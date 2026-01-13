Какие перемены ждут автомобилистов в 2026 году — подробности грядущих инициатив

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 18:13

Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей

Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей

Какие перемены ждут автомобилистов в 2026 году — подробности грядущих инициатив

Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей

В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.

В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.

В начале 2026 года в Государственной Думе стартует обсуждение ряда законопроектов, способных заметно изменить повседневную жизнь российских автомобилистов. Как сообщает Avtospravochnaya.com, на первом пленарном заседании года депутаты планируют рассмотреть сразу несколько инициатив, касающихся транспорта, налогообложения и инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов станет запуск эксперимента по внедрению мобильных аптечных пунктов. Предполагается, что такие аптеки на колесах будут работать только в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные учреждения. В ассортименте передвижных аптек не окажется препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарств, требующих особых условий хранения. Эксперимент планируется провести с июня 2026 по июнь 2029 года, чтобы оценить, насколько подобная мера повысит доступность медикаментов для жителей отдаленных районов.

Еще одна инициатива, вызвавшая широкий общественный резонанс, касается отмены административного наказания за затемнение стекол автомобилей. Документ, внесенный в Госдуму летом 2025 года, предлагает полностью исключить штрафы за использование тонировки. Авторы считают, что затемненные стекла не только защищают от солнца и жары, но и повышают безопасность, снижая риск краж и угонов. Если законопроект будет одобрен, автомобилисты смогут свободно выбирать уровень затемнения без опасения получить штраф.

В повестке также значится вопрос об оснащении пассажирских автобусов системами климат-контроля. Новые требования обяжут устанавливать кондиционеры и обогреватели мощностью не менее 20 кВт в транспортных средствах, рассчитанных на перевозку более 22 человек. Эта мера направлена на повышение комфорта пассажиров, особенно в регионах с жарким климатом, где отсутствие кондиционеров в общественном транспорте давно стало проблемой.

Не обошли вниманием и вопрос парковок у социальных объектов. Депутаты вновь вернутся к обсуждению бесплатной стоянки возле больниц, школ и детских садов. Предлагается разрешить бесплатную парковку для посетителей таких учреждений, но с ограничением по времени, чтобы избежать злоупотреблений. Ранее рассмотрение этого вопроса уже откладывалось, однако сейчас он снова включен в повестку дня.

Наконец, на рассмотрение вынесен законопроект о предоставлении скидки на транспортный налог для дисциплинированных водителей. Если инициатива будет принята, владельцы автомобилей, не нарушавшие правила дорожного движения в течение года, смогут рассчитывать на 50-процентную льготу при оплате налога. Однако, учитывая место законопроекта в повестке, его обсуждение, вероятно, перенесут на следующее заседание.

Все эти инициативы могут существенно повлиять на повседневную жизнь автомобилистов и пассажиров. Остается следить за решениями парламентариев и готовиться к возможным переменам в правилах и законах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Вологда Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться