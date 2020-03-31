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31 марта 2020, 17:58

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

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Фото: autonews.ru
Депутаты Госдумы изменили порядок прохождения обязательного техосмотра. Автомобили младше 4 лет освободили от него вовсе. Машины в возрасте от 4 до 10 лет должны проходить эту процедуру каждые два года и далее – каждый год. Но в 2020 году новые правила в силу не вступят.
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

Фото: РИА Новости

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

Фото: РИА Новости

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

 

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

Фото взято из открытых источников

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет

Фото взято из открытых источников

Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
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До сих пор водитель мог ездить на новом автомобиле 3 года без техосмотра. Теперь этот срок увеличили до 4 лет. Новое правило распространяется на легковые автомобили, коммерческий транспорт и грузовики массой до 3,5 тонны, а также на мотоциклы. Однако они не действуют на автомобили, работающие в такси и на грузовые машины массой более 3,5 тонны.

По аналогии изменили график техосмотров для автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет. По новым правилам такие машины будут проходить его один раз в два года. Исключение опять-таки сделали для такси и большегрузов. Техническое состояние автомобилей старше 10 лет необходимо проверять ежегодно, сообщает ТАСС. Ранее каждые два года проходили ТО машины в возрасте от 3 до 7 лет.

Новые правила приняты Госдумой в трех чтениях и утверждены Советом Федерации. Но в силу они вступят только с 1 марта 2021 года. До этого же времени законодатели отложили и вступление в силу закона об обязательной фотофиксации транспортного средства во время прохождения техосмотра.

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Комментарии
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Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
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Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
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Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
{{material_129513}}До сих пор водитель мог ездить на новом автомобиле 3 года без техосмотра. Теперь этот срок увеличили до 4 лет. Новое правило распространяется на легковые автомобили, коммерческий транспорт и грузовики массой до 3,5 тонны, а также на мотоциклы. Однако они не действуют на автомобили, работающие в такси и на грузовые машины массой более 3,5 тонны.По аналогии изменили график техосмотров для автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет. По новым правилам такие машины будут проходить его один раз в два года. Исключение опять-таки сделали для такси и большегрузов. Техническое состояние автомобилей старше 10 лет необходимо проверять ежегодно, сообщает ТАСС. Ранее каждые два года проходили ТО машины в возрасте от 3 до 7 лет.Новые правила приняты Госдумой в трех чтениях и утверждены Советом Федерации. Но в силу они вступят только с 1 марта 2021 года. До этого же времени законодатели отложили и вступление в силу закона об обязательной фотофиксации транспортного средства во время прохождения техосмотра.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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