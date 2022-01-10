10 января 2022, 13:52
Горе-рыбаки вытаскивали «Ниву» и разорвали ее пополам: с такими друзьями враги не нужны
Очередная зимняя рыбалка во Владимирской области обошлась владельцу Lada Niva слишком дорого. Сначала автомобиль провалился под лед, а потом ретивые помощники и вовсе отправили внедорожник в тотал.
Дарья Климова Фото: instagram.com/offroad.oz
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Фото: instagram.com/offroad.oz
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Трос закрепили за задние колеса и начали рывками вытаскивать из воды. Внедорожник упрямо цеплялся передними колесами за край льда, но «спасателей» это не остановило. Судя по душераздирающему видео, сначала они сломали задний мост, а затем и вовсе умудрились оторвать капот с двигателем и передними колесами от основной части кузова. В комментариях уточняют, что автомобилю было всего два года.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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