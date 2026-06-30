Journey + Emotions + Land: новый российский бренд JELAND раскрыл секрет своего названия

Город или бездорожье: JELAND предлагает российским водителям две параллельные линейки кроссоверов

Новый российский автомобильный бренд JELAND, созданный в рамках стратегического партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально раскрыл концепцию своего названия и представил философию марки.

Новый российский автомобильный бренд JELAND, созданный в рамках стратегического партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально раскрыл концепцию своего названия и представил философию марки.

Разработчики позиционируют JELAND не просто как производителя автомобилей, а как бренд для тех, кто воспринимает машину как возможность открывать новые маршруты, расширять границы привычного и свободно выбирать собственный ритм жизни.

Само название бренда построено на трёх ключевых атрибутах. Слово Journey отражает движение, путь и готовность к новым маршрутам. Emotions передаёт впечатления, которые наполняют поездки личным смыслом. Land символизирует собственную территорию - источник внутренней силы, безграничных возможностей и удивительных открытий, где каждый сам выбирает свой путь. Вместе эти три составляющие формируют философию марки, объединяющую энергию города, стремление к путешествиям и уверенность на дорогах за пределами повседневных маршрутов.

JELAND предлагает две продуктовые линии, каждая из которых отражает собственный сценарий движения. Серия C посвящена яркой жизни в ритме современного мегаполиса и смелому созиданию будущего. Серия J создана для тех, кто выбирает приключения на бездорожье и готов покорять новые горизонты, отправляясь за эмоциями по загородным шоссе и неизведанным тропам. Обе линейки получат собственный характер и дизайн-код, оставаясь при этом частью единой философии бренда.

Модельный ряд JELAND будет состоять из кроссоверов в ключевых сегментах рынка. Дизайн автомобилей стал визуальным продолжением философии марки - он соединяет футуристичный стиль с внедорожным характером, предлагая уникальный баланс комфорта и уверенности как во время поездок по мегаполису, так и на загородных маршрутах.

Автомобили JELAND создаются с учётом ожиданий российских покупателей, особенностей местных дорог и климатических условий, а также различных сценариев эксплуатации. Производство полного цикла организовано на высокотехнологичных заводах холдинга «АГР», что подчёркивает статус марки как genuinely российского бренда, сочетающего выразительный дизайн, передовые технологии и готовность к любым дорогам. По задумке создателей, автомобили JELAND становятся надёжными партнёрами для первооткрывателей - продуманными до мелочей, дерзкими по замыслу и наделёнными интеллектом.

Новый российский автомобильный бренд JELAND, созданный в рамках стратегического партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo, официально раскрыл концепцию своего названия и представил философию марки. Разработчики позиционируют JELAND не просто как производителя автомобилей, а как бренд для тех, кто воспринимает машину как возможность открывать новые маршруты, расширять границы привычного и свободно выбирать собственный ритм жизни.

Само название бренда построено на трёх ключевых атрибутах. Слово Journey отражает движение, путь и готовность к новым маршрутам. Emotions передаёт впечатления, которые наполняют поездки личным смыслом. Land символизирует собственную территорию - источник внутренней силы, безграничных возможностей и удивительных открытий, где каждый сам выбирает свой путь. Вместе эти три составляющие формируют философию марки, объединяющую энергию города, стремление к путешествиям и уверенность на дорогах за пределами повседневных маршрутов.

JELAND предлагает две продуктовые линии, каждая из которых отражает собственный сценарий движения. Серия C посвящена яркой жизни в ритме современного мегаполиса и смелому созиданию будущего. Серия J создана для тех, кто выбирает приключения на бездорожье и готов покорять новые горизонты, отправляясь за эмоциями по загородным шоссе и неизведанным тропам. Обе линейки получат собственный характер и дизайн-код, оставаясь при этом частью единой философии бренда.

Модельный ряд JELAND будет состоять из кроссоверов в ключевых сегментах рынка. Дизайн автомобилей стал визуальным продолжением философии марки - он соединяет футуристичный стиль с внедорожным характером, предлагая уникальный баланс комфорта и уверенности как во время поездок по мегаполису, так и на загородных маршрутах.

Автомобили JELAND создаются с учётом ожиданий российских покупателей, особенностей местных дорог и климатических условий, а также различных сценариев эксплуатации. Производство полного цикла организовано на высокотехнологичных заводах холдинга «АГР», что подчёркивает статус марки как по-настоящему российского бренда, сочетающего выразительный дизайн, передовые технологии и готовность к любым дорогам. По задумке создателей, автомобили JELAND становятся надёжными партнёрами для первооткрывателей - продуманными до мелочей, дерзкими по замыслу и наделёнными интеллектом.