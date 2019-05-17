17 мая 2019, 06:01
Госпрограммам добавят финансирования
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Минпромторг продолжит финансировать отечественный автопром. После второго с начала 2019 года падения продаж автомобилей, в ведомстве заявили, что выделят дополнительно более 650 млн рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.
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В ближайшее время на компенсацию скидки по программам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль», а также по лизингу коммерческой техники добавят 656,8 млн рублей. Таким образом, бюджет программы льготного автокредитования пополнится еще на 400 млн рублей (до 3,4 млрд рублей), а лизинга – на 256,8 млн рублей (до 5,2 млрд рублей). В ближайшее время, соответствующие поправки будут приняты во время весенней корректировки федерального бюджета, сообщает издание Daily-Motor.Ru.
Можно с уверенностью сказать, что и этих денег надолго не хватит. В прошлом году на поддержку автокредитования было выделено в три раза больше средств – 9,2 млрд рублей, но и они были исчерпаны за несколько месяцев. В 2019 года субсидии, выделенные на лизинг, закончились через месяц после старта программы. А выдачу потребительских автокредитов с господдержкой банки приостановили в конце апреля.
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