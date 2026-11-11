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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

11 ноября 2026, 10:09

Два года споров в Госдуме: почему депутаты внезапно отказались наказывать водителей за «шашечки» на дороге?

Два года споров в Госдуме: почему депутаты внезапно отказались наказывать водителей за «шашечки» на дороге?

Права останутся при водителях, но есть нюанс: какое наказание теперь грозит за агрессивную езду?

Два года споров в Госдуме: почему депутаты внезапно отказались наказывать водителей за «шашечки» на дороге?

Опасные маневры водителей снова обсуждали в Госдуме. Поводом стали знакомые ситуации на обычных дорогах. Депутаты спорили о формулировках и действующих нормах. Отдельного наказания за опасную езду не ввели, но для автомобилистов остаются другие последствия.

Опасные маневры водителей снова обсуждали в Госдуме. Поводом стали знакомые ситуации на обычных дорогах. Депутаты спорили о формулировках и действующих нормах. Отдельного наказания за опасную езду не ввели, но для автомобилистов остаются другие последствия.

За первый эпизод опасного вождения проект предлагал штраф от 3 000 до 5 000 рублей. При повторном нарушении водителю могли запретить садиться за руль на срок от одного до трёх месяцев. Эти санкции планировалось закрепить в новой статье 12.38 КоАП, но после законопроект так и не утвердили.

Инициатива № 644297-8 была внесена в Госдуму больше двух лет назад, в июне 2024 года группой депутатов ЛДПР и успешно прошла первое чтение. Но 10 ноября 2026 года депутаты отклонили её на пленарном заседании. Как сообщает Avtospravochnaya.com, среди причин назвали расплывчатость понятия «опасное вождение» и несоразмерность лишения прав. Учли и то, что штрафы за ряд нарушений ПДД увеличили в 2025 году. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Дмитрий Погорелый заявил, что законопроект утратил актуальность и оснований готовить его ко второму чтению нет. Об этом сообщали «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

Однако запрет на опасное вождение включён в ПДД с 2016 года, однако отдельного административного наказания за него до сих пор нет. К таким действиям относят неоднократные перестроения при интенсивном движении. Опасным считают и создание помех обгону или перестроению, равно как несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Резкое торможение также попадает в этот ряд, если оно не требуется для предотвращения ДТП. В обиходе так описывают агрессивное поведение на дороге, в том числе «игру в шашечки».

Погорелый объяснил отказ от проекта правовой неопределённостью понятия и отсутствием конкретных критериев, которые защитили бы добросовестных водителей от необоснованного привлечения. Комитет также счёл, что лишение прав за повторный проступок может быть несоразмерным при отсутствии более чёткой градации общественной опасности. В материалах «Интерфакса» отмечалось: термин есть в ПДД, но его формулировки сочли недостаточно определёнными для прямого применения в административном производстве.

Для наиболее грубых случаев может применяться уголовная ответственность. Назвать предмет напрямую статье 267.1 УК РФ, «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Эта норма предусматривает ответственность за умышленные действия из хулиганских побуждений, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта. Её применяют против водителей, демонстративно нарушающих правила.

Санкция предусматривает штраф от 150 000 до 300 000 рублей. Вместо фиксированной суммы его могут определить по заработку или иному доходу осуждённого за период до двух лет. Суд также вправе назначить ограничение свободы на срок до двух лет; на такой же срок возможно лишение свободы.

Отдельного наказания именно за опасное вождение не появилось: предложенные штраф и лишение водительских прав законом не стали. Для наиболее грубых случаев в материале указана статья 267.1 УК РФ.

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