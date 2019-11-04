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4 ноября 2019, 18:17

Горячий Ключ: не ищем круги ада, но входим в Дантово ущелье

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Фото пользователя 110km.ru
Сколько раз транзитом пролетал по М-4 пос. Горячий Ключ и только сейчас сделал осознанную остановку. Захотелось внимательно осмотреть многими расхваливаемое «дивногорье». Четыре часа безмятежного брожения по лесистым склонам и ухоженным тропам местного санатория – и вот он, заряд непередаваемой энергии на определенно-длительный срок. При случае, что называется, рекомендую.
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Поселок довольно протяженный, поэтому надо знать, где припарковаться. Ориентир – отель/ресторан «Старый Замок». Если ехать по трассе «Дон» со стороны Краснодара, это будет самый конец Горячего Ключа, практически у подножия начинающейся горной гряды. За «гостишкой», вдоль автодороги, течет спокойная и неглубокая речка Псекупс, чистота воды которой в начале ноября при солнечных ваннах и +16 в воздухе поражает.

Особый колорит Дантовому ущелью придают поросшие мхом песчаниковые скалы. Мхи – одни из самых древнейших растений на Земле. Это растение сырых мест, оно мало приспособлено к жизни на суше, поэтому привязано к влажным, затемненным местам. Понятие «Мох» и «Моховидные» очень обширны и объединяют более 100 семейств, 700 родов и около 10 000 видов. Это низкорослые многолетние растения высотой от 1 мм до 60 см. У мхов корневая система отсутствует.
В хорошую погоду на водной глади обязательно увидите прогулочные катамараны – покрутить педали и подплыть к отвесной скале Петушок, на вершине которой виднеется беседка, - очень романтично для периода поздней осени. Если морская душа в вас еще не проснулась, пешим ходом переходите по Счастливому мостику и попадете, в общем-то, туда, куда стремятся тысячи таких, как вы.

«Мобильный гид» на той стороне реки дает подсказку – Дантово ущелье, Иверская часовня, святой источник, беседки, памятник минеральной воде, территория санатория и т.п. Идите сразу к Дантовому ущелью, это недалеко. Уже из названия понятно, что дело пахнет мистикой: кругов ада вы там, к счастью, не обнаружите, но о сеньоре Алигьери и его «Божественной комедии», пожалуй, вспомните.  

«Долго-долго я алкал/Жилу жаркую меж скал»

В подзаголовке, пардон, цитата из А. Фета, и в ней, как вы догадываетесь, про Горячий Ключ. Перед вами высокая скальная порода, в которой образован сырой промозглый разлом, выводящий далее на лестницу с 49-ю ступенями. Многие, что называется, натуральные, выдолблены в скале еще в 19 веке – крутые и скользкие. Поэтому если в повседневной жизни одышка появляется уже к 3 этажу, приготовьтесь к усиленному биению сердца и учащенному дыханию. Утешить может одно: чистый, как на пике Победы, воздух. Здесь вы прочистите свои легкие так, что вся гадость от ядреного «Беломора» улетучится сама собой.

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

По склонам, над ущельем, растет широколиственный лес из дуба черешчатого, граба обыкновенного, ольхи клейкой, бука восточного, липы, клена полевого, осины дрожащей. Обильно произрастают дикоплодные: груша кавказская, кизил, яблоня восточная, черешня дикая. Под пологом дикого лиственного леса изредка встречается клекачка пористая. Это третично-реликтовый кустарник, занесенный в Красную книгу России, подлежащий государственной охране.
Ущелье, «разрубившее» собой гладкую скальную породу, располагается на высоте 37 м над уровнем моря и тянется по направлению Абадзехской горы на протяжении 100 м, ширина на разных участках колеблется от 4 до 8 м, высота стен – до 15 м. Здесь какой-то особый микроклимат, поэтому даже в сухую и жаркую погоду царство сырости и промозглости. Входишь в скальный разрез точно в преисподнюю. Говорят, что особенно захватывающе ущелье выглядит в предрассветный час, когда приобретает максимально таинственный и мистический вид.

На узкой лестнице следует быть особо осторожным: и скользко, и народу всегда много – одни лезут вверх, вторые, наоборот, спускаются. В идеале помогать друг другу – женщинам подать руку, маленького ребенка взять покрепче на руки и т.п. Пока его несешь, можно и легенду поведать про это самое ущелье. Я не стану ее озвучивать, поскольку это займет много места и времени, найдите в инете, это несложно.

«Курящаяся» поляна

Чтобы попасть в узкий скальный лаз, придется пройти по живописной Минеральной поляне, которая «курится» целебными подземными водами, выходящими на ее поверхность лишь в одном месте. Это источник святого Пантелеймона. Водичка течет медленно, но проявить терпение и нацедить 1,5-литровую бутыль все же стоит – вода здесь освященная и полезная (железистая).

На одном конце поляны обелиск, на другом – православная часовня цвета кубанского неба. Памятный столб с двуглавым орлом на «макушке» был воздвигнут более 100 лет назад, на 50-летие Псекупских минеральных вод. Говорят, что это единственный в мире памятник, посвященный живой воде.

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото из открытых источников

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Изначально памятник был символом величия Российской Империи. На его «теле» сохранились именные доски основателей города и памятные доски казачьих частей. Понятно, что события первых лет Советской власти не прошли мимо обелиска, но, к счастью, 12 лет назад его привели в надлежащий вид, на этот раз увековечив на сторонах обелиска имена всех тех, кто потрудился над созданием курорта Горячий Ключ и сохранением Псекупских источников и Дантова ущелья.

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Часовня в честь Иверской иконы Божией Матери никогда не пустует, здесь всегда паломники, туристы, просто зеваки. Оно и понятно: культовое сооружение уникальное - полностью высеченное в цельной скале, при этом смотрится как-то легко и воздушно. Люди заходят, ставят свечки, пишут записочки. Потом следуют к источнику св. Пантелеймона, что поблизости – испросить у святого заступника здоровья себе и своим сродникам.

Кормим котов на территории санатория

Чтобы попасть на вершину скалы Петушок, хорошо просматриваемой с реки и моста, придется вновь попотеть. Дорожки здесь хоть и обустроенные, но зачастую крутые - ведь «здесь не равнина, здесь климат иной». Вид из беседки, где «поселилась» смотровая площадка, роскошнейший, особенно в ясную солнечную погоду. Плюс все тот же чистейший воздух, ради которого во многом в местный санаторий и приезжают соотечественники со всех краев и волостей необъятной родины.

Территория здравницы обустроенная и радует наличием точек общепита, в самых разных его проявлениях. Рекомендую заглянуть в «Буфет» – оно, видимо, принадлежит грузинам, и те всем своим семейством готовят крупные и вкусные чебуреки – такие, что пальчики оближешь. А запить можно по соседству, в бюветах – теплая целебная водичка под №58 обязательно возвратит вам жизненный тонус.

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье

Фото пользователя 110km.ru

Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Горячий Ключ не ищем круги ада но входим в Дантово ущелье
Кстати, не пожадничайте мясной начинкой чебурека - поделитесь с местными котофеичами, коих тут много. Они только на первый взгляд кажутся сытыми и избалованными. Протяните мясо и «шерстяной» обязательно полакомится и оближется. Заодно и доброе дело сделаете. Здоровьица вам и доброй дороги до Горячего Ключа!
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Как добраться

Вопрос несложный. От центра Краснодара какой-то час езды или 60 с небольшим километров, из которых более половины пути – по скоростной трассе М-4 «Дон». На некоторых участках действует режим автомагистрали с «разрешенкой» 110 км/ч. Но особо не усердствуйте, кругом видеокамеры, да и нарядов ДПС в достатке.

«Кинуть» машину в Горячем Ключе резонно на парковке напротив «Старого замка». Она не слишком вместительная, поэтому в качестве альтернативы можно разглядеть для себя местечко на другой стороне магистрали, прямо под окнами отеля, там места побольше. Правда, такой вариант потребует от вас разворота на М-4, а до него придется проехать в сторону моря добрый километр. Координаты места: 44.620552, 39.094157.

Иван Братуха
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Горячий Ключ: не ищем круги ада, но входим в Дантово ущелье
Поселок довольно протяженный, поэтому надо знать, где припарковаться. Ориентир – отель/ресторан «Старый Замок». Если ехать по трассе «Дон» со стороны Краснодара, это будет самый конец Горячего Ключа, практически у подножия начинающейся горной гряды. За «гостишкой», вдоль автодороги, течет спокойная и неглубокая речка Псекупс, чистота воды которой в начале ноября при солнечных ваннах и +16 в воздухе поражает. {{photo_text_271}} В хорошую погоду на водной глади обязательно увидите прогулочные катамараны – покрутить педали и подплыть к отвесной скале Петушок, на вершине которой виднеется беседка, - очень романтично для периода поздней осени. Если морская душа в вас еще не проснулась, пешим ходом переходите по Счастливому мостику и попадете, в общем-то, туда, куда стремятся тысячи таких, как вы.«Мобильный гид» на той стороне реки дает подсказку – Дантово ущелье, Иверская часовня, святой источник, беседки, памятник минеральной воде, территория санатория и т.п. Идите сразу к Дантовому ущелью, это недалеко. Уже из названия понятно, что дело пахнет мистикой: кругов ада вы там, к счастью, не обнаружите, но о сеньоре Алигьери и его «Божественной комедии», пожалуй, вспомните.   «Долго-долго я алкал/Жилу жаркую меж скал»В подзаголовке, пардон, цитата из А. Фета, и в ней, как вы догадываетесь, про Горячий Ключ. Перед вами высокая скальная порода, в которой образован сырой промозглый разлом, выводящий далее на лестницу с 49-ю ступенями. Многие, что называется, натуральные, выдолблены в скале еще в 19 веке – крутые и скользкие. Поэтому если в повседневной жизни одышка появляется уже к 3 этажу, приготовьтесь к усиленному биению сердца и учащенному дыханию. Утешить может одно: чистый, как на пике Победы, воздух. Здесь вы прочистите свои легкие так, что вся гадость от ядреного «Беломора» улетучится сама собой.{{gallery_1770}}{{photo_text_272}} Ущелье, «разрубившее» собой гладкую скальную породу, располагается на высоте 37 м над уровнем моря и тянется по направлению Абадзехской горы на протяжении 100 м, ширина на разных участках колеблется от 4 до 8 м, высота стен – до 15 м. Здесь какой-то особый микроклимат, поэтому даже в сухую и жаркую погоду царство сырости и промозглости. Входишь в скальный разрез точно в преисподнюю. Говорят, что особенно захватывающе ущелье выглядит в предрассветный час, когда приобретает максимально таинственный и мистический вид.На узкой лестнице следует быть особо осторожным: и скользко, и народу всегда много – одни лезут вверх, вторые, наоборот, спускаются. В идеале помогать друг другу – женщинам подать руку, маленького ребенка взять покрепче на руки и т.п. Пока его несешь, можно и легенду поведать про это самое ущелье. Я не стану ее озвучивать, поскольку это займет много места и времени, найдите в инете, это несложно. «Курящаяся» полянаЧтобы попасть в узкий скальный лаз, придется пройти по живописной Минеральной поляне, которая «курится» целебными подземными водами, выходящими на ее поверхность лишь в одном месте. Это источник святого Пантелеймона. Водичка течет медленно, но проявить терпение и нацедить 1,5-литровую бутыль все же стоит – вода здесь освященная и полезная (железистая). На одном конце поляны обелиск, на другом – православная часовня цвета кубанского неба. Памятный столб с двуглавым орлом на «макушке» был воздвигнут более 100 лет назад, на 50-летие Псекупских минеральных вод. Говорят, что это единственный в мире памятник, посвященный живой воде.{{gallery_1771}} Изначально памятник был символом величия Российской Империи. На его «теле» сохранились именные доски основателей города и памятные доски казачьих частей. Понятно, что события первых лет Советской власти не прошли мимо обелиска, но, к счастью, 12 лет назад его привели в надлежащий вид, на этот раз увековечив на сторонах обелиска имена всех тех, кто потрудился над созданием курорта Горячий Ключ и сохранением Псекупских источников и Дантова ущелья.{{material_127824}} Часовня в честь Иверской иконы Божией Матери никогда не пустует, здесь всегда паломники, туристы, просто зеваки. Оно и понятно: культовое сооружение уникальное - полностью высеченное в цельной скале, при этом смотрится как-то легко и воздушно. Люди заходят, ставят свечки, пишут записочки. Потом следуют к источнику св. Пантелеймона, что поблизости – испросить у святого заступника здоровья себе и своим сродникам. Кормим котов на территории санаторияЧтобы попасть на вершину скалы Петушок, хорошо просматриваемой с реки и моста, придется вновь попотеть. Дорожки здесь хоть и обустроенные, но зачастую крутые - ведь «здесь не равнина, здесь климат иной». Вид из беседки, где «поселилась» смотровая площадка, роскошнейший, особенно в ясную солнечную погоду. Плюс все тот же чистейший воздух, ради которого во многом в местный санаторий и приезжают соотечественники со всех краев и волостей необъятной родины.Территория здравницы обустроенная и радует наличием точек общепита, в самых разных его проявлениях. Рекомендую заглянуть в «Буфет» – оно, видимо, принадлежит грузинам, и те всем своим семейством готовят крупные и вкусные чебуреки – такие, что пальчики оближешь. А запить можно по соседству, в бюветах – теплая целебная водичка под №58 обязательно возвратит вам жизненный тонус. {{gallery_1772}} Кстати, не пожадничайте мясной начинкой чебурека - поделитесь с местными котофеичами, коих тут много. Они только на первый взгляд кажутся сытыми и избалованными. Протяните мясо и «шерстяной» обязательно полакомится и оближется. Заодно и доброе дело сделаете. Здоровьица вам и доброй дороги до Горячего Ключа! {{material_127403}}Как добратьсяВопрос несложный. От центра Краснодара какой-то час езды или 60 с небольшим километров, из которых более половины пути – по скоростной трассе М-4 «Дон». На некоторых участках действует режим автомагистрали с «разрешенкой» 110 км/ч. Но особо не усердствуйте, кругом видеокамеры, да и нарядов ДПС в достатке. «Кинуть» машину в Горячем Ключе резонно на парковке напротив «Старого замка». Она не слишком вместительная, поэтому в качестве альтернативы можно разглядеть для себя местечко на другой стороне магистрали, прямо под окнами отеля, там места побольше. Правда, такой вариант потребует от вас разворота на М-4, а до него придется проехать в сторону моря добрый километр. Координаты места: 44.620552, 39.094157.
2019-11-04
Автор: Иван Братуха
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