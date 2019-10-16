16 октября 2019, 11:18
Госпрограммы «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль» больше не действуют
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Государственные программы льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» завершены. В бюджете закончились деньги, выделенные правительством на их реализацию.
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С сегодняшнего дня, 1 марта 2019 года в России вновь начали действовать программы господдержки «Первый автомобиль» ...Читать далее
После очередного падения авторынка Минпромторг объявил, что программы возобновятся, что и действительно произошло с 1 июля. Однако сейчас деньги вновь закончились. Еще две недели назад Минпромторг разослал банкам информацию об оставшемся размере субсидий. На сегодняшний день практически все кредитные организации свои лимиты исчерпали, сообщил агентству «Автостат» начальник управления развития розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Эту информацию подтвердил и директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.
Без программ господдержки российский авторынок ждет серьезное падение, поскольку даже когда они действовали, продажи в сегменте до 1 млн рублей постепенно снижались. Напомним, программой льготного кредитования могли воспользоваться покупатели новых автомобилей российского производства стоимостью до 1 млн рублей. В рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» они получали 10-процентную скидку при покупке нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа размер скидки повысили до 25%, чтобы дополнительно мотивировать их пересаживаться с подержанных японских машин на новые отечественные.
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