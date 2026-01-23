Сюрприз для рынка грузовиков — кто выиграет от новых правил

Госпрограмма поддержки: техника БАЗ получит субсидии для покупателей в 2026 году

В 2026 году техника БАЗ войдет в список субсидируемых. Новые условия затронут покупателей по всей стране. Производитель расширяет дилерскую сеть. Поддержка государства может изменить расстановку сил.

В 2026 году на российском рынке грузовых автомобилей произойдет заметное событие: техника БАЗ официально включена в перечень транспортных средств, на которые распространяется государственная субсидия. Это решение Минпромторга России открывает новые возможности для покупателей, желающих приобрести полноприводные грузовики и шасси повышенной проходимости.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе АО «Романов» в список вошли ключевые модели: шасси БАЗ S32А00 и S34А00, седельный тягач S34А10, бортовой автомобиль S32А30 и самосвал S32А50. Все они произведены на мощностях АО «Романов» и прошли строгую проверку на соответствие требованиям локализации. Результат впечатляет — 3644 балла при минимально необходимых 2500. Это не просто формальность: такой уровень локализации позволяет технике попасть в реестр российской промышленной продукции, что и стало основанием для участия в программе субсидирования.

Фото: БАЗ

Для покупателей это означает реальную экономию при покупке техники БАЗ. Государственная поддержка распространяется на всю линейку, причем воспользоваться ей можно через лизинговые компании. Такой подход делает тяжелые грузовики и шасси БАЗ более доступными для бизнеса, особенно в регионах, где условия эксплуатации требуют максимальной надежности и проходимости.

Серийное производство автомобилей БАЗ стартовало в конце 2025 года на площадке в Санкт-Петербурге. За короткое время компания вывела на рынок сразу несколько моделей с колесной формулой 6×6 и независимой пружинной подвеской. Эти машины рассчитаны на работу в суровых условиях Севера и Сибири, а также на строительных площадках и карьерах, где обычная техника часто бессильна.

Фото: БАЗ

АО «Романов» активно развивает дилерскую и сервисную сеть: сегодня она насчитывает более 60 центров по всей России. Это не только упрощает процесс покупки, но и гарантирует оперативное обслуживание техники в любой точке страны.

Введение субсидий для техники БАЗ — шаг, который может серьезно изменить баланс сил на рынке тяжелых грузовиков. Для заказчиков это дополнительный стимул обратить внимание на отечественную продукцию, а для производителя — шанс укрепить позиции и расширить присутствие в ключевых сегментах. В условиях, когда спрос на надежную и адаптированную к российским реалиям технику только растет, подобные меры выглядят своевременными.