Polestar отказывается от Google Assistant в пользу нового ИИ Gemini – что изменится для водителей

Google внедрит искусственный интеллект Gemini в электромобили Polestar уже в 2025 году

Polestar готовит замену привычного голосового помощника на ИИ Gemini. Автомобили становятся новой ареной для битвы технологических гигантов. Другие бренды уже интегрируют ChatGPT и Grok. Как изменится опыт водителей – пока загадка. Следите за развитием событий.

В ближайшее время владельцев электромобилей Polestar ждет заметное обновление: компания решила отказаться от привычного Google Assistant и внедрить в свои автомобили новый искусственный интеллект Gemini. Этот шаг знаменует собой начало новой эры, когда автомобильная индустрия становится полем битвы для крупнейших мировых IT-компаний.

Polestar не единственная марка, которая решила сделать ставку на современные цифровые технологии. Ранее ряд автопроизводителей уже объявили о партнерстве с OpenAI, чтобы интегрировать в свои машины ChatGPT. Tesla, в свою очередь, использует собственную разработку – ассистента Grok от xAI. Таким образом, каждый крупный игрок стремится предложить водителям уникальный опыт взаимодействия с автомобилем, делая ставку на искусственный интеллект.

До недавнего времени автоконцерны с осторожностью относились к сотрудничеству с такими гигантами, как Google и Apple, опасаясь потери контроля над пользовательскими данными и экосистемой своих автомобилей. Однако стремительное развитие ИИ и растущий спрос на интеллектуальные сервисы заставляют их пересматривать свои взгляды. Теперь производители все чаще открывают свои платформы для интеграции сторонних решений, чтобы не отставать от конкурентов и соответствовать ожиданиям современных пользователей.

Внедрение Gemini в электромобили Polestar обещает сделать управление автомобилем еще более удобным и интуитивным. Новый ИИ сможет не только отвечать на вопросы и выполнять команды, но и предугадывать потребности водителя, анализируя его привычки и стиль вождения. Ожидается, что система будет поддерживать голосовое управление на русском языке, а также интеграцию с популярными сервисами и приложениями.

Пока неясно, насколько глубоко Gemini сможет взаимодействовать с системами автомобиля и какие новые функции станут доступны владельцам Polestar. Однако очевидно, что конкуренция между ИИ-ассистентами только усиливается, и в ближайшие годы мы увидим еще больше инноваций в этой сфере. Как сообщает autoevolution, автопроизводители уже не могут игнорировать запросы рынка и вынуждены идти навстречу цифровым трендам, чтобы сохранить лояльность клиентов и привлечь новую аудиторию.