Сколько миллиардов принесут бюджету штрафы ГИБДД после повышения ставок и сокращения скидки

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты, которые напрямую затронут кошельки водителей. Смотрим, сколько бюджет планирует собрать со штрафов и на сколько вырастут акцизы на бензин и дизель.

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты, которые напрямую затронут кошельки водителей. Смотрим, сколько бюджет планирует собрать со штрафов и на сколько вырастут акцизы на бензин и дизель.

В 2028 году федеральный бюджет может получить до 25,6 млрд рублей дополнительных доходов от штрафов за нарушения ПДД. Эту сумму указали в законопроекте, который Госдума одобрила во втором чтении 19 ноября 2026 года.

В том же чтении одобрили поправки в налоговое законодательство. Они предусматривают рост топливных акцизов с 1 января 2027 года. Вместо плановой индексации на 4% ставки вырастут на 6,5%. Для бензина, не соответствующего «Евро-5», ставка составит 19 608 рублей за тонну. Для бензина «Евро-5» она достигнет 19 126 рублей. Акциз на дизельное топливо составит 13 566 рублей за тонну.

Налоговый законопроект входит в бюджетный пакет на 2027-2029 годы. Его рассматривали одновременно с проектом федерального бюджета. При подготовке проекта федерального бюджета ко второму чтению поступило более 800 поправок. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В 2027 году рост окажется заметнее, чем в 2026-м. Акциз входит в цену бензина и дизельного топлива, поэтому в сообщении прогнозируют дальнейший рост цен на заправках. Это прогноз, а не установленный размер будущего подорожания.

Отдельный законопроект касается доходов от штрафов. С 1 января 2025 года большинство штрафов ГИБДД выросло в 1,5 раза, а скидка за своевременную оплату сократилась с 50% до 25%. Согласно документу, изменение сумм взысканий и размера скидки должно принести дополнительные поступления в бюджет.

В расчетах указаны предельные суммы: до 21,2 млрд рублей в 2027 году, до 25,6 млрд в 2028-м и до 14,7 млрд в 2029-м. Их рассчитали с учетом статистики нарушений за предыдущие периоды, увеличенных штрафов и уменьшенной скидки. Это возможные поступления, а не гарантированный сбор.

Дополнительные средства предназначены для проектов цифровой трансформации государства. Направить их на эти цели можно, только если доходы от увеличения штрафов и сокращения скидки действительно поступят в бюджет. Однако сумма расходов не может превысить фактические поступления.