«Без лишней волокиты»: почему Госдума упростила лишение прав за пьянство за рулем

25 мая 2026, 13:29
Госдума упростила процедуру лишения прав за пьянство: что изменится для водителей
В России принят закон, который сокращает бюрократию при отстранении водителей за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам не нужно оформлять множество отдельных документов, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о прозрачности и защите прав автомобилистов.
В России вступил в силу закон, который меняет привычную процедуру отстранения водителей от управления автомобилем за алкогольное опьянение. Теперь инспекторам ГИБДД не придётся тратить время на оформление целого набора бумаг — достаточно одной отметки в одном документе. Это решение направлено на сокращение бюрократии и ускорение процесса, который раньше мог затягиваться для водителя.
Ранее при подозрении на нетрезвое состояние водителя инспектор должен был оформить от трёх до пяти отдельных документов: протокол об отстранении, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, протокол о правонарушении и протокол о задержании автомобиля. Каждый из них требовал времени и внимания, водителю приходилось ждать и нервничать, даже если он был трезв. По оценке авторов закона, только на бумажную работу ежегодно уходило более 33 тысяч часов — это почти год непрерывной работы одного человека.
Согласно поправкам в статьях 27.12 и 27.13 КоАП РФ, инспектор теперь может выбрать: оформить отдельный протокол, как раньше, или просто сделать новую отметку в уже существующем документе — например, в акте освидетельствования или протоколе о правонарушении. То же самое касается и задержания автомобиля: запись об эвакуации теперь можно вносить прямо в основной протокол, не создавая лишнюю бумагу. Это должно облегчить жизнь и сотрудникам ГИБДД, и водителям, которым теперь не нужно подолгу оставаться на обочине.
Однако вместе с бумажной волокитой исчезает и другая проблема — прозрачность процедуры. Раньше протокол был дополнительным этапом контроля: его можно было обжаловать, а инспектор должен был более тщательно фиксировать каждое действие. Теперь же одна отметка может решить судьбу водителя за считанные минуты. Это вызывает опасения, что формальный контроль может ослабнуть, а права автомобилистов — пострадать. Важно помнить: если инспектор не оформил отдельный протокол, водитель должен внимательно проверить наличие и содержание всех пометок в документе.
Для справки: в России ежегодно фиксируется более 50 тысяч случаев отстранения водителей за алкогольное опьянение. Новые правила могут ускорить процесс, но требуют от автомобилистов повышенной внимательности при подписании документов. Эксперты советуют всегда проверять, где и когда инспектор делает отметку, чтобы избежать недоразумений. В конечном итоге главная гарантия спокойствия на дороге — это трезвость за рулём и внимательное отношение к своим правам.
Вопросы о прозрачности новых правил уже обсуждаются среди экспертов и автомобилистов. Некоторые считают, что упрощение процедур позволяет ГИБДД эффективнее выявлять нарушителей и проводить больше рейдов. Другие опасаются, что сокращение формальностей может привести к ошибкам или злоупотреблениям. Как показывает практика, любые изменения в законодательстве требуют внимательности со стороны водителей. Кстати, в последнее время в СМИ активно обсуждались слухи о резком росте штрафов за ПДД, но ГИБДД официально опровергла эти сообщения .
