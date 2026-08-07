Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 08:42

Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас

Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас

JUMP — городской электромотоцикл с характером: 90 кг веса, 90 км/ч скорости и дизайн из будущего

Городской электромотоцикл JUMP: 90 кг веса, 90 км/ч и стальной каркас

JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.

JUMP - это городской электромотоцикл с индустриальным дизайном, легкой рамой и мощным электродвигателем. Модель сочетает маневренность, динамику и современные технологии, что делает ее актуальной для российских дорог.

JUMP – это не просто очередной городской мотоцикл, а попытка переосмыслить подход к городскому транспорту. В условиях плотного трафика и постоянных пробок, легкий и маневренный электромотоцикл становится актуальным для тех, кто ценит скорость и мобильность. Особое внимание в JUMP уделено сочетанию спортивного и футуристического стилей с индустриальными элементами: рама из высокопрочной стали одновременно выглядит воздушной и брутальной.

Вес JUMP составляет всего 90 кг, что позволяет легко управлять мотоциклом даже в плотном городском потоке. При этом мощность электродвигателя 3000 Вт (с пиковым значением до 5000 Вт) обеспечивает хорошую динамику разгона и позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Подобный баланс между массой и производительностью редко встречается в сегменте качественных электромотоциклов.

Техническая начинка JUMP также обращает на себя внимание: перевернутая передняя вилка, задний амортизатор, дисковые тормоза и светодиодная оптика. 12-дюймовые колеса обеспечивают устойчивость и отлично подходят для дорог, на которых часто встречаются неровности и трамвайные пути.

JUMP может заинтересовать не только опытных мотоциклистов, но и новичков, благодаря простоте управления и продуманной эргономике. Важно отметить, что электромотоциклы становятся все более востребованными в России: они не требуют сложного обслуживания, экономичности и приспособлены к ежедневным поездкам по городу. Согласно данным, спрос на модели растет, особенно в крупных городах, где вопросы экологии и мобильности выходят на первое место. JUMP выглядит как актуальный ответ на вызовы и сочетает в себе смелый дизайн, технологии и практичность.

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