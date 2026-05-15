Почему депутаты не поддержали эксперимент с повышением средней скорости и что это значит для автомобилистов

15 мая 2026, 20:36
Госдума отказалась вводить штрафы за среднюю скорость: что изменится для водителей
В России вновь обсуждался вопрос о введении штрафов за превышение средней скорости между камерами, но Госдума отклонила инициативу. Решение связано с принципом равенства перед законом и отсутствием понятия «средняя скорость» в ПДД. Разбираемся, как это повлияет на водителей и дорожный контроль.
Вопрос о введении штрафов за превышение средней дорожной скорости между камерами вновь оказался в центре внимания российских автомобилистов. Госдума отклонила закон, который мог бы разрешить регионам в тестовом режиме фиксировать нарушения на средней скорости на определённых участках дорог. Как сообщает «Коммерсантъ», инициатива не получила поддержки из-за принципиальных юридических разногласий.
Суть предложения заключалась в том, чтобы регионы могли экспериментально использовать камеры для расчёта средней скорости движения автомобиля между двумя точками. Если водитель передвигался по участку быстрее, чем это предусмотрено правилами, ему выписывался штраф. Подобная система уже работала в России с 2013 по 2021 год, но затем была отключена.
Главным аргументом противников нововведений стало нарушение принципа равенства перед законом. Депутат «Единой России» Никита Румянцев отметил, что, если бы закон был принят, в одном регионе штрафы за среднюю скорость могли бы действовать, а в соседнем — нет, что создало бы неравные условия для водителей в разных субъектах страны. Кроме того, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обратил внимание на то, что в действующих правилах дорожного движения отсутствует само понятие «средняя скорость». Это означает, что невозможно наказывать за нарушение, которое формально не прописано в ПДД. Такая правовая неопределённость стала ещё одной причиной отказа от законопроекта.
Для сравнения, в ряде европейских стран фиксация средней скорости давно применяется и считается эффективной мерой борьбы с нарушителями. Однако в России подход к контролю скорости остаётся более консервативным, и любые изменения в этой сфере вызывают осторожные споры среди экспертов и водителей. Если исходить из представленной информации, отказ от штрафов за среднюю скорость показывает, что российские власти пока не готовы к внедрению новых методов контроля на дорогах. Важно помнить, что любые изменения в системе контроля требуют чёткой законодательной базы и прозрачных правил для всех участников движения. На данный момент водителям по-прежнему стоит ориентироваться на привычные камеры и стандартные лимиты скорости, а любые эксперименты с новыми технологиями остаются под вопросом.
Интересно, что вопросы дорожных ограничений и штрафов регулярно становятся предметом дискуссий в российском обществе.
