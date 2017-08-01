1 августа 2017, 18:40
«Горячая» Tesla Model 3 выйдет в 2018 году
Президент компании по производству электрокаров Илон Маск анонсировал выпуск «злой» версии Model 3. По его словам, новинку можно ожидать на рынке уже к концу следующего года.
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Новый полноприводный хэтчбек будет оснащен двумя электродвигателями. Силовая отдача позволит показать более впечатляющие способности по сравнению с серийной моделью. В настоящее время «топовая» версия Model 3 способна разогнаться с места дот 100 км/ч всего за 5,5 секунд. Глава компании не смог назвать точных цифр разгона «заряженной» модификации, но пообещал, что эти показатели будут выше.
Другие подробности технического оснащения предстоящей новинки держатся в секрете. Стоимость скоростной модификации составит не менее 55 тысяч долларов.
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