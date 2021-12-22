Госдума отменила обязательный техосмотр, но есть нюансы
Кроме того, проходить осмотр придется при покупке автомобиля старше 4 лет и его последующей регистрации в ГИБДД, а также при внесении изменений в конструкцию. Принудительно отправить на техосмотр смогут, если у автомобиля обнаружится явная техническая неисправность, угрожающая безопасности других участников дорожного движения.
Принятый закон освобождает от обязательной процедуры техосмотра владельцев легковых автомобилей и мотоциклов при условии, что транспортные средства не используются в коммерческих целях. Норма распространяется только на физических лиц. Штрафовать таких автомобилистов за отсутствие диагностической карты не будут. Правда, сроки вступления закона в силу пока не называются. Его должен еще одобрить Совет Федерации и подписать Президент РФ.
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