Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

20 ноября 2025, 09:11

Хотите новую Lada или Москвич со скидкой 25%? Рассказываем, как это сделать

Льготные автокредиты снова доступны. Государство дает большие скидки. Узнайте, кто может ими воспользоваться. Список машин и условия изменились. Проверьте, подходите ли вы под программу.

Программа государственной поддержки покупки автомобилей продолжит свою работу и в 2026 году. Более того, на ее финансирование было решено направить дополнительные 15 миллиардов рублей. Эта инициатива, направленная на стимулирование отечественного автопрома, позволяет определенным категориям граждан приобрести новую машину в кредит со значительной выгодой. Разберемся, кто может рассчитывать на скидку и какие модели доступны для покупки.

Изначально запущенная в 2017 году, программа льготного кредитования переживала разные этапы. Ее действие неоднократно продлевали, но иногда и приостанавливали из-за того, что выделенные бюджетные средства заканчивались слишком быстро на фоне высокого спроса. Как сообщает Autonews, в 2022 году список льготников был расширен за счет пенсионеров и силовиков, а позже в него включили мобилизованных граждан, членов их семей и военных пенсионеров.

В 2026 году воспользоваться государственной поддержкой смогут несколько групп населения. В их числе работники медицинских и образовательных учреждений, люди с инвалидностью, а также военнослужащие, участвующие в СВО (включая мобилизованных и добровольцев), и члены их семей. Для них предусмотрена базовая скидка в размере 20% от стоимости автомобиля. Жителям Дальнего Востока повезло больше - для них дисконт составляет 25%.

Особые условия действуют для электромобилей. Скидка на них достигает 35%, однако ее максимальный размер ограничен суммой в 925 тысяч рублей. При этом, в отличие от машин с ДВС, стоимость самого электрокара может быть любой.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать ряду требований. Во-первых, у покупателя должны быть водительские права. Во-вторых, в течение года до покупки и в год покупки у него не должно быть других автокредитов. Сам автомобиль должен быть произведен в России, быть новым (2025-2026 годов выпуска) и стоить не более 2 миллионов рублей. Кредит можно взять на срок до семи лет, хотя банки чаще одобряют его на три года. Обязательными условиями также являются первоначальный взнос от 10% и оформление полиса каско на весь срок кредитования.

Список автомобилей, доступных по льготной программе, включает продукцию отечественных гигантов: все модели Lada, а также автомобили марок УАЗ и ГАЗ. Кроме того, в перечень входят возрожденный «Москвич» и электромобили Evolute. В программе также участвуют некоторые китайские бренды, наладившие сборку в России, например, Voyah.

Процедура оформления несложная. Покупателю нужно обратиться в дилерский центр, предоставить пакет документов, включая паспорт, водительское удостоверение и бумаги, подтверждающие право на льготу. После проверки кредитной истории и одобрения заявки банком заключается договор купли-продажи и кредитный договор. Затем остается только оплатить каско и поставить машину на учет в ГИБДД. Важно помнить, что на время действия кредита паспорт транспортного средства (ПТС), в том числе электронный, будет находиться в залоге у банка.

Упомянутые марки: УАЗ, ГАЗ, Москвич, Voyah, Evolute, ВАЗ (Lada), Solaris, TENET
