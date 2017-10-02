2 октября 2017, 20:06
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Чешский производитель объявил о выпуске «заряженной» версии кроссовера Karoq с приставкой RS. Ожидается, что мощность автомобиля увеличится за счет использования электрической 48-вольтовой установки.
Ранее мы писали
Сегодня сегмент SUV интересен многим - и автолюбителям, и экспертам автомобильного мира. Поэтому неудивительно ...Читать далее
Информация о выходе «горячего» паркетника подтверждена руководителем правления компании Кристианом Штрубе. Также, по словам топ-менеджера, будут выпущены спортивная и внедорожная версии. В будущем ожидается создание полностью электрической модификации.
Напомним, что компактный кроссовер Karoq занял место Skoda Yeti в модельном ряду компании. В настоящее время автомобиль доступен с двумя бензиновыми и тремя дизельными двигателями мощностью от 115 л.с. до 190 л.с. рабочим объемом от 1 до 2 литров.
Читайте по теме
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Читайте по теме
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Skoda Superb празднует пятнадцатый день рождения
24.10.2016, 14:11
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное