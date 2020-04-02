Городские парковки продезинфицированы и приведены в порядок
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Фото пользователя 110km.ru
По информации Городского центра управления парковками, петербургские автостоянки и перехватывающие парковки прошли через все необходимые плановые и экстренные процедуры и полностью готовы к эксплуатации в весенне-летний период.
Наряду с применением средств, используемых против распространения вируса COVID-19, сотрудники Центра проверили состояние оборудования автоматизированной парковочной системы на автостоянках и осуществили механизированную и ручную уборку территорий, а именно: помыли павильоны охраны, дорожные знаки, навесы автоматических касс оплаты, а также побороли пыль.
Вроде бы, все по делу, все по-хозяйски. Но сдается, что лучшим подарком для автомобилистов в такое тяжелое, с экономической точки зрения, время было бы сезонное (или назовите, как хотите) снижение цен на хранение машин. Или и этот прейскурант также напрямую привязан к курсу валют?..
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