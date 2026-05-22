Как MicroFold меняет представление о личном транспорте в мегаполисе и почему его ждут не все

22 мая 2026, 20:26
Городской электрокар MicroFold: складная конструкция против пробок и нехватки парковок
В условиях плотной городской застройки и постоянных пробок дизайнер из Великобритании предложил необычный концепт MicroFold - электромобиль, который складывается для экономии места. Почему такие решения могут стать актуальными для России и что мешает их массовому внедрению - в нашем материале.
В условиях, когда в крупных городах возникают проблемы с нехваткой парковочных мест и постоянными заторами, внимание к новым формам транспорта становится особенно явным. Концепт MicroFold, разработанный британским дизайнером Амааном Мукадамом, предлагает свежий взгляд на индивидуальную мобильность: это электромобиль, который легко складывается, уменьшая свою площадь на стоянке и тем самым освобождая пространство для других участников движения.
MicroFold рассчитан на одного человека и полностью автономен. В движение его приводит моторчик, а управление осуществляется через планшет или смартфон — привычного руля здесь нет. Пользователь выбирает маршрут, садится в салон через поднимающуюся вверх крышу, совмещающую функцию лобового стекла и боковых окон, и направляется к нужной станции. После завершения поездки автомобиль самостоятельно возвращается на территорию или на зарядную станцию, чтобы занять своё место.
Главная особенность MicroFold — его способность трансформироваться. Во время движения задняя часть машины раздвигается, обеспечивая комфорт водителю. На стоянке задние колеса сближаются, панели кузова складываются внутрь, уменьшая форму и высоту автомобиля почти вдвое. Для этого используются специальные ролики и направляющие; сиденье также складывается вместе с корпусом. Такой подход позволяет разместить больше машин на ограниченной площади, что особенно актуально для центров мегаполисов.
Впрочем, в концепции есть и ограничения. Оснащение MicroFold светотехникой минимально, что может затруднить передвижение в тёмное время суток. Также отсутствуют привычные поворотники, а сама идея пока остаётся на стадии виртуального прототипа. Тем не менее, подобная разработка может стать отправной точкой для будущих открытий в сфере городской мобильности, особенно если принять во внимание растущий интерес к электромобилям и беспилотным технологиям.
Если рассматривать MicroFold для России, то подобные решения могут быть востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах с плотной застройкой. Однако для массового развития требуется не только техническая доработка, но и изменения в законодательстве, а также развитие инфраструктуры для автономных электромобилей. В Европе уже тестируются компактные электрокары и каршеринговые сервисы, что позволяет предположить: через несколько лет подобные концепции могут появиться и на российских улицах, особенно если городские власти будут заинтересованы в снижении транспортной нагрузки.
