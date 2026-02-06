В Android Auto могут появиться новые функции управления радио и температурой салона — подробности о скрытых изменениях в свежей бета-версии

6 февраля 2026, 18:28
Google тестирует интеграцию радио и климат-контроля в Android Auto - что изменится для водителей
В свежей бета-версии Android Auto обнаружены признаки работы над интеграцией радио и климат-контроля. Google возвращается к идее, которую откладывал более года. Почему это важно для водителей - в нашем материале.
В мире автомобильных технологий редко происходят изменения, способные заметно повлиять на ежедневный опыт водителей. Однако новые данные из бета-версии Android Auto 16.2 могут стать именно таким событием. Google снова взялся за интеграцию управления радио и климатом в свою автомобильную платформу — хотя раньше эта идея казалась забытой.
Сейчас Android Auto позволяет слушать музыку только через приложения, воспроизводящие локальные файлы или потоковые сервисы. Радиостанции доступны лишь через интернет, а для переключения на обычное FM-радио приходится выходить из интерфейса Android Auto и возвращаться к штатной системе автомобиля. Это неудобно и отвлекает от дороги.
Google уже пытался решить эту проблему, но столкнулся с техническими сложностями — каждый автопроизводитель использует своё ПО, и создать универсальное решение оказалось непросто. Теперь, судя по свежим данным, компания снова работает над интеграцией, чтобы водитель мог переключать радиостанции прямо в интерфейсе Android Auto.
Ещё одна возвращающаяся функция — управление климат-контролем с экрана Android Auto. В современных автомобилях физические кнопки всё чаще заменяются сенсорными панелями, что усложняет регулировку температуры или вентиляции на ходу. Google планирует добавить в интерфейс виртуальные элементы управления климатом, чтобы настройки можно было менять быстро и безопасно.
Пока обе функции доступны только в бета-версии Android Auto 16.2. О сроках выхода стабильного обновления говорить рано, но сам факт возвращения к этим идеям показывает, что Google продолжает работать над удобством платформы.
Компания традиционно не комментирует детали разработки, внедряя изменения постепенно. Однако для пользователей эти нововведения могут стать важным шагом вперёд — особенно в условиях, где каждая лишняя манипуляция за рулём повышает риски. Остаётся следить за обновлениями и ждать, когда функции появятся в публичных версиях.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
