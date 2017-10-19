19 октября 2017, 09:15

Госпрограммы для российского авторынка обещают продлить

Глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что государственные программы по поддержке спроса на автомобили будут продлены на 2018 год.
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При этом общий объем финансирования составит 10 млрд. рублей. По словам руководителя ведомства, правительство планирует разработать план поддержки электромобилей. Также в следующем году будут сохранены программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач» и «Свое дело».

Начиная с 2019 года в России будет реализован новый механизм поддержки автомобильного рынка. Разработкой программы займутся Минэкономразвития совместно с Минпромторгом. Скорее всего, он даст автопроизводителям возможность участвовать в госзакупках, в программах льготного кредитования и лизинга. Также компании смогут получать компенсации от утилизационного сбора и другие возможности государственной поддержки.

Но для того, чтобы получать поддержку от государства, производителям придется выполнить ряд требований. К примеру, субсидирование будет распространяться в ограниченном размере на автомобили, не оснащенные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.

В текущем году правительство страны выделило 55,8 млрд. рублей на поддержку автопарка. До конца 2017 года на поддержку отечественного автопрома будет выделено более 110 млрд. рублей.

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Госпрограммы для российского авторынка обещают продлить
{{material_121244}}При этом общий объем финансирования составит 10 млрд. рублей. По словам руководителя ведомства, правительство планирует разработать план поддержки электромобилей. Также в следующем году будут сохранены программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач» и «Свое дело».Начиная с 2019 года в России будет реализован новый механизм поддержки автомобильного рынка. Разработкой программы займутся Минэкономразвития совместно с Минпромторгом. Скорее всего, он даст автопроизводителям возможность участвовать в госзакупках, в программах льготного кредитования и лизинга. Также компании смогут получать компенсации от утилизационного сбора и другие возможности государственной поддержки.Но для того, чтобы получать поддержку от государства, производителям придется выполнить ряд требований. К примеру, субсидирование будет распространяться в ограниченном размере на автомобили, не оснащенные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.В текущем году правительство страны выделило 55,8 млрд. рублей на поддержку автопарка. До конца 2017 года на поддержку отечественного автопрома будет выделено более 110 млрд. рублей.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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