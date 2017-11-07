Господдержку авторынка могут продлить
Если же власти не продолжат финансирование программ, рынок новых машин снова может показать падение. Напомним, что по итогам сентября российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.
Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Kia Rio, которая была продана в количестве 10 446 штук. На второю строчку опустился лидер августа — мало чем примечательная, но на фоне конкурентов дешевая Lada Granta. В сентябре нынешнего года россияне приобрели 9 098 таких машин. Еще одна отечественная модель – Vesta – на третьей позиции (6 861 шт.). Далее следуют Hyundai Solaris (6 581 шт.) и Creta (5 843 шт.). Таким образом, все сентябрьские лидеры имеют российскую сборку.
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