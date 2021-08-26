Горячий финский парень Паси продает «советский сексуальный» УАЗ-469 за 5 700 евро
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Фото: facebook.com/MarketplacePost
Свое предложение он выложил в маркетплейсе, надеясь найти покупателя, который не пожалеет за машину 5 700 евро.
«Забудьте о внедорожниках Америки и Японии и купите сексуальный советский спортивный автомобиль, который угрожает тестостерону, - такой смелой фразой горячий финский парень пытается достучаться до сердец покупательской аудитории. - Вы можете сэкономить карточку в спортзале на месяц, когда покрутите руль этого внедорожника».
Далее по тексту объявления: «На выходных я покрасил машину в черный цвет, потому как думаю, что время военной раскраски прошло. Абсолютно не музейное состояние, поскольку было много поездок на работу по не самой ровной местности».
Со слов продавца, недавно был заменен стартер, а до этого тормозные шланги, система выхлопа и передние сиденья. Сам же автомобиль приподнят на 60 мм. У него «33-и» грязевые шины, жесткая крыша и телефон в салоне.
Хозяин готов продать «уазик» за наличные деньги или обменять, как он говорит, на «интересную хобби-машину».
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