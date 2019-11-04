Горячий Ключ: не ищем круги ада, но входим в Дантово ущелье
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Поселок довольно протяженный, поэтому надо знать, где припарковаться. Ориентир – отель/ресторан «Старый Замок». Если ехать по трассе «Дон» со стороны Краснодара, это будет самый конец Горячего Ключа, практически у подножия начинающейся горной гряды. За «гостишкой», вдоль автодороги, течет спокойная и неглубокая речка Псекупс, чистота воды которой в начале ноября при солнечных ваннах и +16 в воздухе поражает.
«Мобильный гид» на той стороне реки дает подсказку – Дантово ущелье, Иверская часовня, святой источник, беседки, памятник минеральной воде, территория санатория и т.п. Идите сразу к Дантовому ущелью, это недалеко. Уже из названия понятно, что дело пахнет мистикой: кругов ада вы там, к счастью, не обнаружите, но о сеньоре Алигьери и его «Божественной комедии», пожалуй, вспомните.
«Долго-долго я алкал/Жилу жаркую меж скал»
В подзаголовке, пардон, цитата из А. Фета, и в ней, как вы догадываетесь, про Горячий Ключ. Перед вами высокая скальная порода, в которой образован сырой промозглый разлом, выводящий далее на лестницу с 49-ю ступенями. Многие, что называется, натуральные, выдолблены в скале еще в 19 веке – крутые и скользкие. Поэтому если в повседневной жизни одышка появляется уже к 3 этажу, приготовьтесь к усиленному биению сердца и учащенному дыханию. Утешить может одно: чистый, как на пике Победы, воздух. Здесь вы прочистите свои легкие так, что вся гадость от ядреного «Беломора» улетучится сама собой.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На узкой лестнице следует быть особо осторожным: и скользко, и народу всегда много – одни лезут вверх, вторые, наоборот, спускаются. В идеале помогать друг другу – женщинам подать руку, маленького ребенка взять покрепче на руки и т.п. Пока его несешь, можно и легенду поведать про это самое ущелье. Я не стану ее озвучивать, поскольку это займет много места и времени, найдите в инете, это несложно.
«Курящаяся» поляна
Чтобы попасть в узкий скальный лаз, придется пройти по живописной Минеральной поляне, которая «курится» целебными подземными водами, выходящими на ее поверхность лишь в одном месте. Это источник святого Пантелеймона. Водичка течет медленно, но проявить терпение и нацедить 1,5-литровую бутыль все же стоит – вода здесь освященная и полезная (железистая).
На одном конце поляны обелиск, на другом – православная часовня цвета кубанского неба. Памятный столб с двуглавым орлом на «макушке» был воздвигнут более 100 лет назад, на 50-летие Псекупских минеральных вод. Говорят, что это единственный в мире памятник, посвященный живой воде.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото из открытых источников
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Кормим котов на территории санатория
Чтобы попасть на вершину скалы Петушок, хорошо просматриваемой с реки и моста, придется вновь попотеть. Дорожки здесь хоть и обустроенные, но зачастую крутые - ведь «здесь не равнина, здесь климат иной». Вид из беседки, где «поселилась» смотровая площадка, роскошнейший, особенно в ясную солнечную погоду. Плюс все тот же чистейший воздух, ради которого во многом в местный санаторий и приезжают соотечественники со всех краев и волостей необъятной родины.
Территория здравницы обустроенная и радует наличием точек общепита, в самых разных его проявлениях. Рекомендую заглянуть в «Буфет» – оно, видимо, принадлежит грузинам, и те всем своим семейством готовят крупные и вкусные чебуреки – такие, что пальчики оближешь. А запить можно по соседству, в бюветах – теплая целебная водичка под №58 обязательно возвратит вам жизненный тонус.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Как добраться
Вопрос несложный. От центра Краснодара какой-то час езды или 60 с небольшим километров, из которых более половины пути – по скоростной трассе М-4 «Дон». На некоторых участках действует режим автомагистрали с «разрешенкой» 110 км/ч. Но особо не усердствуйте, кругом видеокамеры, да и нарядов ДПС в достатке.
«Кинуть» машину в Горячем Ключе резонно на парковке напротив «Старого замка». Она не слишком вместительная, поэтому в качестве альтернативы можно разглядеть для себя местечко на другой стороне магистрали, прямо под окнами отеля, там места побольше. Правда, такой вариант потребует от вас разворота на М-4, а до него придется проехать в сторону моря добрый километр. Координаты места: 44.620552, 39.094157.
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