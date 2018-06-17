Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
С момента введения платной парковки в столице автомобилисты принесли городскому бюджету примерно 15 млрд рублей. По словам руководителя ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александра Гривняка, собранные средства были направлены на благоустройство придомовых территорий, создание детских площадок и дорожной инфраструктуры возле домов.
Вот только положительный опыт Москвы остальные города почему-то не переняли. К примеру, в Екатеринбурге в 2017 году и первом квартале этого года платными парковками воспользовались всего лишь 181,3 тыс. раз. Общая сумма транзакций составила 9,1 млн рублей. Очевидно, что доходы от проекта даже близко не напоминают столичные показатели.
В Санкт-Петербурге, где, казалось бы, платные парковки жизненно необходимы, проект вообще потерпел фиаско. Доход бюджета города от эксплуатации платных парковок в 2017 году составил 130,1 млн рублей. Из этих денег 4 млн рублей принесли продажи месячных и годовых абонементов. При этом на строительство платных парковок в 2017 году было потрачено 612 млн рублей. Сейчас в зону платной парковки входят 27 улиц в центре города. Осенью новая платная парковка должна появиться у Казанского собора. На ней смогут разместиться 46 машин.
Парковки, по замыслу, должны были хоть немного очистить город от машин. Действительно, автомобилей в «платной» зоне стало меньше, правда, не по желанию водителей. Дело в том, что с 2015 года желающим разгрузить центр не удалось исправить многие ошибки. Вот самые распространенные. Человек приезжает на парковку и не может заплатить за услугу наличными средствами. Такая опция петербургскими паркоматами почему-то не предусмотрена. Таким образом, сбрасываются со счетов пожилые люди, не умеющие пользоваться картами, или просто те, кто не хочет оплачивать парковку электронно. Впрочем, даже имеющим карту заплатить не всегда удастся. Многие паркоматы не работают, и пока водитель ищет другой терминал, уже фиксируется штраф, якобы он не оплатил парковку. Правда, на деле штраф автомобилисту не приходит, это главный баг петербургских платных парковок, основанный на пробеле местного законодательства. Иными словами, проект – «игрушечный».
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Безусловно, платные парковки являются одним из инструментов по сокращению числа автомобилей в центре города. Но у нас, в Петербурге, проект убыточный и реализован неграмотно. Прежде всего, из-за отсутствия штрафа за неоплату парковки. И до настоящего момента эту проблему не решили. Соответственно сам механизм платных парковок не работает. Вдобавок есть ряд проблем, делающих пользование парковками неудобным: плохая уборка в зимний период, неудобность паркоматов, плохое оповещение о том, где находятся паркоматы и т.д. Планы по расширению зоны платной парковки у города есть, но без введения штрафа это бессмысленно
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Святослав Данилов, руководитель «СПб. Авто»
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Развивать платные парковки в мегаполисах крайне важно. Транспорт создан для того, чтобы двигаться. В ситуации с бесплатной парковкой у автовладельца нет мотивации передвигать лишний раз свой автомобиль. Таким образом, центр города (где сосредоточено большинство транспортных корреспонденций в часы-пик) становится местом, куда на машине можно не приезжать, так как существующие места парковки заняты и в день используются только одним человеком. Плата за парковку, в большинстве случаев, не позволяет одному автомобилисту оставлять машину на парковке на долгое время, соответственно в день одним парковочным местом может воспользоваться несколько человек, что увеличивает полезность эксплуатации городской земли
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Петр Симонов, руководитель группы градостроительного проектирования ЗАО «Институт Трансэкопроект»
Что касается зоны платной парковки, то она должна быть расширена и включать в себя территории, где сосредоточены существенные общественно-деловые постройки (объекты культурного наследия, парки, бизнес-центры, больницы и т.п.). При этом можно сделать первые 30-40 минут бесплатными, а последующее время - платное. За счет этого город станет более комфортным для автомобилистов, поскольку не придется наматывать круги по району в поиске парковочного места для секундного дела. Такое решение снизит перепробег личного автотранспорта, а значит, разгрузит улично-дорожную сеть, увеличит среднюю скорость передвижения общественного транспорта. Последнее – напрямую связано с комфортом пешеходов.
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К 2013 году ездить через центр Москвы стало просто невозможно. Чтобы проехать зону Садового кольца, нужно было стоять в пробке минут 40. Тогда правительство Москвы советовалось с общественными организациями на тему того, как решить проблему. На основе опыте Европейских стран предлагались варианты: платный въезда в центр города, ограничение использования автомобиля по четным или нечетным дням (в зависимости от госномера) и платные парковки. Выбрали последний вариант. «Союз пешеходов» всячески поддерживал эту идею, поскольку она означала освобождение тротуаров от автомобилей и увеличение числа пешеходов. Это, в свою очередь, подразумевало развитие общественного транспорта, чтобы перевозить тех, кто отказался от автомобиля для поездок на работу. Новых способов снижения числа автомобилей на улицах городов, кроме перечисленных выше, на сегодня не появилось. Поэтому платные парковки, развитие общественного транспорта и инфраструктуры на улицах с широкими тротуарами (кафе, магазины, скамейки для отдыха, озеленение, освещение улиц) - перспектива для всех российских городов, где заботятся о своих жителях
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Владимир Соколов, председатель МОД «Союз пешеходов»
По словам представителей «Администратора московского парковочного пространства», с помощью платных парковок власти хотят, прежде всего, не заработать, а сократить число нарушений, создать благоприятную, комфортную среду для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. Близлежащие подмосковные городки уже переняли опыт Москвы. Осталось дождаться, когда чиновники крупных российских городов тоже займутся грамотной реализацией столь нужного проекта.
|Парковки снижают трафик в центре города
|Стоимость часа постоянно растет
|В платной зоне всегда есть свободные места
|Реализация проекта требует больших вложений из бюджета
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