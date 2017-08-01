1 августа 2017, 18:40

«Горячая» Tesla Model 3 выйдет в 2018 году

Президент компании по производству электрокаров Илон Маск анонсировал выпуск «злой» версии Model 3. По его словам, новинку можно ожидать на рынке уже к концу следующего года.
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«Заряженная» версия будет построена по образцу Model S P100D и выйдет на рынок осенью 2018 года. Многие эксперты считают анонс преждевременным, так как совсем недавно начался выпуск стандартной версии Model 3. Сам Маск назвал серийное производство Model 3 «адом» из-за огромного количества заявок, которых уже накопилось более полумиллиона. «Адская» ситуация сохранится на ближайшие полгода.

Новый полноприводный хэтчбек будет оснащен двумя электродвигателями. Силовая отдача позволит показать более впечатляющие способности по сравнению с серийной моделью. В настоящее время «топовая» версия Model 3 способна разогнаться с места дот 100 км/ч всего за 5,5 секунд. Глава компании не смог назвать точных цифр разгона «заряженной» модификации, но пообещал, что эти показатели будут выше.

Другие подробности технического оснащения предстоящей новинки держатся в секрете. Стоимость скоростной модификации составит не менее 55 тысяч долларов.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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«Горячая» Tesla Model 3 выйдет в 2018 году
{{material_119998}}«Заряженная» версия будет построена по образцу Model S P100D и выйдет на рынок осенью 2018 года. Многие эксперты считают анонс преждевременным, так как совсем недавно начался выпуск стандартной версии Model 3. Сам Маск назвал серийное производство Model 3 «адом» из-за огромного количества заявок, которых уже накопилось более полумиллиона. «Адская» ситуация сохранится на ближайшие полгода.Новый полноприводный хэтчбек будет оснащен двумя электродвигателями. Силовая отдача позволит показать более впечатляющие способности по сравнению с серийной моделью. В настоящее время «топовая» версия Model 3 способна разогнаться с места дот 100 км/ч всего за 5,5 секунд. Глава компании не смог назвать точных цифр разгона «заряженной» модификации, но пообещал, что эти показатели будут выше.Другие подробности технического оснащения предстоящей новинки держатся в секрете. Стоимость скоростной модификации составит не менее 55 тысяч долларов.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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