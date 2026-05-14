Пьяных водителей будут оформлять проще и быстрее: новые правила ГАИ

14 мая 2026, 09:11
Госдума изменила правила оформления пьяных водителей: что теперь будет иначе
Госдума приняла закон, который заметно упростит работу инспекторов ГАИ при выявлении водителей с признаками опьянения. Теперь оформление займет меньше времени и сил, а водителей ждут новые нюансы в процедуре. Почему это решение важно именно сейчас и как оно скажется на обычных автомобилистах - разбираемся в деталях.
В России вступают в силу новые правила, которые напрямую затрагивают всех, кто садится за руль. Госдума одобрила закон, позволяющий сотрудникам ГАИ оформлять водителей с признаками алкогольного опьянения по упрощенной схеме. Это решение призвано сократить бюрократию и ускорить процесс, что особенно актуально на фоне роста числа проверок на дорогах.
Ранее инспекторам приходилось заполнять сразу несколько документов: протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол задержания автомобиля. Теперь часть этих бумаг можно будет заменить одной отметкой в основном документе. Как отмечают авторы инициативы, это позволит сэкономить десятки тысяч рабочих часов ежегодно и снизить расходы на бумажную продукцию.
Новые поправки к КоАП дают сотрудникам ГАИ право не составлять отдельный протокол об отстранении от управления транспортным средством - достаточно сделать соответствующую запись в других процессуальных документах. Аналогичный подход вводится и для протокола о задержании автомобиля: нужная отметка может появиться, например, в протоколе об административном правонарушении. При этом возможность оформить отдельный протокол сохраняется, если ситуация того требует.
Законопроект был внесен в Госдуму еще в январе 2026 года, и его поддержали сразу во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке подчеркивалось, что сокращение количества бумаг не только ускорит работу инспекторов, но и снизит вероятность ошибок при оформлении документов. Это особенно важно для водителей, которые часто сталкиваются с длительными процедурами на месте остановки.
Стоит отметить, что подобные изменения в законодательстве происходят не впервые. Недавно был принят еще один важный закон, который позволяет участникам административных дел получать копии записей с дорожных камер без обращения в суд. Это нововведение уже вызвало широкий резонанс среди автомобилистов, ведь теперь защитить свои права стало проще - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как изменился порядок получения записей с камер.
В МВД также готовят новые инициативы, касающиеся сроков действия иностранных водительских прав для россиян. Все эти перемены говорят о том, что государство стремится сделать процедуры на дорогах более прозрачными и удобными как для инспекторов, так и для обычных водителей. Однако эксперты советуют внимательно следить за деталями новых правил, чтобы избежать неприятных сюрпризов при встрече с сотрудниками ГАИ.
