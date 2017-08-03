3 августа 2017, 09:57

«Горячий» Mercedes-Benz A-Class дебютирует в 2019 году

Инженеры Mercedes-Benz начали проводить дорожные испытания «горячего» хэтчбека Mercedes-Benz A-Class нового поколения. AMG-версия дебютирует на мировом авторынке в 2019 году.
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«Горячий» Mercedes-Benz A-Class дебютирует в 2019 году Mercedes Benz A-класс

Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
2 л, 381 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
4299 x 1780 x 1433 мм
полный
АИ-98, 7.3 л на 100 км
2 860 000 руб
Все характеристики
По своим габаритам новинка будет превосходить нынешнее поколение модели. Чтобы при этом вес автомобиля не вырос, разработчики используют в конструкции кузова множество алюминиевых деталей.

В стандартном варианте A45 AMG будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым мотором, мощность которого составит 400 л. с. В паре с ним выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» разгонится до «сотни» за 4 секунды.

Чуть позже автопроизводитель выпустит и гибридную версию модели. В состав «начинки» войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача силовой установки составит более 400 «лошадей». Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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«Горячий» Mercedes-Benz A-Class дебютирует в 2019 году
{{params_55694}}По своим габаритам новинка будет превосходить нынешнее поколение модели. Чтобы при этом вес автомобиля не вырос, разработчики используют в конструкции кузова множество алюминиевых деталей.В стандартном варианте A45 AMG будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым мотором, мощность которого составит 400 л. с. В паре с ним выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» разгонится до «сотни» за 4 секунды.Чуть позже автопроизводитель выпустит и гибридную версию модели. В состав «начинки» войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача силовой установки составит более 400 «лошадей». Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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