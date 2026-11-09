Отказались от лишения прав: почему депутаты заблокировали закон против дрифтеров

Решили не штрафовать лихачей? Почему в Госдуме экстренно завернули новый закон

После долгой паузы судьба инициативы приблизилась к развязке. Комитет указал на спорные формулировки и санкции. Дорожные эпизоды проверяют также по уголовной статье. В нескольких городах следствие изучает опасные автомобильные маневры.

После долгой паузы судьба инициативы приблизилась к развязке. Комитет указал на спорные формулировки и санкции. Дорожные эпизоды проверяют также по уголовной статье. В нескольких городах следствие изучает опасные автомобильные маневры.

На Советской площади Ярославля водитель выехал на участок, не предназначенный для транспорта, и выполнил несколько опасных маневров среди пешеходов. Случай стал одним из примеров уголовного преследования за действия на дороге.

Отдельной административной статьи за опасное вождение в КоАП пока нет. Между тем такой термин присутствует в ПДД с 2016 года: речь идет о повторяющихся действиях, создающих угрозу людям или имуществу. ПДД относят к ним опасное перестроение и несоблюдение дистанции или бокового интервала. Сюда же входят неоправданное резкое торможение и препятствование обгону. Законопроект № 644297-8 должен был ввести за такие действия отдельную ответственность.

Поправки в КоАП внесли в Госдуму 10 июня 2024 года. Инициативу подготовила группа депутатов ЛДПР, в числе авторов был Ярослав Нилов. Авторы предложили закрепить статью 12.38: за первое нарушение предусматривался штраф от 3 000 до 5 000 рублей, за повторное, лишение прав на срок от одного до трех месяцев. 1 октября того же года документ прошел первое чтение. Ко второму его решили доработать, в том числе после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости строже наказывать за повторные нарушения. Он приводил данные за 2023 год: количество аварий выросло на 4,5% и достигло 132,5 тысячи. В ДТП погибли 14,5 тысячи человек, еще 166,5 тысячи получили ранения.

26 октября 2026 года профильный комитет рекомендовал отклонить законопроект. В заключении комитет указал на «правовую неопределенность» понятия опасного вождения: действующая формулировка может допускать разные трактовки маневров, в том числе в плотном городском потоке. Комитет также отметил, что МВД России не разрабатывает поправки к ПДД, которые уточнили бы это понятие. Лишение прав сроком до трех месяцев за повторное нарушение комитет считает несоразмерным степени общественной опасности правонарушения. Рекомендация комитета сама по себе не прекращает рассмотрение документа: пленарное заседание, на котором Госдуме предстоит принять решение, назначено на 12 ноября 2026 года. На момент сообщения о рекомендации итогового решения пленума еще не было.

Автор проекта Ярослав Нилов, который уже не входит в состав Госдумы, выступил за уточнение критериев в ПДД и принятие закона. Он напомнил, что впервые предложил такую инициативу в 2012 году. Дополнительным аргументом комитета стало рост административных штрафов за ряд нарушений ПДД с 1 января 2025 года по Федеральному закону от 26.12.2024 № 490-ФЗ. Подробности о проекте приводит Avtospravochnaya.com.

Уголовное дело возможно по статье 267.1 УК РФ, если действия совершены из хулиганских побуждений и угрожают безопасной эксплуатации транспорта. В Ярославле после маневров на площади водителя задержали, а его автомобиль отправили на спецстоянку. В Новосибирске дело возбудили после дрифта на BMW без государственных номеров. На машину наложили арест, подозреваемому назначили подписку о невыезде.

В Самаре после нелегальных заездов установили личности 17 участников. Двенадцать водителей привлекли к административной ответственности: на них составили 29 протоколов общей суммой около 70 тысяч рублей. Следователи проверяют троих на признаки преступления по той же статье. Она предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо взыскание дохода за период до двух лет. Суд может назначить ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а транспортное средство конфисковать.