2 октября 2017, 20:06

«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным

Чешский производитель объявил о выпуске «заряженной» версии кроссовера Karoq с приставкой RS. Ожидается, что мощность автомобиля увеличится за счет использования электрической 48-вольтовой установки.
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Skoda пока не раскрыла все подробности технического оснащения паркетника, также как и сроки ее появления. Но некоторые подробности известны уже сейчас. Ожидается, что силовой агрегат будет представлен 2-литровым турбированным двигателем, выдающим 300 «лошадей». В другой модификации будет использоваться гибридный двигатель с 48-вольтовой электроустановкой.

Информация о выходе «горячего» паркетника подтверждена руководителем правления компании Кристианом Штрубе. Также, по словам топ-менеджера, будут выпущены спортивная и внедорожная версии. В будущем ожидается создание полностью электрической модификации.

Напомним, что компактный кроссовер Karoq занял место Skoda Yeti в модельном ряду компании. В настоящее время автомобиль доступен с двумя бензиновыми и тремя  дизельными двигателями мощностью от 115 л.с. до 190 л.с. рабочим объемом от 1 до 2 литров.

Дизайн и тюнинг Шкода Карок

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
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«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
{{material_120813}}Skoda пока не раскрыла все подробности технического оснащения паркетника, также как и сроки ее появления. Но некоторые подробности известны уже сейчас. Ожидается, что силовой агрегат будет представлен 2-литровым турбированным двигателем, выдающим 300 «лошадей». В другой модификации будет использоваться гибридный двигатель с 48-вольтовой электроустановкой.Информация о выходе «горячего» паркетника подтверждена руководителем правления компании Кристианом Штрубе. Также, по словам топ-менеджера, будут выпущены спортивная и внедорожная версии. В будущем ожидается создание полностью электрической модификации.Напомним, что компактный кроссовер Karoq занял место Skoda Yeti в модельном ряду компании. В настоящее время автомобиль доступен с двумя бензиновыми и тремя  дизельными двигателями мощностью от 115 л.с. до 190 л.с. рабочим объемом от 1 до 2 литров.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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