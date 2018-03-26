26 марта 2018, 18:03
Госдума предлагает отменить статью об угоне
Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов выступил с инициативой убрать из УК РФ статью 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», известную как «взял покататься». Вместо этого, предлагается привлекать всех угонщиков по 158-й статье «Кража».
По словам Олега Нилова, если угонщики не успевают продать похищенный автомобиль, то их действия зачастую квалифицируются по более мягкой 166-й статье УК РФ. Таким образом, им удается избежать справедливого наказания.
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Кроме того, в соответствии со статьей 166, угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 7 лет, а кража по статье 158, совершенная группой лиц по предварительному сговору карается сроком до 5 лет. То есть наказание за угон оказывается даже строже, чем за кражу.
На практике, угонщики редко действуют в одиночку. Одни нейтрализуют противоугонный комплекс и вскрывают автомобиль, другие перегоняют, третьи разбирают или продают. Если убрать из Уголовного кодекса статью «Угон», то перегонщики с большой долей вероятности вообще останутся безнаказанными. Полицейским неоднократно приходилось слышать объяснения вроде: «Иду, вижу машина стоит заведенная, а я опаздываю. Взял только съездить туда-обратно. Обязательно вернуть на место хотел!».
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