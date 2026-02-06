Почему новая «суперскорая» Газель-NN может стать прорывом

Горьковский автозавод начал выпуск новой скорой помощи на базе Газели-NN

Горьковский автозавод представил новую версию скорой помощи, созданную на платформе Газели-NN. Инсайдеры сообщили, что в этот раз инженеры учли пожелания медиков и полностью переосмыслили внутреннее пространство. Какие решения реализованы и почему это важно для российских дорог - разбираемся в деталях.

Горьковский автозавод сделал ставку на обновление парка медицинских автомобилей, запустив в серийное производство новую модификацию скорой помощи на базе Газели-NN, которую уже окрестили «суперскорой». Как сообщает паблик MotorProject, инженеры предприятия подошли к задаче с учетом реальных потребностей врачей, что позволило создать машину, максимально адаптированную под специфику работы на российских дорогах.

В качестве основы выбрана версия Газели-NN с увеличенной высотой крыши и одиночными задними колесами. Такое решение позволило не только расширить внутреннее пространство, но и сделать салон более удобным для перемещения персонала. Теперь медицинский работник может свободно передвигаться в полный рост, а отсутствие выступающих колесных арок облегчает доступ к пациенту и оборудованию.

Особое внимание уделено комфорту и безопасности при транспортировке больных. Новая скорая оснащена регулируемой пневматической подвеской на задней оси, что значительно снижает вибрации и раскачку во время движения. Кроме того, пневмоподвеска позволяет опускать заднюю часть автомобиля, облегчая погрузку и выгрузку носилок - это особенно важно при экстренных ситуациях, когда счет идет на секунды.

Внутреннее пространство медицинского отсека организовано так, чтобы все необходимое оборудование находилось под рукой у врача. Размещение шкафов, креплений и систем хранения продумано до мелочей, что позволяет быстро реагировать на любые нештатные ситуации. По информации паблика MotorProject, новая Газель уже поступила в распоряжение медицинских служб нескольких городов и проходит испытания в реальных условиях.

Внедрение подобных автомобилей может стать важным шагом в модернизации отечественной системы скорой помощи. Учитывая особенности российских дорог и климатических условий, адаптация конструкции под реальные запросы медиков выглядит логичным и своевременным решением. В ближайшее время ожидается расширение географии поставок, а также возможное появление новых модификаций с дополнительными опциями.

