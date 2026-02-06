Почему новая «суперскорая» Газель-NN может стать прорывом

6 февраля 2026, 12:21
Горьковский автозавод начал выпуск новой скорой помощи на базе Газели-NN
Горьковский автозавод представил новую версию скорой помощи, созданную на платформе Газели-NN. Инсайдеры сообщили, что в этот раз инженеры учли пожелания медиков и полностью переосмыслили внутреннее пространство. Какие решения реализованы и почему это важно для российских дорог - разбираемся в деталях.
Горьковский автозавод сделал ставку на обновление парка медицинских автомобилей, запустив в серийное производство новую модификацию скорой помощи на базе Газели-NN, которую уже окрестили «суперскорой». Как сообщает паблик MotorProject, инженеры предприятия подошли к задаче с учетом реальных потребностей врачей, что позволило создать машину, максимально адаптированную под специфику работы на российских дорогах.
В качестве основы выбрана версия Газели-NN с увеличенной высотой крыши и одиночными задними колесами. Такое решение позволило не только расширить внутреннее пространство, но и сделать салон более удобным для перемещения персонала. Теперь медицинский работник может свободно передвигаться в полный рост, а отсутствие выступающих колесных арок облегчает доступ к пациенту и оборудованию.
Особое внимание уделено комфорту и безопасности при транспортировке больных. Новая скорая оснащена регулируемой пневматической подвеской на задней оси, что значительно снижает вибрации и раскачку во время движения. Кроме того, пневмоподвеска позволяет опускать заднюю часть автомобиля, облегчая погрузку и выгрузку носилок - это особенно важно при экстренных ситуациях, когда счет идет на секунды.
Внутреннее пространство медицинского отсека организовано так, чтобы все необходимое оборудование находилось под рукой у врача. Размещение шкафов, креплений и систем хранения продумано до мелочей, что позволяет быстро реагировать на любые нештатные ситуации. По информации паблика MotorProject, новая Газель уже поступила в распоряжение медицинских служб нескольких городов и проходит испытания в реальных условиях.
Внедрение подобных автомобилей может стать важным шагом в модернизации отечественной системы скорой помощи. Учитывая особенности российских дорог и климатических условий, адаптация конструкции под реальные запросы медиков выглядит логичным и своевременным решением. В ближайшее время ожидается расширение географии поставок, а также возможное появление новых модификаций с дополнительными опциями.
Ранее мы рассказывали о том, как на российском рынке появляются новые игроки и бренды, способные изменить расстановку сил в автопроме. Например, недавно стартовал проект JELAND, за которым стоят AGR Холдинг и Defetoo. В материале подробно разбирались задачи, которые ставят перед собой создатели, и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов. Подробнее о перспективах нового бренда можно узнать в публикации Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год.
Похожие материалы GAZ
-
06.02.2026, 11:57
Соболь NN 4х4 и Газель NN 4х4: новые системы безопасности на полноприводных моделях
Полноприводные версии Соболь NN и Газель NN теперь оснащаются системой курсовой устойчивости ESC. Мало кто знает, что это решение включает целый комплекс современных технологий активной безопасности. Какие еще опции появились в базовой комплектации и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
10.12.2025, 11:32
В этой ГАЗели можно жить: кухня, спальня и полноценный санузел
Российский автопром снова удивляет. Представлен новый автодом на базе ГАЗели. Внутри есть абсолютно все. Это компактное и удобное жилье. Узнайте, сколько стоит такой дом.Читать далее
-
27.11.2025, 13:24
Российские бренды доминируют на рынке LCV: кто удержал позиции в 2025 году
Рынок легких коммерческих авто резко изменился. Российские марки укрепили лидерство. Иностранцы не смогли навязать конкуренцию. Кто оказался в числе аутсайдеров и почему?Читать далее
-
21.10.2025, 13:58
ГАЗ представил удлиненную версию «Газели НН» с новой базой
Производитель выпустил необычную модификацию популярной модели. Новинка отличается размерами и конструкцией. Подробности о технических особенностях пока держатся в секрете.Читать далее
-
24.09.2025, 22:15
В России запущено локальное производство нового дизельного двигателя для «ГАЗели»
Компания «Нижегородские грузовые автомобили» (входит в структуру Группы ГАЗ) официально запустила локальное производство турбодизельного двигателя G2.5 в Нижнем Новгороде. Проект, частично профинансированный Фондом развития промышленности, стал важным шагом в импортозамещении и технологической независимости российского автопрома.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
06.04.2025, 10:03
Дилер рассказал, сколько стоит превратить старую «ГАЗель» в новую
Компания «Луидор» предлагает услугу по обновлению внешнего вида старых моделей: «ГАЗель Next» легким движением руки превращается в современную «ГАЗель NN». Несмотря на солидный объем доработок, изменения в ПТС вносить не требуется.Читать далее
