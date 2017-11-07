7 ноября 2017, 18:07

Господдержку авторынка могут продлить

Ассоциация российских автодилеров (РОАД) выступила с просьбой поддержать автомобильную промышленность и в следующем году. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
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В письме сообщается, что государственная поддержка оказала значительное влияние на восстановление спроса на автомобили в России. На данный момент практически каждая вторая машина приобретается в рамках действующих акций. Особенно хорошо себя зарекомендовали программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Если же власти не продолжат финансирование программ, рынок новых машин снова может показать падение. Напомним, что по итогам сентября российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.

Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Kia Rio, которая была продана в количестве 10 446 штук. На второю строчку опустился лидер августа — мало чем примечательная, но на фоне конкурентов дешевая Lada Granta. В сентябре нынешнего года россияне приобрели 9 098 таких машин. Еще одна отечественная модель – Vesta – на третьей позиции (6 861 шт.). Далее следуют Hyundai Solaris (6 581 шт.) и Creta (5 843 шт.). Таким образом, все сентябрьские лидеры имеют российскую сборку.

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Господдержку авторынка могут продлить
{{material_120130}} В письме сообщается, что государственная поддержка оказала значительное влияние на восстановление спроса на автомобили в России. На данный момент практически каждая вторая машина приобретается в рамках действующих акций. Особенно хорошо себя зарекомендовали программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».Если же власти не продолжат финансирование программ, рынок новых машин снова может показать падение. Напомним, что по итогам сентября российские автодилеры реализовали 148 371 машину, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-сентябре в стране было продано 1 129 374 новых авто.Самой популярной моделью в прошлом месяце стала Kia Rio, которая была продана в количестве 10 446 штук. На второю строчку опустился лидер августа — мало чем примечательная, но на фоне конкурентов дешевая Lada Granta. В сентябре нынешнего года россияне приобрели 9 098 таких машин. Еще одна отечественная модель – Vesta – на третьей позиции (6 861 шт.). Далее следуют Hyundai Solaris (6 581 шт.) и Creta (5 843 шт.). Таким образом, все сентябрьские лидеры имеют российскую сборку.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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