Госдума предлагает приравнять автомобиль к квартире. Продать его без согласия супруга будет нельзя
Предложенный «Новыми людьми» законопроект потребует внесения поправок в Семейный кодекс, по умолчанию предполагающий, что каждый из супругов согласен на все сделки, которые совершает другой супруг. Исключение в настоящее время сделано лишь для операций с имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации. Согласие требуется на продажу или залог квартиры или дома, заключение договора ренты или переоформление доли в уставном капитале компании.
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21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
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21.02.2024, 07:58
Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
С каждым днем на российском рынке появляется все больше китайских брендов и моделей. Сориентироваться в разнообразии доселе незнакомых названий довольно сложно. Автоэксперт Егор Васильев назвал главный критерий при выборе.Читать далее
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21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
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21.02.2024, 00:07
5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас
Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку бескомпромиссных машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации и ездят там, где дорог не было и в помине.Читать далее
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20.02.2024, 20:04
В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?
Компания «Моторинвест» объявила комплектации и цены двух кроссоверов китайской марки Dongfeng: стильного купеобразного DFSK ix5 и полноприводного 7-местного DFSK ix7. Обе модели собирают в Калининграде.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
21.02.2024, 07:58
Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
С каждым днем на российском рынке появляется все больше китайских брендов и моделей. Сориентироваться в разнообразии доселе незнакомых названий довольно сложно. Автоэксперт Егор Васильев назвал главный критерий при выборе.Читать далее
-
21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
-
21.02.2024, 00:07
5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас
Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку бескомпромиссных машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации и ездят там, где дорог не было и в помине.Читать далее
-
20.02.2024, 20:04
В Россию привезли еще два китайских кроссовера: один стильный, другой вместительный. Сколько они стоят?
Компания «Моторинвест» объявила комплектации и цены двух кроссоверов китайской марки Dongfeng: стильного купеобразного DFSK ix5 и полноприводного 7-местного DFSK ix7. Обе модели собирают в Калининграде.Читать далее
-
20.02.2024, 16:16
Дерзкого москвича на Land Cruiser арестовали на 5 суток. Ночной дрифт на Дворцовой на глазах сотрудников ГИБДД попал на видео
Поездка на выходные в Санкт-Петербург закончилась для 19-летнего москвича неожиданным продолжением. Следующие пять суток он проведет в петербургском изоляторе временного содержания.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
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