Зачем скандальный шеф-повар Гордон Рамзи возглавит новый Top Gear

BBC рассчитывает вернуть Top Gear в эфир в 2028 году и начать съемки в 2027-м. Одним из ведущих станет Гордон Рамзи, а в проекте снова появится Стиг. Имена других соведущих пока не объявлены.

BBC рассчитывает вернуть Top Gear в эфир в 2028 году и начать съемки в 2027-м. Одним из ведущих станет Гордон Рамзи, а в проекте снова появится Стиг. Имена других соведущих пока не объявлены.

Авария на съемках в 2022 году остановила производство Top Gear. Во время тест-драйва открытый трехколесный автомобиль перевернулся, а бывший игрок сборной Англии по крикету и ведущий программы Эндрю «Фредди» Флинтофф получил серьезные травмы лица и ребер. BBC Studios планирует возобновить шоу примерно через четыре года после остановки производства.

BBC намерена вернуть Top Gear в эфир в 2028 году, а съемки начать в 2027-м. Новый сезон выйдет на BBC One и BBC iPlayer. Съемки планируют проводить в Великобритании и за рубежом. Базой программы вновь станет испытательная трасса Top Gear в Дансфолд-Аэродроме, графство Суррей. Официальное объявление о возвращении опубликовано BBC Media Centre. Одним из ведущих обновленного проекта станет скандальный британский шеф-повар Гордон Рамзи. Вместе с ним появятся соведущие, чьи имена пока не объявлены. В программе также вновь будет участвовать Стиг.

Рамзи уже трижды появлялся в Top Gear как гость. У него есть гоночная лицензия и коллекция спорткаров. Сильные выпуски шоу он описал как неожиданные и достаточно хаотичные, а своей задачей назвал привнести в проект новый импульс и амбиции. Управляющий директор BBC Studios Entertainment Сьюзи Лэмб объяснила выбор Рамзи тем, что возвращение Top Gear должно стать заметным телевизионным событием. Шеф-повар известен по телепроектам «Адская кухня» и «Кошмары на кухне».

Top Gear стартовал в 1977 году и стал одним из самых успешных проектов BBC. Мировую популярность программе принесло трио ведущих: Джереми Кларксон и Ричард Хаммонд входили в него вместе с Джеймсом Мэем. Возрожденный формат с Рамзи и новым составом соведущих не станет продолжением прежней команды, но Стиг сохранит свое место.