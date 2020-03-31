31 марта 2020, 17:58
Госдума отменила техосмотр для автомобилей младше 4 лет
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Фото: autonews.ru
Депутаты Госдумы изменили порядок прохождения обязательного техосмотра. Автомобили младше 4 лет освободили от него вовсе. Машины в возрасте от 4 до 10 лет должны проходить эту процедуру каждые два года и далее – каждый год. Но в 2020 году новые правила в силу не вступят.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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По аналогии изменили график техосмотров для автомобилей в возрасте от 4 до 10 лет. По новым правилам такие машины будут проходить его один раз в два года. Исключение опять-таки сделали для такси и большегрузов. Техническое состояние автомобилей старше 10 лет необходимо проверять ежегодно, сообщает ТАСС. Ранее каждые два года проходили ТО машины в возрасте от 3 до 7 лет.
Новые правила приняты Госдумой в трех чтениях и утверждены Советом Федерации. Но в силу они вступят только с 1 марта 2021 года. До этого же времени законодатели отложили и вступление в силу закона об обязательной фотофиксации транспортного средства во время прохождения техосмотра.
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