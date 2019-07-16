16 июля 2019, 16:43
Госдума утвердила штрафы за нарушения при техосмотре
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Депутаты Госдумы приняли закон об ответственности за нарушение процедуры техосмотра для компаний или за отсутствие диагностической карты для автовладельцев. Документ предусматривает увеличенные штрафы, которые, по мнению законодателей, повысят «сознательность» обеих сторон и сделают дороги более безопасными.
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Более серьезная ответственность предусмотрена для операторов ТО. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотруднику, допустившему данное нарушение, грозит штраф до 10 000 рублей, а самой организации – до 300 000 рублей. Аналогичное наказание будет применяться за выдачу диагностической карты на автомобиль, не соответствующий требованиям безопасности, или за внесение в единую систему сведений о техосмотре автомобиля, который на самом деле его не проходил.
В случае повторного нарушения правил техосмотра размер штрафа для граждан возрастает с 10 000 до 20 000 рублей, для компаний – с 300 000 до 500 000 рублей, а для должностных лиц будут применять вместо штрафа в 50 000 рублей дисквалификацию сроком от 1 до 3 лет.
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