Роботы на ГАЗе: кто кого — люди или машины? Производство меняется на глазах

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

24 декабря 2025, 15:44

Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки

Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки

На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.

В 2025 году Горьковский автозавод сделал очередной шаг к полной автоматизации производства. На предприятии появились восемь современных робототехнических комплексов, в которых задействовано 55 промышленных роботов. Теперь общее количество роботов, работающих на заводе, достигло внушительных 630 единиц. По информации Комтранс, уровень автоматизации на обновленных сварочных линиях превысил 85 процентов, что заметно сказалось на эффективности работы.

Особое внимание уделили сварочным участкам. На линии по производству лонжеронов цельнометаллических фургонов Газель NEXT и Газель NN внедрили автоматическую сварочную систему, где трудятся семь роботов. Благодаря этому удалось увеличить выпуск с девяти до двенадцати комплектов лонжеронов в час. Это не просто цифры - это реальный прирост производительности, который ощущается на каждом этапе сборки.

Фото: t.me / Максим Кадаков

Не остался без изменений и участок сварки боковин кузова Соболь NN. Здесь установили шесть новых сварочных роботов, что позволило более чем вдвое увеличить темпы работы. Теперь процесс идет быстрее, а качество соединений стало стабильнее. Автоматизация коснулась и сварки боковин кабин для Газель NEXT, Газель NN и Газон NEXT. На двух новых линиях, оснащенных двадцатью двумя роботами и шестью поворотными столами, сварка левой и правой боковин происходит полностью автоматически. В результате производительность участка выросла с двенадцати до двадцати боковин в час.

Роботы пришли и в производство автокомпонентов. В этом году на заводе появилось еще пять новых комплексов, где работают двадцать роботов. Три из них установили на заводе мостов и агрегатов, причем два комплекса стали частью масштабного проекта по развитию компонентов для полноприводного Соболя NN. В штамповочно-сварочном цехе запустили линию для сборки и сварки подрамника Соболя NN 4x4, где задействованы шесть сварочных роботов и три робота-перекладчика деталей.

Фото: t.me / Максим Кадаков

В цехе шестерен, подвесок и осей заработал комплекс из трех автоматических линий, предназначенных для сборки переднего модуля Соболя NN 4x4. На первой линии происходит сварка и сборка узлов подвески, на второй - переднего моста, а на третьей все элементы объединяются в единый модуль. Такой подход позволяет не только ускорить процесс, но и повысить точность сборки, что особенно важно для сложных узлов. 

Упомянутые марки: ГАЗ
