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16 июля 2019, 16:43

Госдума утвердила штрафы за нарушения при техосмотре

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Депутаты Госдумы приняли закон об ответственности за нарушение процедуры техосмотра для компаний или за отсутствие диагностической карты для автовладельцев. Документ предусматривает увеличенные штрафы, которые, по мнению законодателей, повысят «сознательность» обеих сторон и сделают дороги более безопасными.
Госдума утвердила штрафы за нарушения при техосмотре
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Новый закон теперь должен пройти формальную процедуру утверждения в Совете Федерации. Затем его подпишет президент и через год после официального опубликования новые штрафы вступят в силу. В частности, в 2020 году автовладельцы будут платить за отсутствие действующей диагностической карты до 2 000 рублей вместо нынешних 500 – 800 рублей. При этом штрафовать водителей за езду без техосмотра правоохранительные органы смогут не чаще, чем раз в 24 часа.

Более серьезная ответственность предусмотрена для операторов ТО. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотруднику, допустившему данное нарушение, грозит штраф до 10 000 рублей, а самой организации – до 300 000 рублей. Аналогичное наказание будет применяться за выдачу диагностической карты на автомобиль, не соответствующий требованиям безопасности, или за внесение в единую систему сведений о техосмотре автомобиля, который на самом деле его не проходил.

В случае повторного нарушения правил техосмотра размер штрафа для граждан возрастает с 10 000 до 20 000 рублей, для компаний – с 300 000 до 500 000 рублей, а для должностных лиц будут применять вместо штрафа в 50 000 рублей дисквалификацию сроком от 1 до 3 лет.
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Госдума утвердила штрафы за нарушения при техосмотре
{{material_126599}}Новый закон теперь должен пройти формальную процедуру утверждения в Совете Федерации. Затем его подпишет президент и через год после официального опубликования новые штрафы вступят в силу. В частности, в 2020 году автовладельцы будут платить за отсутствие действующей диагностической карты до 2 000 рублей вместо нынешних 500 – 800 рублей. При этом штрафовать водителей за езду без техосмотра правоохранительные органы смогут не чаще, чем раз в 24 часа.Более серьезная ответственность предусмотрена для операторов ТО. За оформление диагностической карты без фактического осмотра автомобиля сотруднику, допустившему данное нарушение, грозит штраф до 10 000 рублей, а самой организации – до 300 000 рублей. Аналогичное наказание будет применяться за выдачу диагностической карты на автомобиль, не соответствующий требованиям безопасности, или за внесение в единую систему сведений о техосмотре автомобиля, который на самом деле его не проходил.В случае повторного нарушения правил техосмотра размер штрафа для граждан возрастает с 10 000 до 20 000 рублей, для компаний – с 300 000 до 500 000 рублей, а для должностных лиц будут применять вместо штрафа в 50 000 рублей дисквалификацию сроком от 1 до 3 лет.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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