В Android Auto могут появиться новые функции управления радио и температурой салона — подробности о скрытых изменениях в свежей бета-версии

Google тестирует интеграцию радио и климат-контроля в Android Auto - что изменится для водителей

В свежей бета-версии Android Auto обнаружены признаки работы над интеграцией радио и климат-контроля. Google возвращается к идее, которую откладывал более года. Почему это важно для водителей - в нашем материале.

В мире автомобильных технологий редко происходят изменения, способные заметно повлиять на ежедневный опыт водителей. Однако новые данные из бета-версии Android Auto 16.2 могут стать именно таким событием. Google снова взялся за интеграцию управления радио и климатом в свою автомобильную платформу — хотя раньше эта идея казалась забытой.

Сейчас Android Auto позволяет слушать музыку только через приложения, воспроизводящие локальные файлы или потоковые сервисы. Радиостанции доступны лишь через интернет, а для переключения на обычное FM-радио приходится выходить из интерфейса Android Auto и возвращаться к штатной системе автомобиля. Это неудобно и отвлекает от дороги.

Google уже пытался решить эту проблему, но столкнулся с техническими сложностями — каждый автопроизводитель использует своё ПО, и создать универсальное решение оказалось непросто. Теперь, судя по свежим данным, компания снова работает над интеграцией, чтобы водитель мог переключать радиостанции прямо в интерфейсе Android Auto.

Ещё одна возвращающаяся функция — управление климат-контролем с экрана Android Auto. В современных автомобилях физические кнопки всё чаще заменяются сенсорными панелями, что усложняет регулировку температуры или вентиляции на ходу. Google планирует добавить в интерфейс виртуальные элементы управления климатом, чтобы настройки можно было менять быстро и безопасно.

Пока обе функции доступны только в бета-версии Android Auto 16.2. О сроках выхода стабильного обновления говорить рано, но сам факт возвращения к этим идеям показывает, что Google продолжает работать над удобством платформы.

Компания традиционно не комментирует детали разработки, внедряя изменения постепенно. Однако для пользователей эти нововведения могут стать важным шагом вперёд — особенно в условиях, где каждая лишняя манипуляция за рулём повышает риски. Остаётся следить за обновлениями и ждать, когда функции появятся в публичных версиях.