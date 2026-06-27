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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 15:55

Горизонт событий чёрной дыры впервые зафиксирован в реальных данных LIGO

Горизонт событий чёрной дыры впервые зафиксирован в реальных данных LIGO

Горизонт событий чёрной дыры перестал быть лишь математической абстракцией — как учёные впервые «увидели» его следы

Горизонт событий чёрной дыры впервые зафиксирован в реальных данных LIGO

Впервые в истории астрономии исследователи смогли выявить материальные признаки горизонта событий чёрной дыры, используя данные гравитационно-волновых детекторов. Это открытие может изменить подход к изучению экстремальных космических объектов и расширить понимание процессов, происходящих вблизи чёрных дыр.

Впервые в истории астрономии исследователи смогли выявить материальные признаки горизонта событий чёрной дыры, используя данные гравитационно-волновых детекторов. Это открытие может изменить подход к изучению экстремальных космических объектов и расширить понимание процессов, происходящих вблизи чёрных дыр.

Новость о том, что горизонт событий чёрной дыры перестал быть лишь теоретической границей, вызвала оживление в научном сообществе. До недавнего времени эта область считалась недоступной для прямого наблюдения: её существование подтверждалось только косвенно — через расчёты массы и скорости вращения чёрных дыр. Однако современные гравитационно-волновые обсерватории впервые позволили получить данные, которые можно трактовать как физические следы горизонта событий.

Ключевым моментом стало изучение события GW250114 — самого мощного слияния чёрных дыр, зарегистрированного детекторами LIGO в январе 2025 года. В момент столкновения двух массивных объектов, каждый из которых имел массу порядка 30–40 солнечных, возник уникальный гравитационно-волновой сигнал. Обычно после слияния чёрная дыра «звучит» в режиме квазинормальных мод, но в этот раз исследователи обратили внимание на дополнительный компонент — так называемую прямую волну.

Согласно теории, прямая волна должна появляться в результате бурных процессов у самого горизонта событий, где пространство-время искривляется до предела. Её частота близка к удвоенной частоте вращения чёрной дыры, а затухание происходит крайне быстро из-за сильного гравитационного воздействия. Проанализировав данные GW250114, учёные обнаружили этот компонент с высокой степенью достоверности, что позволяет говорить о первом материальном следе горизонта событий.

Важно отметить, что в гравитационно-волновой астрономии прямых измерений не существует: все выводы делаются на основе сложных моделей, которые затем сравниваются с реальными сигналами. Для события GW250114 на суперкомпьютерах были просчитаны тысячи сценариев, и только после этого стало ясно: наблюдаемый сигнал не противоречит существованию прямой волны, связанной с горизонтом событий.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят эту интерпретацию, у науки появится новый инструмент для изучения не только уже сформировавшихся чёрных дыр, но и процессов, происходящих буквально на границе невозврата. Это может привести к пересмотру ряда представлений о природе чёрных дыр и экстремальных состояниях материи. Как пишет Sciencealert, подобные открытия открывают путь к более глубокому пониманию фундаментальных законов Вселенной и дают шанс заглянуть в те области, которые раньше были доступны только на уровне формул и теорий.

Горизонт событий — это граница, за которой даже свет не может покинуть чёрную дыру. Гравитационно-волновые обсерватории LIGO и Virgo фиксируют колебания пространства-времени, возникающие при слиянии массивных объектов. До сих пор физические проявления горизонта событий оставались недоступными для прямого наблюдения, и лишь развитие технологий позволило приблизиться к разгадке одной из главных тайн современной астрофизики.

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