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28 октября 2019, 19:41

Горит лампочка дачика ABS (АБС) на приборной панели автомобиля, причины

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Безопасность – один из главных критериев, определяющих конкурентное преимущество при выборе автомобиля. Автоматическая антиблокировочная система АБС сегодня устанавливается почти во всех автомобилях. Она предназначена для предотвращения блокировки колёс и помогает сократить тормозной путь при экстренном торможении.
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: fastmb.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: gai1.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: Журнал Движок

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Если на приборной панели горит ABS, то это говорит о том, что вспомогательное устройство аварийного торможения отключено. Таким образом, специальная лампа сигнализирует о необходимости устранить данную проблему.     
 

Как должен работать индикатор состояния ABS

При включении зажигания на приборной панели горит несколько различных информационных индикаторов. Это говорит про исправность платы и самих световых ламп, а также указывает на то, что они подсоединены. Иногда, продавая автомобиль с неисправностями, отсоединяют или выпаивают оповещающие индикаторы, скрывая недочёты агрегата. Это касается подушек безопасности, системы АБС и других датчиков. На заведённом автомобиле большинство из этих значков должно погаснуть. Если после начала работы двигателя или в поездке горит ABS, то значит, что антиблокировочная система не работает и следует провести диагностику. 

Чтобы понять функциональные особенности антиблокировочной конструкции, следует разобраться, как она устроена. Антиблокировочная система ABS состоит из следующих элементов:

  • Датчики скорости оборотов – зачастую это 4 устройства на каждое колесо. 
  • Модуль АБС.
  • Контроллеры для определения исправной работы АБС.
  • Лампа АБС на панели перед водителем.

Когда горит соответствующий индикатор, преждевременно паниковать не стоит. Не работает только АБС, а устройство тормозов исправно. С такой проблемой можно ездить какое-то время, но всё-таки желательно устранить неполадку в ближайшее время. В ситуациях, связанных с проблемами тормозов, горит другая лампа на панели приборов. 

Основные проблемы загорания лампочки abs

Для выявления причин неполадок следует опереться на конструкцию АБС, состоящую из немногочисленных элементов. Таким образом, можно обозначить ряд предполагаемых проблем, отвечающих на вопрос – почему же всё-таки горит лампочка устройства АБС:

  • Нарушен контакт в подсоединяемом разъёме.
  • Потеря сигнала от одного из датчиков из-за вероятного обрыва кабеля.
  • Датчик АБС не корректно работает или не функционирует вовсе.
  • Изношенный ступичный венец.
  • Неполадки в электронном блоке управления ABS.

АБС иногда не совсем правильно функционирует или не работает вовсе. Вышеуказанные причины загорания лампы могут проявиться во время поездки. Например, из-за тряски кузова на дорожных неровностях или при езде по бездорожью могут порваться кабели. На элементы АБS может попадать грязь, пыль, песок и прочее, что в свою очередь, приведёт к утрате возможности передачи сигналов на блок управления. 

Существуют ещё и ситуации, связанные с тормозным устройством для стоянки. Когда лихачи заходят в контролируемый занос, дёргая при этом ручник, то система не понимает, почему при крутящихся передних колёсах задние остаются заблокированными. В этом случае на щитке приборов горит датчик, сигнализирующий о неисправности. Через некоторое время при нормальной езде агрегат сам сбросит ошибку, и проблема уйдёт.

Если после осмотра авто удалось найти и отремонтировать неисправность, следует провести проверку работы АБС. Необходимо набрать скорость до 40 км/ч и резко нажать на педаль тормоза. Она будет слегка сотрясаться, а надоевшая светящаяся лампочка АБС на панели должна погаснуть. В случае невозможности установить поломку визуально, требуется провести диагностику с помощью компьютера, который обозначит точный код ошибки. Машина с интегрированным бортовым компьютером легче диагностируются за счёт расшифровки отображённого кода ошибки, определяющего местонахождение неисправности.
 
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: mymechanic.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: Bosch

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото взято из открытых источников

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
 


Если индикатор АБС моргает

Ситуация более понятна, когда горит лампочка значка системы АБС.  Но если не горит лампочка abs, а мерцает, помигивает и живёт своей жизнью, то это крайне негативный признак. Такое хаотичное поведение может указывать на то, что любой датчик ABS, возможно отправляет компьютеру недостоверные импульсы. Распознавая эти сигналы как истинные, электронная машина посылает неправильные командные задачи для систем и модулей автомобиля. Если даже после замены датчика проблема сохранилась, следует провести более детальное изучение. Такая поломка сложнее всех остальных в плане определения путей и действий для решения проблемы.

Временная мера по предотвращению последствий от непредсказуемого поведения АБС – отключение. Этот метод логичен и оправдан, ведь внезапная активация ABS на скорости может привести к аварии или подобным критическим ситуациям. Решением в подобной ситуации должны стать следующие шаги:

  • Поставить машину в сервис, который может осуществить ремонт обслуживание ABS. Но сначала профессионалам необходимо выяснить причину непостоянного поведения антиблокировочной системы.
  • В автомобилях типа ВАЗ, которые обладают ненадёжным устройством, напоминающим систему ABS, безопаснее всего будет выключить подобную конструкцию.  
  • Для ремонта продвинутых конструкций в импортных машинах необходимо будет перепрограммировать электронные системы управления (ЭБУ).
  • Следует помнить, что причиной проблемы, когда горит датчик ABS, могут быть не имеющие ничего общего с этой системой.   
  • Диагностируя АБС в автомобиле, рационально будет обследовать на предмет наличия ошибок и прочих огрехов всю электронику и оборудование.


Способы проверки неисправности загорания лампочки ABS

Ещё раз зафиксируем тот момент, что нормальным считается вид горящей лампочки АБС при включении зажигания автомобиля и затухание спустя несколько секунд после начала работы двигателя. Если значок АБС постоянно горит, в первую очередь следует проверить предохранитель, соответствующий данному устройству и обследовать датчики на колёсах. Зачастую специальный ступичный разъём может быть окислен. Есть вероятность механического повреждения соответствующего кабеля. Если замена колодок или ступицы одновременно совпала с тем, что появилась загоревшаяся лампочка АБС, то вероятнее всего, тот, кто производил ремонт, забыл подсоединить разъём датчика.

Загрязнённые элементы антиблокировочной системы чаще всего оказываются виновниками того, что на приборной панели горит значок индикатора ABS. После пробуксовки, например, зимой во время гололёда, появившийся горящий индикатор может озадачить автовладельцев. Однако не стоит паниковать, потому что после нескольких лёгких торможений проблема уйдёт сама собой. Это адекватное поведение электронных блоков управления. При появлении светящегося диода на приборной панели время от времени с непонятной периодичностью, следует обратить внимание на качество соединительных контактов. 
 
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: pk-sto.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: drive2

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: drive2

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: 407club.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины

Фото: pajero4x4.ru

Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
Горит лампочка дачика ABS АБС на приборной панели автомобиля причины
  

Что можно сделать самому, если горит лампочка АБС

Обращаться в сервис, как правило, затратное и не всегда рациональное дело. Некоторые вещи можно попробовать сделать самостоятельно:

  • Просмотрите соответствующие предохранители. Схема расположения на каждый конкретный автомобиль разная, так что поищите подходящую инструкцию и проверьте работоспособность этих элементов. Они установлены в специализированном блоке в подкапотном пространстве. 
  • Отсоедините аккумулятор. 
  • Найдите ЭБУ от антиблокировочной системы. Зачастую он находится также под капотом. Из него выходят магистральные трубки для транспортировки тормозной жидкости, а также жгут кабелей со специальным разъёмом. 
  • Необходимо отключить этот соединительный вход и просмотреть его внимательно на наличие механических повреждений и воды. В любом случае прочистите его с помощью давления сжатого воздуха (используйте компрессор), а затем высушите.
  • Воспользуйтесь подъёмником для автомобилей или ямой для ремонта в любом гараже.
  • Приподнять машину с помощью домкрата для того, чтобы нормально можно было изучить целостность кабелей, которые соединяют подколёсные датчики с блоком управления.
  • Датчики АБС, установленные на колёсах, сконструированы таким образом, что от них идёт кабель длиной до метра с разъёмом на конце. Надо обнаружить эти разъёмы и установить наличие и надёжность соединительных контактов. Нелишним будет обследовать данный узел на коррозию и влагу.
  • Если никаких явных видимых неисправностей не удалось обнаружить, а лампочка всё также горит, то придётся отправиться в автосервис. 

Ошибка АБС не всегда решается способом снятия клемм с аккумуляторной батареи, но для множества случаев даже этого действия хватает для устранения проблемы. Поэтому однозначно стоит попробовать все вышеописанные действия, ведь они не несут никаких негативных последствий. Конечно, провести более детальную диагностику и определить неполадку может исключительно опытный мастер со сканером, считывающим коды ошибок.

Чем грозит неисправность системы АБС

Уже был определён ряд всевозможных неисправностей в системе АБС. Серьёзными последствиями чреваты только конструктивные проблемы, связанные с антиблокировочной системой. А если проблема, например, в том случае, когда сгорел светодиод, то такая неисправность, естественно, не повлечёт никаких негативных событий. 

В остальных случаях, когда горит датчик по делу и АБС отключена, не следует поддаваться панике. Водитель должен помнить, что тормоза в его автомобиле продолжают исправно работать, а проблемы только с антиблокировочной системой. Можно и нужно продолжать путь, только ехать следует более осторожно, держать дистанцию и ехать, не торопясь. Добравшись до любой локации, можно попробовать решить проблему самостоятельно, а если не выйдет – обратиться в сервис по необходимости. Там найдут причину и загоревшийся чек не доставит больше хлопот.

При более неопределённых поломках, когда иконка АБС моргает, лучше всего съехать на дорогу, где меньше всего может быть других участников движения. Затем следует испытать работоспособность АБС путём нескольких проб резкого торможения на разной скорости. На всякий случай проделать шаги самостоятельного осмотра для выявления неполадок. Если конструкция ведёт себя непредсказуемо, и есть опасность для продолжения пути, не стоит рисковать, а вызвать эвакуатор для дальнейшей отправки в сервис.

В любой возникшей нестандартной ситуации на дороге никогда не следует излишне нервничать и переживать. Нужно подумать и взвесить варианты развития событий, а получив некоторые знания для устранения неисправностей конкретно с устройством АБС, вы сможете избежать лишних трат финансов и времени.


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Горит лампочка дачика ABS (АБС) на приборной панели автомобиля, причины
Если на приборной панели горит ABS, то это говорит о том, что вспомогательное устройство аварийного торможения отключено. Таким образом, специальная лампа сигнализирует о необходимости устранить данную проблему.      Как должен работать индикатор состояния ABSПри включении зажигания на приборной панели горит несколько различных информационных индикаторов. Это говорит про исправность платы и самих световых ламп, а также указывает на то, что они подсоединены. Иногда, продавая автомобиль с неисправностями, отсоединяют или выпаивают оповещающие индикаторы, скрывая недочёты агрегата. Это касается подушек безопасности, системы АБС и других датчиков. На заведённом автомобиле большинство из этих значков должно погаснуть. Если после начала работы двигателя или в поездке горит ABS, то значит, что антиблокировочная система не работает и следует провести диагностику. Чтобы понять функциональные особенности антиблокировочной конструкции, следует разобраться, как она устроена. Антиблокировочная система ABS состоит из следующих элементов:Датчики скорости оборотов – зачастую это 4 устройства на каждое колесо. Модуль АБС.Контроллеры для определения исправной работы АБС.Лампа АБС на панели перед водителем.Когда горит соответствующий индикатор, преждевременно паниковать не стоит. Не работает только АБС, а устройство тормозов исправно. С такой проблемой можно ездить какое-то время, но всё-таки желательно устранить неполадку в ближайшее время. В ситуациях, связанных с проблемами тормозов, горит другая лампа на панели приборов. Основные проблемы загорания лампочки absДля выявления причин неполадок следует опереться на конструкцию АБС, состоящую из немногочисленных элементов. Таким образом, можно обозначить ряд предполагаемых проблем, отвечающих на вопрос – почему же всё-таки горит лампочка устройства АБС:Нарушен контакт в подсоединяемом разъёме.Потеря сигнала от одного из датчиков из-за вероятного обрыва кабеля.Датчик АБС не корректно работает или не функционирует вовсе.Изношенный ступичный венец.Неполадки в электронном блоке управления ABS.АБС иногда не совсем правильно функционирует или не работает вовсе. Вышеуказанные причины загорания лампы могут проявиться во время поездки. Например, из-за тряски кузова на дорожных неровностях или при езде по бездорожью могут порваться кабели. На элементы АБS может попадать грязь, пыль, песок и прочее, что в свою очередь, приведёт к утрате возможности передачи сигналов на блок управления. Существуют ещё и ситуации, связанные с тормозным устройством для стоянки. Когда лихачи заходят в контролируемый занос, дёргая при этом ручник, то система не понимает, почему при крутящихся передних колёсах задние остаются заблокированными. В этом случае на щитке приборов горит датчик, сигнализирующий о неисправности. Через некоторое время при нормальной езде агрегат сам сбросит ошибку, и проблема уйдёт.Если после осмотра авто удалось найти и отремонтировать неисправность, следует провести проверку работы АБС. Необходимо набрать скорость до 40 км/ч и резко нажать на педаль тормоза. Она будет слегка сотрясаться, а надоевшая светящаяся лампочка АБС на панели должна погаснуть. В случае невозможности установить поломку визуально, требуется провести диагностику с помощью компьютера, который обозначит точный код ошибки. Машина с интегрированным бортовым компьютером легче диагностируются за счёт расшифровки отображённого кода ошибки, определяющего местонахождение неисправности. {{gallery_1757}} Если индикатор АБС моргаетСитуация более понятна, когда горит лампочка значка системы АБС.  Но если не горит лампочка abs, а мерцает, помигивает и живёт своей жизнью, то это крайне негативный признак. Такое хаотичное поведение может указывать на то, что любой датчик ABS, возможно отправляет компьютеру недостоверные импульсы. Распознавая эти сигналы как истинные, электронная машина посылает неправильные командные задачи для систем и модулей автомобиля. Если даже после замены датчика проблема сохранилась, следует провести более детальное изучение. Такая поломка сложнее всех остальных в плане определения путей и действий для решения проблемы.Временная мера по предотвращению последствий от непредсказуемого поведения АБС – отключение. Этот метод логичен и оправдан, ведь внезапная активация ABS на скорости может привести к аварии или подобным критическим ситуациям. Решением в подобной ситуации должны стать следующие шаги:Поставить машину в сервис, который может осуществить ремонт обслуживание ABS. Но сначала профессионалам необходимо выяснить причину непостоянного поведения антиблокировочной системы.В автомобилях типа ВАЗ, которые обладают ненадёжным устройством, напоминающим систему ABS, безопаснее всего будет выключить подобную конструкцию.  Для ремонта продвинутых конструкций в импортных машинах необходимо будет перепрограммировать электронные системы управления (ЭБУ).Следует помнить, что причиной проблемы, когда горит датчик ABS, могут быть не имеющие ничего общего с этой системой.   Диагностируя АБС в автомобиле, рационально будет обследовать на предмет наличия ошибок и прочих огрехов всю электронику и оборудование.Способы проверки неисправности загорания лампочки ABSЕщё раз зафиксируем тот момент, что нормальным считается вид горящей лампочки АБС при включении зажигания автомобиля и затухание спустя несколько секунд после начала работы двигателя. Если значок АБС постоянно горит, в первую очередь следует проверить предохранитель, соответствующий данному устройству и обследовать датчики на колёсах. Зачастую специальный ступичный разъём может быть окислен. Есть вероятность механического повреждения соответствующего кабеля. Если замена колодок или ступицы одновременно совпала с тем, что появилась загоревшаяся лампочка АБС, то вероятнее всего, тот, кто производил ремонт, забыл подсоединить разъём датчика.Загрязнённые элементы антиблокировочной системы чаще всего оказываются виновниками того, что на приборной панели горит значок индикатора ABS. После пробуксовки, например, зимой во время гололёда, появившийся горящий индикатор может озадачить автовладельцев. Однако не стоит паниковать, потому что после нескольких лёгких торможений проблема уйдёт сама собой. Это адекватное поведение электронных блоков управления. При появлении светящегося диода на приборной панели время от времени с непонятной периодичностью, следует обратить внимание на качество соединительных контактов.  {{gallery_1758}}  Что можно сделать самому, если горит лампочка АБСОбращаться в сервис, как правило, затратное и не всегда рациональное дело. Некоторые вещи можно попробовать сделать самостоятельно:Просмотрите соответствующие предохранители. Схема расположения на каждый конкретный автомобиль разная, так что поищите подходящую инструкцию и проверьте работоспособность этих элементов. Они установлены в специализированном блоке в подкапотном пространстве. Отсоедините аккумулятор. Найдите ЭБУ от антиблокировочной системы. Зачастую он находится также под капотом. Из него выходят магистральные трубки для транспортировки тормозной жидкости, а также жгут кабелей со специальным разъёмом. Необходимо отключить этот соединительный вход и просмотреть его внимательно на наличие механических повреждений и воды. В любом случае прочистите его с помощью давления сжатого воздуха (используйте компрессор), а затем высушите.Воспользуйтесь подъёмником для автомобилей или ямой для ремонта в любом гараже.Приподнять машину с помощью домкрата для того, чтобы нормально можно было изучить целостность кабелей, которые соединяют подколёсные датчики с блоком управления.Датчики АБС, установленные на колёсах, сконструированы таким образом, что от них идёт кабель длиной до метра с разъёмом на конце. Надо обнаружить эти разъёмы и установить наличие и надёжность соединительных контактов. Нелишним будет обследовать данный узел на коррозию и влагу.Если никаких явных видимых неисправностей не удалось обнаружить, а лампочка всё также горит, то придётся отправиться в автосервис. Ошибка АБС не всегда решается способом снятия клемм с аккумуляторной батареи, но для множества случаев даже этого действия хватает для устранения проблемы. Поэтому однозначно стоит попробовать все вышеописанные действия, ведь они не несут никаких негативных последствий. Конечно, провести более детальную диагностику и определить неполадку может исключительно опытный мастер со сканером, считывающим коды ошибок.Чем грозит неисправность системы АБСУже был определён ряд всевозможных неисправностей в системе АБС. Серьёзными последствиями чреваты только конструктивные проблемы, связанные с антиблокировочной системой. А если проблема, например, в том случае, когда сгорел светодиод, то такая неисправность, естественно, не повлечёт никаких негативных событий. В остальных случаях, когда горит датчик по делу и АБС отключена, не следует поддаваться панике. Водитель должен помнить, что тормоза в его автомобиле продолжают исправно работать, а проблемы только с антиблокировочной системой. Можно и нужно продолжать путь, только ехать следует более осторожно, держать дистанцию и ехать, не торопясь. Добравшись до любой локации, можно попробовать решить проблему самостоятельно, а если не выйдет – обратиться в сервис по необходимости. Там найдут причину и загоревшийся чек не доставит больше хлопот.При более неопределённых поломках, когда иконка АБС моргает, лучше всего съехать на дорогу, где меньше всего может быть других участников движения. Затем следует испытать работоспособность АБС путём нескольких проб резкого торможения на разной скорости. На всякий случай проделать шаги самостоятельного осмотра для выявления неполадок. Если конструкция ведёт себя непредсказуемо, и есть опасность для продолжения пути, не стоит рисковать, а вызвать эвакуатор для дальнейшей отправки в сервис.В любой возникшей нестандартной ситуации на дороге никогда не следует излишне нервничать и переживать. Нужно подумать и взвесить варианты развития событий, а получив некоторые знания для устранения неисправностей конкретно с устройством АБС, вы сможете избежать лишних трат финансов и времени.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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