Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

16 июля 2026, 12:10

Госпрограмма поддержки электромобилей и гибридов: готовятся новые ограничения

Госпрограмма поддержки электромобилей и гибридов: готовятся новые ограничения

Покупай сейчас - или плати потом: власти готовят болезненное сокращение льгот на электромобили и гибриды

Госпрограмма поддержки электромобилей и гибридов: готовятся новые ограничения

Минпромторг рассматривает вариант снижения субсидий на покупку электромобилей и гибридов. Максимальная скидка может уменьшиться почти вдвое, а требования к локализации ужесточатся. Эксперты объясняют, как это повлияет на рынок и стоит ли спешить с покупкой. Не все модели смогут сохранить прежние условия - что это значит для покупателей, разбираемся в материале.

Минпромторг рассматривает вариант снижения субсидий на покупку электромобилей и гибридов. Максимальная скидка может уменьшиться почти вдвое, а требования к локализации ужесточатся. Эксперты объясняют, как это повлияет на рынок и стоит ли спешить с покупкой. Не все модели смогут сохранить прежние условия - что это значит для покупателей, разбираемся в материале.

В 2026 году российский рынок электромобилей и гибридных автомобилей может столкнуться с серьезными изменениями в государственной поддержке. Как сообщает zr.ru, в Минпромторге обсуждается инициатива по сокращению субсидий на покупку таких машин: вместо нынешних 35% от стоимости, покупатели смогут рассчитывать лишь на 10%, а максимальная сумма скидки снизится с 925 тысяч до 500 тысяч рублей.

Однако для автомобилей, которые будут максимально локализованы в России, условия останутся прежними. Правда, по данным «За рулем», пока ни один NEV-автомобиль отечественной сборки не соответствует необходимому уровню локализации - 2500 баллов и выше. Это означает, что большинство покупателей уже в ближайшее время могут лишиться привычных льгот.

Причина изменений кроется в ограниченности бюджетных средств. В 2026 году на льготное автокредитование выделено 20 млрд рублей, а на лизинг - 30 млрд. При нынешних размерах скидок эти средства быстро заканчиваются, и программы поддержки становятся недоступны для многих желающих. Новый подход позволит распределить деньги между большим числом покупателей, но приведет к уменьшению индивидуальной выгоды.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем», отмечает, что такие меры должны не только сдержать темпы расходования бюджета, но и простимулировать производителей к более глубокой локализации производства. Пока же ни один российский электромобиль или гибрид не может похвастаться столь высоким уровнем локализации, чтобы сохранить прежние условия субсидирования.

Пока решение не принято окончательно, но обсуждение идет активно, и изменения могут вступить в силу уже к концу года. Тем, кто планирует приобрести электромобиль или гибрид по действующим условиям, стоит поторопиться - в противном случае можно столкнуться с куда менее выгодными предложениями.

К слову, вопросы локализации автотехники становятся все более актуальными не только для легковых автомобилей. Например, недавно тракторы BELARUS 422.1 и 622 перешли на отечественные двигатели BELARCO, что уже отразилось на рынке и вызвало интерес специалистов. Подробнее о том, как замена европейских моторов на российские агрегаты влияет на отрасль, можно узнать в материале о новых двигателях для тракторов BELARUS.

В целом, ситуация с субсидиями на электромобили и гибриды может стать сигналом для потенциальных покупателей: условия поддержки меняются, и промедление может обойтись дороже. При этом государство явно рассчитывает на ускорение локализации производства, чтобы сохранить стимулы для отечественных производителей и сделать рынок более устойчивым к внешним факторам.

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