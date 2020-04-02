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2 апреля 2020, 15:19

Городские парковки продезинфицированы и приведены в порядок

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Фото пользователя 110km.ru
Обработке дезинфицирующими препаратами сегодня подлежит практически все городское хозяйство Северной столицы. Не обошел этот вынужденный процесс и парковочное оборудование.
Городские парковки продезинфицированы и приведены в порядок

Фото пользователя 110km.ru

По информации Городского центра управления парковками, петербургские автостоянки и перехватывающие парковки прошли через все необходимые плановые и экстренные процедуры и полностью готовы к эксплуатации в весенне-летний период.

Наряду с применением средств, используемых против распространения вируса COVID-19, сотрудники Центра проверили состояние оборудования автоматизированной парковочной системы на автостоянках и осуществили механизированную и ручную уборку территорий, а именно: помыли павильоны охраны, дорожные знаки, навесы автоматических касс оплаты, а также побороли пыль.

Вроде бы, все по делу, все по-хозяйски. Но сдается, что лучшим подарком для автомобилистов в такое тяжелое, с экономической точки зрения, время было бы сезонное (или назовите, как хотите) снижение цен на хранение машин. Или и этот прейскурант также напрямую привязан к курсу валют?..  


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Билет 2 вопрос 1
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Филя_
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Ага "убийца газели". Семейство 4308 они уже провалили не обоснованно высокой ценой. Не возможность с завода заказа надстройки, удлинения т.д. Так же и с этим "копасом" будет. Пока у камаза гос кормушка ничего толкого у них не получиться.
Иван
Carboy
Несколько раз обращался в данную компанию. Что порадовало, это обслуживание, высокое качество. При это цены не кусаются. Если Вы всё-таки имеете тень сомнения (как это было у меня) , я ознакомился самой компанией, как осуществляют свою деятельность, отзывы реальных людей, и только потом принял решение ...
Wahaebiev
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Городские парковки продезинфицированы и приведены в порядок
По информации Городского центра управления парковками, петербургские автостоянки и перехватывающие парковки прошли через все необходимые плановые и экстренные процедуры и полностью готовы к эксплуатации в весенне-летний период.Наряду с применением средств, используемых против распространения вируса COVID-19, сотрудники Центра проверили состояние оборудования автоматизированной парковочной системы на автостоянках и осуществили механизированную и ручную уборку территорий, а именно: помыли павильоны охраны, дорожные знаки, навесы автоматических касс оплаты, а также побороли пыль. Вроде бы, все по делу, все по-хозяйски. Но сдается, что лучшим подарком для автомобилистов в такое тяжелое, с экономической точки зрения, время было бы сезонное (или назовите, как хотите) снижение цен на хранение машин. Или и этот прейскурант также напрямую привязан к курсу валют?..  
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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