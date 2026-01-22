Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

22 января 2026, 18:44

Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году

Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году

Почему депутаты не поддержали новые послабления для автомобилистов — подробности решения

Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году

В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.

В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.

21 января 2026 года в Государственной Думе прошло первое чтение законопроекта, который мог бы изменить подход к тонировке передних стекол автомобилей. Документ, инициированный депутатом Ярославом Ниловым, предлагал снизить требования к светопропусканию передних боковых стекол и одновременно ужесточить штрафы за нарушения, сообщает Avtospravochnaya.com.

На сегодняшний день действуют строгие нормы: для обычных стекол светопропускание должно быть не ниже 70%, а для бронированных - не менее 60%. Новый проект предполагал оставить эти показатели для лобового стекла без изменений, но для передних боковых стекол планировалось установить более мягкие требования - не менее 60% от текущих норм. Это означало бы, что для обычных стекол минимальный порог снизился бы до 42%, а для бронированных - до 36%.

По мнению автора инициативы, такой подход позволил бы повысить комфорт в салоне автомобиля, не снижая при этом уровень безопасности. В пояснительной записке отмечалось, что тонировка защищает водителя от слепящих солнечных лучей и перегрева, что особенно актуально в жаркие летние месяцы. Кроме того, экономия на кондиционере становится важным фактором для многих владельцев машин, ведь расход топлива при его использовании заметно увеличивается.

В то же время, требования к лобовому стеклу оставались бы прежними, чтобы инспекторы ГИБДД и другие уполномоченные лица могли контролировать ситуацию в салоне и оперативно реагировать на нештатные случаи, например, при необходимости оказания медицинской помощи водителю или выявления неадекватного поведения.

Законопроект также предлагал изменить систему штрафов. Сейчас за нарушение требований к светопропусканию предусмотрен единый штраф в размере 500 рублей. Новая редакция КоАП РФ разделяла бы ответственность: за слишком темные передние боковые стекла - 1 000 рублей, за нарушение по лобовому стеклу - 3 000 рублей.

Однако профильный комитет Госдумы выступил против инициативы. Эксперты сочли, что в законопроекте отсутствуют убедительные аргументы в пользу изменений. Не были представлены статистические данные, подтверждающие необходимость пересмотра действующих норм. Кроме того, комитет напомнил, что подобные предложения уже отклонялись ранее, а в конце 2025 года, напротив, были приняты меры по ужесточению контроля за тонировкой.

В результате депутаты не поддержали законопроект и рекомендовали отклонить его уже на первом этапе рассмотрения. Таким образом, действующие требования к светопропусканию стекол и размер штрафов остаются прежними.

Стоит отметить, что в январе 2026 года обсуждались и другие инициативы, связанные с тонировкой. Так, партия «Новые люди» предлагала полностью отменить штрафы за затемнение стекол, но их проект также не нашел поддержки. Еще один законопроект, внесенный в Госдуму 19 января, предусматривал десятикратное увеличение штрафа за нарушение требований к светопропусканию.

С 9 января 2026 года уже действуют новые правила, согласно которым ответственность за нарушение распространяется не только на автомобили, зарегистрированные в России, но и на временно ввезенные транспортные средства из других стран.

Таким образом, несмотря на попытки смягчить требования, в 2026 году российские водители по-прежнему обязаны соблюдать строгие нормы по тонировке передних стекол, а штрафы за нарушения остаются достаточно ощутимыми.

