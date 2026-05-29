Google внедряет в Android Auto переключение между медиа-приложениями с главного экрана Coolwalk

29 мая 2026, 12:05
Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями
Google начала незаметный запуск обновления Android Auto, позволяющего переключаться между музыкальными приложениями одним движением. Это решение может упростить управление контентом в автомобиле и повысить безопасность водителей, особенно на фоне ожидаемых масштабных изменений платформы в 2026 году.
Google неожиданно начала внедрять обновлённую функцию в Android Auto, которая позволяет переключаться между разными медиа-приложениями прямо с главного экрана Coolwalk. Теперь пользователи могут одним движением свайпа менять источник музыки или подкастов, не отвлекаясь от дороги и не открывая дополнительные меню.
Ранее на экране Coolwalk отображалась только одна медиа-карта — та, что связана с последним используемым приложением (например, Spotify или YouTube Music). Теперь же появилась возможность листать между несколькими приложениями, что особенно удобно для тех, кто использует сразу несколько сервисов: например, слушает музыку в одном, а подкасты — в другом.
Обновлённая медиа-карта показывает обложку альбома, название трека и альбома, а также стандартные элементы управления воспроизведением. Главное отличие: теперь не нужно выходить из одного приложения, чтобы перейти к другому — достаточно свайпа по карте, чтобы мгновенно переключиться между источниками контента.
Для водителей это означает меньше отвлечений и более безопасное управление мультимедийными функциями автомобиля. Особенно актуально это для тех, кто часто меняет плейлисты или использует разные сервисы для музыки и аудиокниг. Как отмечают эксперты, подобные обновления делают Android Auto более удобным и интуитивным, что важно в условиях интенсивного городского движения.
Стоит отметить, что запуск новой функции проходит постепенно и не зависит от конкретной версии Android Auto. Если обновление ещё не появилось на вашем устройстве, остаётся только дождаться активации со стороны Google — компания традиционно внедряет такие изменения поэтапно.
На фоне этого небольшого, но заметного апдейта Google продолжает работу над масштабным обновлением Android Auto, которое ожидается в 2026 году. Среди ключевых нововведений — поддержка виджетов, более эффективное использование пространства экрана и возможность запуска видеоприложений. Это может означать, что в будущем пользователи смогут смотреть видео прямо в автомобиле, хотя такие функции, скорее всего, будут доступны только на стоянке или при соблюдении определённых условий безопасности.
По имеющимся данным, все крупные изменения будут внедряться поэтапно в течение года, но точные сроки компания пока не раскрывает. Важно, что новая медиа-карта не была официально анонсирована в числе главных функций 2026 года, однако её появление подтверждает курс Google на повышение удобства и безопасности использования Android Auto.
Android Auto — это платформа, интегрирующая смартфон с мультимедийной системой автомобиля, позволяя управлять навигацией, музыкой и звонками через удобный интерфейс. В России система поддерживается большинством современных автомобилей, а обновления Google традиционно распространяются на устройства по всему миру без привязки к региону или марке авто. Новая функция может быть особенно полезна тем, кто часто использует несколько медиа-сервисов, а также тем, кто ценит минимальное отвлечение от дороги.
