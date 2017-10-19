Госпрограммы для российского авторынка обещают продлить
Начиная с 2019 года в России будет реализован новый механизм поддержки автомобильного рынка. Разработкой программы займутся Минэкономразвития совместно с Минпромторгом. Скорее всего, он даст автопроизводителям возможность участвовать в госзакупках, в программах льготного кредитования и лизинга. Также компании смогут получать компенсации от утилизационного сбора и другие возможности государственной поддержки.
Но для того, чтобы получать поддержку от государства, производителям придется выполнить ряд требований. К примеру, субсидирование будет распространяться в ограниченном размере на автомобили, не оснащенные системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.
В текущем году правительство страны выделило 55,8 млрд. рублей на поддержку автопарка. До конца 2017 года на поддержку отечественного автопрома будет выделено более 110 млрд. рублей.
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