24 июля 2017, 19:40

Госдума готовит закон о регистрации госномеров в автосалонах

Поставить автомобиль на учет, возможно, станет проще. Государственная Дума рассматривает законопроект, разрешающий постановку автомобилей на учет прямо в автосалоне.
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Закон не новый - впервые о нем заговорили еще в 2013 году. Спустя 4 года законодатели решили вернуться к этой инициативе, правда, добавив некоторые изменения. Сейчас при покупке нового авто, счастливый владелец должен сам приехать в ГИБДД. Новые правила же предусматривают дистанционную подачу документов для регистрации.

В случае принятия законопроекта, менеджер автосалона сможет сам забрать свидетельство о регистрации ТС в подразделении ГИБДД, изготовить номера и выдать автомобиль покупателю уже зарегистрированным.

Кроме того, если поправки будут одобрены, автолюбители смогут сами выбирать сочетание букв и цифр госномеров. Если владелец транспортного средства будет недоволен комбинацией, то предусмотрена возможность замены регистрационных знаков после подачи соответствующего заявления.

Разумеется, услуга будет платной. ФАС занимается вопросом ценообразования и готовится озвучить верхнюю планку стоимости. В данный момент Дума готовится ко второму чтению закона.


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Отзывы по теме
Машщину для путешествий?
На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
cudrin
ПДД
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
Ветрова Дария
Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
гость
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Госдума готовит закон о регистрации госномеров в автосалонах
{{material_119996}}Закон не новый - впервые о нем заговорили еще в 2013 году. Спустя 4 года законодатели решили вернуться к этой инициативе, правда, добавив некоторые изменения. Сейчас при покупке нового авто, счастливый владелец должен сам приехать в ГИБДД. Новые правила же предусматривают дистанционную подачу документов для регистрации.В случае принятия законопроекта, менеджер автосалона сможет сам забрать свидетельство о регистрации ТС в подразделении ГИБДД, изготовить номера и выдать автомобиль покупателю уже зарегистрированным.Кроме того, если поправки будут одобрены, автолюбители смогут сами выбирать сочетание букв и цифр госномеров. Если владелец транспортного средства будет недоволен комбинацией, то предусмотрена возможность замены регистрационных знаков после подачи соответствующего заявления.Разумеется, услуга будет платной. ФАС занимается вопросом ценообразования и готовится озвучить верхнюю планку стоимости. В данный момент Дума готовится ко второму чтению закона.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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