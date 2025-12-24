Роботы на ГАЗе: кто кого — люди или машины? Производство меняется на глазах

24 декабря 2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.
В 2025 году Горьковский автозавод сделал очередной шаг к полной автоматизации производства. На предприятии появились восемь современных робототехнических комплексов, в которых задействовано 55 промышленных роботов. Теперь общее количество роботов, работающих на заводе, достигло внушительных 630 единиц. По информации Комтранс, уровень автоматизации на обновленных сварочных линиях превысил 85 процентов, что заметно сказалось на эффективности работы.
Особое внимание уделили сварочным участкам. На линии по производству лонжеронов цельнометаллических фургонов Газель NEXT и Газель NN внедрили автоматическую сварочную систему, где трудятся семь роботов. Благодаря этому удалось увеличить выпуск с девяти до двенадцати комплектов лонжеронов в час. Это не просто цифры - это реальный прирост производительности, который ощущается на каждом этапе сборки.
Не остался без изменений и участок сварки боковин кузова Соболь NN. Здесь установили шесть новых сварочных роботов, что позволило более чем вдвое увеличить темпы работы. Теперь процесс идет быстрее, а качество соединений стало стабильнее. Автоматизация коснулась и сварки боковин кабин для Газель NEXT, Газель NN и Газон NEXT. На двух новых линиях, оснащенных двадцатью двумя роботами и шестью поворотными столами, сварка левой и правой боковин происходит полностью автоматически. В результате производительность участка выросла с двенадцати до двадцати боковин в час.
Роботы пришли и в производство автокомпонентов. В этом году на заводе появилось еще пять новых комплексов, где работают двадцать роботов. Три из них установили на заводе мостов и агрегатов, причем два комплекса стали частью масштабного проекта по развитию компонентов для полноприводного Соболя NN. В штамповочно-сварочном цехе запустили линию для сборки и сварки подрамника Соболя NN 4x4, где задействованы шесть сварочных роботов и три робота-перекладчика деталей.
В цехе шестерен, подвесок и осей заработал комплекс из трех автоматических линий, предназначенных для сборки переднего модуля Соболя NN 4x4. На первой линии происходит сварка и сборка узлов подвески, на второй - переднего моста, а на третьей все элементы объединяются в единый модуль. Такой подход позволяет не только ускорить процесс, но и повысить точность сборки, что особенно важно для сложных узлов.
Похожие материалы GAZ
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:12
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:12
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве