Google решил спасти землю от выбросов: что он будет делать
Google Maps планирует спасать Землю от 1 миллиона тонн выбросов CO2 ежегодно с помощью экологически безопасных маршрутов. В обновленном приложении используется искусственный интеллект, а также данные Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США. Это позволит составлять самый экологичный маршрут к месту назначения.
«Экологически безопасная маршрутизация Google Maps не только переносит топливосберегающие технологии NREL из лаборатории на дорогу, но и обладает огромным потенциалом для значительного снижения выбросов и экономии денег водителей. Это хорошо как для людей, так и для всей планеты».
По оценкам Google, новая функция может сократить выбросы углерода более чем на миллион тонн в год. Это эквивалентно выбросам более 200 000 автомобилей. Пользователи смогут увидеть оценку того, сколько CO2 они экономят на эффективном маршруте, а также установить в своем приложении «Карты» по умолчанию либо самый эффективный, либо самый быстрый маршрут в зависимости от своих приоритетов.
Начнут внедрять новую функцию в США, после компания предложит экологически безопасные маршруты в европейских и других странах.
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