Почему депутаты не поддержали новые послабления для автомобилистов — подробности решения

22 января 2026, 18:44
Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году
Госдума отклонила смягчение правил тонировки передних стекол в 2026 году
В Госдуме рассмотрели инициативу о снижении требований к тонировке. Депутаты не поддержали изменения. Обсуждение вызвало споры среди экспертов. Подробности решения и его последствия - в нашем материале.
21 января 2026 года в Государственной Думе прошло первое чтение законопроекта, который мог бы изменить подход к тонировке передних стекол автомобилей. Документ, инициированный депутатом Ярославом Ниловым, предлагал снизить требования к светопропусканию передних боковых стекол и одновременно ужесточить штрафы за нарушения, сообщает Avtospravochnaya.com.
На сегодняшний день действуют строгие нормы: для обычных стекол светопропускание должно быть не ниже 70%, а для бронированных - не менее 60%. Новый проект предполагал оставить эти показатели для лобового стекла без изменений, но для передних боковых стекол планировалось установить более мягкие требования - не менее 60% от текущих норм. Это означало бы, что для обычных стекол минимальный порог снизился бы до 42%, а для бронированных - до 36%.
По мнению автора инициативы, такой подход позволил бы повысить комфорт в салоне автомобиля, не снижая при этом уровень безопасности. В пояснительной записке отмечалось, что тонировка защищает водителя от слепящих солнечных лучей и перегрева, что особенно актуально в жаркие летние месяцы. Кроме того, экономия на кондиционере становится важным фактором для многих владельцев машин, ведь расход топлива при его использовании заметно увеличивается.
В то же время, требования к лобовому стеклу оставались бы прежними, чтобы инспекторы ГИБДД и другие уполномоченные лица могли контролировать ситуацию в салоне и оперативно реагировать на нештатные случаи, например, при необходимости оказания медицинской помощи водителю или выявления неадекватного поведения.
Законопроект также предлагал изменить систему штрафов. Сейчас за нарушение требований к светопропусканию предусмотрен единый штраф в размере 500 рублей. Новая редакция КоАП РФ разделяла бы ответственность: за слишком темные передние боковые стекла - 1 000 рублей, за нарушение по лобовому стеклу - 3 000 рублей.
Однако профильный комитет Госдумы выступил против инициативы. Эксперты сочли, что в законопроекте отсутствуют убедительные аргументы в пользу изменений. Не были представлены статистические данные, подтверждающие необходимость пересмотра действующих норм. Кроме того, комитет напомнил, что подобные предложения уже отклонялись ранее, а в конце 2025 года, напротив, были приняты меры по ужесточению контроля за тонировкой.
В результате депутаты не поддержали законопроект и рекомендовали отклонить его уже на первом этапе рассмотрения. Таким образом, действующие требования к светопропусканию стекол и размер штрафов остаются прежними.
Стоит отметить, что в январе 2026 года обсуждались и другие инициативы, связанные с тонировкой. Так, партия «Новые люди» предлагала полностью отменить штрафы за затемнение стекол, но их проект также не нашел поддержки. Еще один законопроект, внесенный в Госдуму 19 января, предусматривал десятикратное увеличение штрафа за нарушение требований к светопропусканию.
С 9 января 2026 года уже действуют новые правила, согласно которым ответственность за нарушение распространяется не только на автомобили, зарегистрированные в России, но и на временно ввезенные транспортные средства из других стран.
Таким образом, несмотря на попытки смягчить требования, в 2026 году российские водители по-прежнему обязаны соблюдать строгие нормы по тонировке передних стекол, а штрафы за нарушения остаются достаточно ощутимыми.
Похожие материалы
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:05
Онлайн-навигаторы 2026: скрытые возможности, которые меняют стиль вождения — возможно вы этого не знали
Онлайн-навигаторы 2026 года умеют больше, чем кажется. Некоторые функции остаются незамеченными даже у опытных водителей. Разбираемся, как новые опции делают поездки проще. Не все нюансы очевидны с первого взгляда.Читать далее
-
22.01.2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:38
Почему получение водительских прав стало сложнее: взгляд на реформу автошкол
Водители сталкиваются с неожиданными трудностями при обучении. Причины неочевидны и вызывают вопросы. Эксперты раскрывают детали происходящего. Власти ищут пути решения ситуации.Читать далее
-
22.01.2026, 17:31
Android Auto 16.0: новый дизайн и волнистый прогресс-бар уже в автомобилях — чем удивит обновление
Android Auto 16.0 удивляет свежим визуальным стилем и удобством. Новая волна изменений уже в салонах. Грядут виджеты и искусственный интеллект Gemini. Что еще готовит Google - узнаете в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 17:14
Врачи назвали глазные капли, которые могут быть опасны для водителей
Некоторые глазные капли способны ухудшить зрение и реакцию водителя. Врачи раскрыли, какие препараты могут стать причиной аварии. Не все лекарства безопасны для тех, кто садится за руль. Проверьте, что вы используете.Читать далее
-
22.01.2026, 17:03
Почему задний привод зимой не так страшен, как принято думать
Заднеприводные авто пугают многих зимой, но современные технологии меняют правила игры. Системы стабилизации и правильные шины делают вождение безопаснее. Неожиданные нюансы раскрывают новые стороны привычных страхов.Читать далее
-
22.01.2026, 16:21
Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев
Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.Читать далее
