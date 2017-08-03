3 августа 2017, 09:57
«Горячий» Mercedes-Benz A-Class дебютирует в 2019 году
Инженеры Mercedes-Benz начали проводить дорожные испытания «горячего» хэтчбека Mercedes-Benz A-Class нового поколения. AMG-версия дебютирует на мировом авторынке в 2019 году.
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|2 л, 381 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
|4299 x 1780 x 1433 мм
|полный
|АИ-98, 7.3 л на 100 км
|2 860 000 руб
|Все характеристики
В стандартном варианте A45 AMG будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым мотором, мощность которого составит 400 л. с. В паре с ним выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» разгонится до «сотни» за 4 секунды.
Чуть позже автопроизводитель выпустит и гибридную версию модели. В состав «начинки» войдет 2-литровая «турбочетверка», 48-вольтовый электромотор с нагнетателем. Суммарная отдача силовой установки составит более 400 «лошадей». Никаких других технических подробностей компания пока не обнародовала.
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