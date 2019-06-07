7 июня 2019, 12:36

Госавтоинспекция возьмется за каршеринг

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ГИБДД предложила создать единую базу злостных нарушителей ПДД и водителей, лишавшихся прав. Доступ к этим данным откроют для каршеринговых компаний, которые с ее помощью смогут лучше фильтровать клиентов.
Госавтоинспекция возьмется за каршеринг
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Аварии с участием каршеринговых автомобилей в Москве и Петербурге происходят с досадной регулярностью. Причем зачастую это тяжелые ДТП с серьезными последствиями. Инициатива ГИБДД могла бы помочь не подпускать к каршерингу потенциально опасных для общества водителей. В первую очередь, в этом заинтересованы сами каршеринг-сервисы, которые несут материальные потери от таких клиентов.

С другой стороны, проблема каршеринга не только в злостных нарушителях ПДД. Зачастую клиентами каршеринга становятся молодые люди с минимальным водительским опытом, но с большими амбициями. Они используют арендованный автомобиль, чтобы прокатиться с ветерком, да и в аренде дорога каждая минута - минимум по 8 рублей. Отсюда высокие скорости и резкие маневры. Перспектива внушительных штрафов со стороны ГИБДД и самих каршеринговых компаний мало кого останавливает. Некоторые сервисы устанавливают на свои автомобили телематику, отслеживающую манеру вождения каждого водителя. Лихачей профилактически блокируют на несколько месяцев.

И, наконец, главная проблема каршеринга – торговля фейковыми аккаунтами. Дешевле всего обойдется аккаунт Car5, Anytime и «Делимобиль» - 990 рублей. За доступ к сервису BelkaCar придется заплатить 1 190 рублей, дороже остальных Yandex.Drive – 1 790 рублей. При желании можно купить доступ к премиальному каршерингу и арендовать более дорогие и мощные автомобили - Mercedes и Porsche. BelkaBlack стоит 2 500 рублей, а Яндекс.Драйв Премиум – 3 990 рублей. На соответствующем сайте так и указано (орфография и пунктуация источника сохранены): «Можно спокойно нарушать под камеры и не платить штрафы. Можно избежать ответственности при ДТП, или любой другой порче каршерингового авто». База злостных нарушителей - это прекрасно, но сначала неплохо было бы пресечь торговлю поддельными аккаунтами. 
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Госавтоинспекция возьмется за каршеринг
{{material_125679}}Аварии с участием каршеринговых автомобилей в Москве и Петербурге происходят с досадной регулярностью. Причем зачастую это тяжелые ДТП с серьезными последствиями. Инициатива ГИБДД могла бы помочь не подпускать к каршерингу потенциально опасных для общества водителей. В первую очередь, в этом заинтересованы сами каршеринг-сервисы, которые несут материальные потери от таких клиентов.С другой стороны, проблема каршеринга не только в злостных нарушителях ПДД. Зачастую клиентами каршеринга становятся молодые люди с минимальным водительским опытом, но с большими амбициями. Они используют арендованный автомобиль, чтобы прокатиться с ветерком, да и в аренде дорога каждая минута - минимум по 8 рублей. Отсюда высокие скорости и резкие маневры. Перспектива внушительных штрафов со стороны ГИБДД и самих каршеринговых компаний мало кого останавливает. Некоторые сервисы устанавливают на свои автомобили телематику, отслеживающую манеру вождения каждого водителя. Лихачей профилактически блокируют на несколько месяцев.И, наконец, главная проблема каршеринга – торговля фейковыми аккаунтами. Дешевле всего обойдется аккаунт Car5, Anytime и «Делимобиль» - 990 рублей. За доступ к сервису BelkaCar придется заплатить 1 190 рублей, дороже остальных Yandex.Drive – 1 790 рублей. При желании можно купить доступ к премиальному каршерингу и арендовать более дорогие и мощные автомобили - Mercedes и Porsche. BelkaBlack стоит 2 500 рублей, а Яндекс.Драйв Премиум – 3 990 рублей. На соответствующем сайте так и указано (орфография и пунктуация источника сохранены): «Можно спокойно нарушать под камеры и не платить штрафы. Можно избежать ответственности при ДТП, или любой другой порче каршерингового авто». База злостных нарушителей - это прекрасно, но сначала неплохо было бы пресечь торговлю поддельными аккаунтами. 
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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