Какие перемены ждут автомобилистов в 2026 году — подробности грядущих инициатив

Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей

В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.

В начале 2026 года в Государственной Думе стартует обсуждение ряда законопроектов, способных заметно изменить повседневную жизнь российских автомобилистов. Как сообщает Avtospravochnaya.com, на первом пленарном заседании года депутаты планируют рассмотреть сразу несколько инициатив, касающихся транспорта, налогообложения и инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов станет запуск эксперимента по внедрению мобильных аптечных пунктов. Предполагается, что такие аптеки на колесах будут работать только в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные учреждения. В ассортименте передвижных аптек не окажется препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарств, требующих особых условий хранения. Эксперимент планируется провести с июня 2026 по июнь 2029 года, чтобы оценить, насколько подобная мера повысит доступность медикаментов для жителей отдаленных районов.

Еще одна инициатива, вызвавшая широкий общественный резонанс, касается отмены административного наказания за затемнение стекол автомобилей. Документ, внесенный в Госдуму летом 2025 года, предлагает полностью исключить штрафы за использование тонировки. Авторы считают, что затемненные стекла не только защищают от солнца и жары, но и повышают безопасность, снижая риск краж и угонов. Если законопроект будет одобрен, автомобилисты смогут свободно выбирать уровень затемнения без опасения получить штраф.

В повестке также значится вопрос об оснащении пассажирских автобусов системами климат-контроля. Новые требования обяжут устанавливать кондиционеры и обогреватели мощностью не менее 20 кВт в транспортных средствах, рассчитанных на перевозку более 22 человек. Эта мера направлена на повышение комфорта пассажиров, особенно в регионах с жарким климатом, где отсутствие кондиционеров в общественном транспорте давно стало проблемой.

Не обошли вниманием и вопрос парковок у социальных объектов. Депутаты вновь вернутся к обсуждению бесплатной стоянки возле больниц, школ и детских садов. Предлагается разрешить бесплатную парковку для посетителей таких учреждений, но с ограничением по времени, чтобы избежать злоупотреблений. Ранее рассмотрение этого вопроса уже откладывалось, однако сейчас он снова включен в повестку дня.

Наконец, на рассмотрение вынесен законопроект о предоставлении скидки на транспортный налог для дисциплинированных водителей. Если инициатива будет принята, владельцы автомобилей, не нарушавшие правила дорожного движения в течение года, смогут рассчитывать на 50-процентную льготу при оплате налога. Однако, учитывая место законопроекта в повестке, его обсуждение, вероятно, перенесут на следующее заседание.

Все эти инициативы могут существенно повлиять на повседневную жизнь автомобилистов и пассажиров. Остается следить за решениями парламентариев и готовиться к возможным переменам в правилах и законах.