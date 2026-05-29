Google внедряет в Android Auto переключение между медиа-приложениями с главного экрана Coolwalk

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 мая 2026, 12:05

Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями

Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями

Google внедряет в Android Auto переключение между медиа-приложениями с главного экрана Coolwalk

Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями

Google начала незаметный запуск обновления Android Auto, позволяющего переключаться между музыкальными приложениями одним движением. Это решение может упростить управление контентом в автомобиле и повысить безопасность водителей, особенно на фоне ожидаемых масштабных изменений платформы в 2026 году.

Google начала незаметный запуск обновления Android Auto, позволяющего переключаться между музыкальными приложениями одним движением. Это решение может упростить управление контентом в автомобиле и повысить безопасность водителей, особенно на фоне ожидаемых масштабных изменений платформы в 2026 году.

Google неожиданно начала внедрять обновлённую функцию в Android Auto, которая позволяет переключаться между разными медиа-приложениями прямо с главного экрана Coolwalk. Теперь пользователи могут одним движением свайпа менять источник музыки или подкастов, не отвлекаясь от дороги и не открывая дополнительные меню.

Ранее на экране Coolwalk отображалась только одна медиа-карта — та, что связана с последним используемым приложением (например, Spotify или YouTube Music). Теперь же появилась возможность листать между несколькими приложениями, что особенно удобно для тех, кто использует сразу несколько сервисов: например, слушает музыку в одном, а подкасты — в другом.

Обновлённая медиа-карта показывает обложку альбома, название трека и альбома, а также стандартные элементы управления воспроизведением. Главное отличие: теперь не нужно выходить из одного приложения, чтобы перейти к другому — достаточно свайпа по карте, чтобы мгновенно переключиться между источниками контента.

Для водителей это означает меньше отвлечений и более безопасное управление мультимедийными функциями автомобиля. Особенно актуально это для тех, кто часто меняет плейлисты или использует разные сервисы для музыки и аудиокниг. Как отмечают эксперты, подобные обновления делают Android Auto более удобным и интуитивным, что важно в условиях интенсивного городского движения.

Стоит отметить, что запуск новой функции проходит постепенно и не зависит от конкретной версии Android Auto. Если обновление ещё не появилось на вашем устройстве, остаётся только дождаться активации со стороны Google — компания традиционно внедряет такие изменения поэтапно.

На фоне этого небольшого, но заметного апдейта Google продолжает работу над масштабным обновлением Android Auto, которое ожидается в 2026 году. Среди ключевых нововведений — поддержка виджетов, более эффективное использование пространства экрана и возможность запуска видеоприложений. Это может означать, что в будущем пользователи смогут смотреть видео прямо в автомобиле, хотя такие функции, скорее всего, будут доступны только на стоянке или при соблюдении определённых условий безопасности.

По имеющимся данным, все крупные изменения будут внедряться поэтапно в течение года, но точные сроки компания пока не раскрывает. Важно, что новая медиа-карта не была официально анонсирована в числе главных функций 2026 года, однако её появление подтверждает курс Google на повышение удобства и безопасности использования Android Auto.

Android Auto — это платформа, интегрирующая смартфон с мультимедийной системой автомобиля, позволяя управлять навигацией, музыкой и звонками через удобный интерфейс. В России система поддерживается большинством современных автомобилей, а обновления Google традиционно распространяются на устройства по всему миру без привязки к региону или марке авто. Новая функция может быть особенно полезна тем, кто часто использует несколько медиа-сервисов, а также тем, кто ценит минимальное отвлечение от дороги.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Владимир Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться