Почему запуск суперкара T.33 от Gordon Murray Automotive откладывается и как проходят испытания в экстремальных условиях

27 февраля 2026, 08:57
Gordon Murray T.33: зимние тесты и перенос старта производства на конец 2026 года
Gordon Murray Automotive вновь удивляет: вся партия T.33 разошлась за считанные дни, но старт производства сдвинут почти на два года. Чем уникален этот суперкар, почему его ждут коллекционеры и как проходят зимние испытания - разбираемся в деталях.
Gordon Murray Automotive снова оказался в центре внимания автолюбителей и коллекционеров. Их новый суперкар T.33, который должен был стать логическим продолжением классического T.50, уже давно превратился в объект охоты для самых требовательных клиентов. Вся сотня экземпляров предыдущей модели была раскуплена практически мгновенно, еще до того, как автомобиль появился на дорогах, и такой ажиотаж объясняется не только именем создателя, но и совершенством технических решений, которые обещают сделать T.33 одной из самых ярких премьер последних лет.
Однако, несмотря на рекордный спрос, запуск производства пришлось отложить. Изначально предполагалось, что первые машины сойдут с конвейера во втором квартале 2024 года, но теперь сроки сдвинулись почти на два года — до конца 2026-го. Причина проста: компания решила полностью завершить выпуск модели T.50, чтобы не распылять ресурсы и обеспечить высочайшее качество сборки для обеих моделей. Подобный подход говорит о том, что для Gordon Murray Automotive важнее сохранить репутацию, чем гнаться за быстрыми достижениями.
Сейчас прототипы T.33 проходят суровые зимние испытания, что особенно актуально для суперкаров с задним приводом и атмосферным двигателем V12. Инженеры проверяют, как автомобиль ведет себя на скользких покрытиях, насколько эффективно работает электроника и как быстро прогревается двигатель в условиях минусовых температур. Эти испытания не только повышают надежность будущих машин, но и позволяют обнаружить слабые места еще до начала серийного производства.
Интересно, что подобный подход к испытаниям становится все более популярным среди производителей премиальных автомобилей. Например, недавно Jeep также отправил свой Avenger на зимние тесты в Швеции, чтобы улучшить качество отделки и адаптировать модель к переменчивым погодным условиям, подробнее можно узнать в материале о рестайлинге Jeep Avenger и его испытаниях на севере .
Возвращаясь к модели T.33, стоит отметить, что этот автомобиль не оснащен знаменитым вентилятором, как его предшественник T.50, однако он полностью сохраняет фирменную философию бренда — стремление к легкости и чистоте линий.
Атмосферный двигатель V12, разработанный совместно с Cosworth, обещает владельцу не только впечатляющую динамику, но и уникальное звучание, которое уже успело стать визитной карточкой марки. В интерьере царит особый подход: здесь минимум электроники, но максимум механики и безупречного внимания к деталям. Этот автомобиль создан для тех, кто ценит такую эстетику и, возможно, немного устал от обилия цифровых панелей и навязчивых электронных помощников.
Ожидание старта продаж T.33 только подогревает интерес к новинке. Коллекционеры и энтузиасты уже активно обсуждают, как меняется рынок суперкаров после дебюта этой модели. Ведь каждый автомобиль, созданный Гордоном Мюрреем, — это не просто средство передвижения, а настоящее произведение инженерного искусства, которое с годами становится только ценнее.
