Google возвращает FM-радио в Android Auto: что это значит для водителей

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 12:32

Google внедряет новые функции для Android Auto: что изменится для водителей

В ближайших обновлениях Android Auto ожидается долгожданное возвращение встроенного управления FM-радио. Google тестирует возможность поиска радиостанций прямо с экрана мультимедийной системы автомобиля. Почему это важно для российских водителей - в нашем материале.

В ближайших обновлениях Android Auto ожидается долгожданное возвращение встроенного управления FM-радио. Google тестирует возможность поиска радиостанций прямо с экрана мультимедийной системы автомобиля. Почему это важно для российских водителей - в нашем материале.

В мире автомобильных технологий очередной виток перемен: Google вновь взялся за интеграцию FM-радио в Android Auto. Эта функция, незаменимая для многих водителей, неожиданно исчезла из приоритетов компании, но теперь возвращается с новыми возможностями. По информации autoevolution, в последней сборке Android Auto обнаружены явные признаки того, что разработчики не только вернули управление радиостанциями, но и добавили функцию поиска по эфиру прямо на экране мультимедийной системы.

Для российских автомобилистов это событие может стать настоящим прорывом. В условиях, когда мобильный интернет не всегда стабилен, а потоковые сервисы иногда подводят, классическое FM-радио остается одним из самых надежных источников информации и развлечений в дороге. Теперь, благодаря усилиям Google, пользователи Android Auto смогут переключаться между радиостанциями, искать нужные частоты и управлять эфиром, не отвлекаясь на внешние приложения или физические кнопки на панели автомобиля.

Особого внимания заслуживает реализация новой функции. В обновленном коде Google закладывает максимально простое и интуитивно понятное управление: поиск ресурсов, сохранение избранных частот, быстрый доступ к локальным радиостанциям. Это особенно актуально для тех, кто часто путешествует по России и сталкивается с необходимостью быстро находить местные новости или музыку в незнакомых регионах.

Возвращение FM-радио в Android Auto — это не просто косметическое обновление. Это ответ на запрос тысяч водителей, которые устали от ограниченного функционала некоторых систем и хотят получить привычные возможности в современном цифровом формате. Интеграция радиоуправления в Android Auto может стать новым стандартом для автомобильных платформ, особенно на фоне растущей конкуренции среди производителей программного обеспечения для машин.

Пока неизвестно, когда именно новая функция станет доступна для всех пользователей, но сам факт ее появления в тестовых сборках говорит о том, что релиз не за горами. Для российского рынка, где FM-радио по-прежнему востребовано, это обновление может стать одним из главных технологических событий года. Остается следить за дальнейшими шагами Google и ждать официального анонса.

