«Город Мертвых» в Эл-Тюбю: искали останки титанов, нашли свежий ветер
Фото: В. Сергеев
«Вне времени»
Место, где нам крутом склоне горы располагается примерно такой же, разве чуть меньший по количеству склепов, некрополь, называется Эл-Тюбю. Это небольшой аул, название которого переводится как «вне времени». Известно оно с давних времен, когда заметили, что часы в домах у местных жителей показывают разное время, а возраст их хозяев часто превышает 100 лет.
Поскольку речь идет о некрополе, не обойтись без мистики, тайн и легенд. Местные свято верят в то, что здесь хоронили титанов, живших тысячи лет назад. Дескать, место для их захоронения было выбрано не случайно. Считается, что горы находятся на границе бессмертия и здоровья, поэтому древние поселенцы жили очень долго и практически не болели.
Бытует и другая легенда: рядом со склепами были откопаны останки людей, имевшие десятиметровую скелетную структуру, но археологическими исследованиями это не подтверждено.
Фото: В. Сергеев
Фото: В. Сергеев
Фото: В. Сергеев
Фото: В. Сергеев
Фото: В. Сергеев
Фото: В. Сергеев
Особенности местности
На самом деле здешний «Город Мертвых» является объектом культурного наследия федерального назначения, относящийся к XI-XVlll в.в. Как и в случае с Даргавсом, особенности местности не позволяли хоронить умерших людей в земле, поэтому недалеко от Эл-Тюбю строились склепы и усыпальницы, со временем превратившиеся в некое подобие отдельного города.
Сегодня здесь можно увидеть лишь 8 мавзолеев: 6 из них сохранились хорошо, два другие пребывают в полуразрушенном состоянии. Склепы имеют оригинальную форму - прямоугольные и восьмиугольные конусы, выложенные из камня. Техника кладки древняя: камни обтесывались и крепились между собой известкой. Снаружи и внутри отштукатурены и побелены.
В отличие от североосетинских склепов, костей и человеческих останков в кабардинских мавзолеях вы не обнаружите. Скорее всего, одни разграблены, другие разрушены. А вот кем - разбушевавшейся стихией или злыми людьми, не до конца понятно. В любом случае картина впечатляющая, при этом между склепами по земле плотным ковром расстелились живописные можжевеловые кусты.
Склон, где расположились склепы, довольно крутой, непроста к нему дорожка. Так что, оставив машину на импровизированной парковке, придется, запастись терпением, силами и трековой обувью. Но оно того стоит – виды здесь роскошнейшие, а воздух – сами понимаете...
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