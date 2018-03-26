26 марта 2018, 18:03

Госдума предлагает отменить статью об угоне

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов выступил с инициативой убрать из УК РФ статью 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», известную как «взял покататься». Вместо этого, предлагается привлекать всех угонщиков по 158-й статье «Кража».
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По словам Олега Нилова, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье УК РФ. Таким образом, им удается избежать справедливого наказания. 

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Однако, если сравнить эти две статьи, выясняется, что наказание уже давно применяется вполне адекватное. А суды на практике при вынесении приговора руководствуются не только тем, был ли продан угнанный автомобиль, но и другими фактами. Например, принимается во внимание способ, которым злоумышленник проник в автомобиль и завел его. Если использовались «родные» ключи, то это угон. А если применялись спец.средства (код-грабберы, воротки) или была разобрана панель приборов, то значит преступник готовился к краже. 

Кроме того, в соответствии со статьей 166, угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 7 лет, а кража по статье 158, совершенная группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 5 лет. То есть наказание за угон оказывается даже строже, чем за кражу.

На практике, угонщики редко действуют в одиночку. Одни нейтрализуют противоугонный комплекс и вскрывают автомобиль, другие перегоняют, третьи разбирают или продают. Если убрать из Уголовного кодекса статью «Угон», то перегонщики с большой долей вероятности вообще останутся безнаказанными. Полицейским неоднократно приходилось слышать объяснения вроде: «Иду, вижу машина стоит заведенная, а я опаздываю. Взял только съездить туда-обратно. Обязательно вернуть на место хотел!».

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Госдума предлагает отменить статью об угоне
По словам Олега Нилова, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье УК РФ. Таким образом, им удается избежать справедливого наказания. {{material_122673}}Однако, если сравнить эти две статьи, выясняется, что наказание уже давно применяется вполне адекватное. А суды на практике при вынесении приговора руководствуются не только тем, был ли продан угнанный автомобиль, но и другими фактами. Например, принимается во внимание способ, которым злоумышленник проник в автомобиль и завел его. Если использовались «родные» ключи, то это угон. А если применялись спец.средства (код-грабберы, воротки) или была разобрана панель приборов, то значит преступник готовился к краже. Кроме того, в соответствии со статьей 166, угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 7 лет, а кража по статье 158, совершенная группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 5 лет. То есть наказание за угон оказывается даже строже, чем за кражу.На практике, угонщики редко действуют в одиночку. Одни нейтрализуют противоугонный комплекс и вскрывают автомобиль, другие перегоняют, третьи разбирают или продают. Если убрать из Уголовного кодекса статью «Угон», то перегонщики с большой долей вероятности вообще останутся безнаказанными. Полицейским неоднократно приходилось слышать объяснения вроде: «Иду, вижу машина стоит заведенная, а я опаздываю. Взял только съездить туда-обратно. Обязательно вернуть на место хотел!».
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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