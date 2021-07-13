Горящий бензовоз в Детройте парализовал движение на трассе на несколько дней
Часть дороги и ветка метро были закрыты в Детройте после того, как бензовоз загорелся на трассе. Грузовик перевозил 12 000 галлонов бензина и дизельного топлива. Авария произошла в понедельник. Поверхность дороги сильно повреждена и требует восстановления. Представители транспортной службы не знают, когда откроется проезжая часть.
Водителю грузовика, 46-летнему мужчине чудом удалось избежать серьезных травм. Он смог выбраться из автомобиля и ему была оказана медицинская помощь. Полиция сообщила, что других пострадавших нет.
Пожарные тушили пламя в течение нескольких часов, используя воду, пока не прибыла машина с пеной, после чего огонь удалось быстро побороть.
Причину аварии стоит только установить, но на видео видно, как бензовоз уходит влево без видимых причин, подрезая легковой автомобиль, движущийся в левой полосе. Создается впечатление, что водитель либо уснул, либо был увлечен телефоном.
At 1:15 pm, a fuel tanker truck struck the center median wall of northbound I-75 near Big Beaver Rd. Troy Fire Dept fought the tanker fire for several hours. I-75 remains closed in both directions as MDOT engineers investigate the fire damage. ➡️https://t.co/435MeX98TW pic.twitter.com/HG0mk2SOC8— Troy Police Department (@TroyMI_Police) July 12, 2021
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