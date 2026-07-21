MARS BIKE: российский электровелосипед, который едет 80 км и помещается даже в квартире

21 июля 2026, 21:03
Городской электробайк MARS BIKE: запас хода 80 км и вес 39 кг
Городской электробайк MARS BIKE: запас хода 80 км и вес 39 кг
MARS BIKE - российский электровелосипед с запасом хода до 80 км и весом 39 кг, который сочетает современный дизайн, эргономику и практичность для городских условий. В условиях роста цен на топливо и ограничений парковки такие решения становятся особенно актуальными.
В условиях стремительного роста интереса к экологически чистому транспорту и постоянных изменений в городской инфраструктуре MARS BIKE выглядит как своевременный ответ на запросы жителей мегаполисов. Этот электровелосипед, выполненный в стиле мотоцикла, рассчитан на городские дороги и велодорожки, что делает его универсальным решением для ежедневных поездок.
Вес модели составляет всего 39 кг, что позволяет без труда хранить её даже в небольшом помещении. Благодаря гидравлическим тормозам и современному бортовому компьютеру MARS BIKE обеспечивает не только безопасность, но и удобное управление. Большое мягкое седло и продуманная эргономика делают поездку комфортной для пользователей с разным ростом.
Важной особенностью MARS BIKE является полный комплект светотехники: поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни и фары повышают безопасность в городском потоке. Управление байком интуитивно понятно, а его внешний вид выгодно отличает его среди классических электровелосипедов благодаря солидному и современному дизайну.
Технические характеристики модели подтверждают её практичность: максимальная скорость — 24 км/ч (с возможностью разблокировки до 45 км/ч), запас хода — до 80 км, мощность электромотора — 900 Вт. Гидравлические дисковые тормоза и регулируемая передняя вилка делают поездки не только быстрыми, но и безопасными. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа, а цветной программируемый бортовой компьютер позволяет контролировать все параметры движения.
Интересно, что MARS BIKE может быть привлекателен не только для молодежи, но и для более взрослой аудитории, которая ищет компактный и удобный транспорт для повседневных задач. Производство в России положительно влияет на доступность запчастей и сервисного обслуживания, что особенно важно в условиях роста цен на топливо и ужесточения требований к парковке.
Сочетание легкости, универсальности и продуманной эргономики делает MARS BIKE особенно актуальным для российских городов с плотной застройкой и ограниченными парковочными возможностями. Такие решения позволяют изменить ситуацию в городском движении, сделав личный транспорт более доступным и удобным для широкого круга пользователей. Спрос на подобные электровелосипеды продолжает расти, что подтверждает актуальность тенденций в области экологически чистого и компактного транспорта.
На российском рынке уже представлены аналогичные решения, например, электроскутер Ninebot M90, который также рассчитан на дальние городские поездки и обеспечивает современный уровень безопасности. О том, чем MARS BIKE отличается от других электробайков и почему его считают новой тенденцией, можно узнать в материале о ключевых особенностях MARS BIKE для сложных условий .
Похожие материалы
-
21.07.2026, 23:05
Minako U2 PRO: электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Minako U2 PRO - электровелосипед, который сочетает в себе прочную стальную раму, мощный аккумулятор и высокую грузоподъемность. В условиях роста спроса на экономичный городской транспорт эта модель может стать решением для бизнеса и частных пользователей.Читать далее
-
21.07.2026, 21:41
Seev Citycoco Classic 1000W: запас хода 80 км и скорость 35 км/ч для города и пригорода
Электроскутер Seev Citycoco Classic 1000W выделяется на фоне конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и прочной конструкции. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель становится особенно актуальной для российских городов и пригородов.Читать далее
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
21.07.2026, 20:26
Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро
Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.Читать далее
-
21.07.2026, 20:20
Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности
Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:11
Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности
Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:08
Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения
Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.Читать далее
-
21.07.2026, 20:03
BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года
BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.Читать далее
-
21.07.2026, 18:27
АвтоВАЗ представил новые моторы для Lada с уникальными технологиями
АвтоВАЗ готовит масштабные перемены для своих моделей. Новые моторы обещают свежие решения не только по мощности, но по тяге. Водителей ждут улучшения в динамике и надежности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
Похожие материалы
-
21.07.2026, 23:05
Minako U2 PRO: электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Minako U2 PRO - электровелосипед, который сочетает в себе прочную стальную раму, мощный аккумулятор и высокую грузоподъемность. В условиях роста спроса на экономичный городской транспорт эта модель может стать решением для бизнеса и частных пользователей.Читать далее
-
21.07.2026, 21:41
Seev Citycoco Classic 1000W: запас хода 80 км и скорость 35 км/ч для города и пригорода
Электроскутер Seev Citycoco Classic 1000W выделяется на фоне конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и прочной конструкции. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель становится особенно актуальной для российских городов и пригородов.Читать далее
-
21.07.2026, 20:31
Geely Galaxy Battleship 700: гибридный внедорожник с тремя моторами и системой GVMC
Geely Galaxy готовит к выходу внедорожник Battleship 700 с уникальной гибридной установкой и интеллектуальным полным приводом. Модель обещает задать новые стандарты для среднеразмерных и крупных SUV, что особенно актуально на фоне растущего интереса к технологиям повышенной проходимости.Читать далее
-
21.07.2026, 20:26
Peugeot e-208 нового поколения: электрокар с drive-by-wire и ценой до 30 000 евро
Peugeot готовит к выходу e-208 на платформе STLA One с инновационным рулевым управлением и запасом хода до 500 км. Модель обещает стать одной из самых доступных в классе, а ее особенности уже вызывают интерес у специалистов.Читать далее
-
21.07.2026, 20:20
Project Overlord: новый гиперкар Hennessey с V8 и механикой - детали и особенности
Hennessey готовит Project Overlord - гиперкар с бензиновым V8 и механической коробкой передач. Модель ориентирована на чистые ощущения от вождения, а не на максимальные показатели. Это может изменить подход к суперкарам в ближайшие годы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:11
Volkswagen запускает гибридные версии Golf и T-Roc: цены и ключевые особенности
Volkswagen впервые внедряет классические гибридные технологии в популярные модели Golf и T-Roc. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте, где ранее доминировали другие типы силовых установок. Разбираемся, чем интересны новинки и каковы их перспективы.Читать далее
-
21.07.2026, 20:08
Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения
Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.Читать далее
-
21.07.2026, 20:03
BMW X7 нового поколения: детали дизайна и конкуренты на рынке 2028 года
BMW готовит обновленный X7 для 2028 года, который не получит платформу Neue Klasse, несмотря на тренды бренда. Это решение может повлиять на расстановку сил среди премиальных внедорожников, ведь конкуренция усиливается с выходом Audi Q9.Читать далее
-
21.07.2026, 18:27
АвтоВАЗ представил новые моторы для Lada с уникальными технологиями
АвтоВАЗ готовит масштабные перемены для своих моделей. Новые моторы обещают свежие решения не только по мощности, но по тяге. Водителей ждут улучшения в динамике и надежности. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее