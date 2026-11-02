Вместо обещанных 4% налоги растут на 6,5%: как новые топливные акцизы ударят по кошелькам водителей

2 ноября 2026, 07:46
Почему бензин снова подорожает? В Госдуме одобрили еще одну весомую причину для роста цен на заправках
Почему бензин снова подорожает? В Госдуме одобрили еще одну весомую причину для роста цен на заправках
Налоговые поправки прошли первый значимый этап. Впереди еще несколько шагов законодательной процедуры. Топливная составляющая может увеличить расходы автомобилистов. Разбираемся, какие параметры заложены в документе.
В проекте для тонны бензина «Евро-5» указана ставка акциза 19 126 рублей. 29 октября 2026 года Госдума одобрила поправки в первом чтении.
Документ предусматривает рост топливных акцизов на 6,5% с 1 января 2027 года. Для бензина ниже класса «Евро-5» ставка должна составить 19 608 рублей за тонну, для дизельного топлива в документе указано 13 566 рублей. Это налоговые ставки за тонну топлива, а не розничные цены за литр. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что в 2028 и 2029 годах акцизы планируют индексировать на 4% ежегодно. В проекте на 2028 год для бензина 5-го класса указана ставка 19 891 рубль за тонну, для бензина ниже 5-го класса 20 392 рубля; ставка для дизеля составит 14 109 рублей. На 2029 год предусмотрены ставки 20 687 рублей за тонну бензина 5-го класса и 21 208 рублей для бензина ниже 5-го класса. Для дизеля указана ставка 14 673 рубля.
Правительство внесло законопроект во время бюджетного пакета. Это законопроект № 618-9. В официальной карточке Госдумы указаны первое чтение 29 октября и срок внесения поправок до 12 ноября 2026 года. Документу предстоят второе и третье чтения в Госдуме, затем рассмотрение Советом Федерации и подписание президентом. До завершения законодательной процедуры предусмотренные ставки не вступят в силу.
Изначально рост на следующий год планировали на уровне 4%. С 1 января 2026 года акцизы на топливо выросли на 5%. Теперь показатель, заложенный в проекте на 2027 год, выше обоих этих темпов: он превышает первоначальный план и рост, состоявшийся в нынешнем году.
Акцизы занимают заметное место в цене топлива наряду с другими налогами и сборами. Поэтому розничные цены часто сильнее зависят от налоговой составляющей, чем от стоимости нефти. Для бензина 5-го класса переход с 17 959 до 19 126 рублей за тонну означает рост примерно на 6,5%. Но само изменение акциза не устанавливает, насколько подорожает топливо на АЗС. Если рост примут и оно отразится на расходах участников рынка, автомобилисты могут столкнуться с дальнейшим ростом цен на бензин и дизель.
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