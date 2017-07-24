24 июля 2017, 19:40
Госдума готовит закон о регистрации госномеров в автосалонах
Поставить автомобиль на учет, возможно, станет проще. Государственная Дума рассматривает законопроект, разрешающий постановку автомобилей на учет прямо в автосалоне.
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В случае принятия законопроекта, менеджер автосалона сможет сам забрать свидетельство о регистрации ТС в подразделении ГИБДД, изготовить номера и выдать автомобиль покупателю уже зарегистрированным.
Кроме того, если поправки будут одобрены, автолюбители смогут сами выбирать сочетание букв и цифр госномеров. Если владелец транспортного средства будет недоволен комбинацией, то предусмотрена возможность замены регистрационных знаков после подачи соответствующего заявления.
Разумеется, услуга будет платной. ФАС занимается вопросом ценообразования и готовится озвучить верхнюю планку стоимости. В данный момент Дума готовится ко второму чтению закона.
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На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
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