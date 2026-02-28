Космический детектив: как два метеора изменили представление о Вселенной

28 февраля 2026, 05:05
Гостья из другой звёздной системы: 3I/ATLAS уносит с собой секреты мироздания
Гостья из другой звёздной системы: 3I/ATLAS уносит с собой секреты мироздания
Межзвездная комета 3I/ATLAS покидает Солнечную систему, оставляя учёным бесценные данные. Гарвардские астрономы обнаружили новые межзвёздные метеоры, а NASA готовит миссию перехвата. Космос продолжает удивлять человечество.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS готовится навсегда покинуть пределы Солнечной системы, оставив после себя уникальный научный след. Это событие стало кульминацией года открытий: в феврале 2026 года астрономы Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб обнаружили два метеора с явно межзвёздным происхождением, пишет Gazeta.SPb.
Благодаря телескопам ATLAS и Vera Rubin учёные получили возможность отслеживать редкие космические визитёры. Выявленные метеоры диаметром 1,8 и 1,2 метра двигались со скоростью около 58 километров в секунду — показатель, превышающий галактическую норму и однозначно указывающий на внешнее происхождение. Российские специалисты Михаил Винник и Натан Эйсмонт подтвердили: тенденция к росту таких открытий будет только усиливаться.
История межзвёздных гостей началась в 2017 году с загадочного 1I/ʻОумуамуа — сигарообразного астероида с аномальным ускорением. В 2019 году его эстафету приняла комета 2I/Борисова с классическим хвостом и никелем в коме. Эти объекты доказали: Солнечная система регулярно принимает визиты из других звёздных миров.
Комету 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года в Чили на расстоянии 670 миллионов километров от Солнца. Объект движется по гиперболической орбите с рекордным эксцентриситетом со скоростью 58–64 километра в секунду. После прохождения перигелия в декабре 2025 года миссия NASA SPHEREx зафиксировала мощный выброс воды, углекислого и угарного газа, циана и органических молекул. Ледяная оболочка испарилась, открыв пылевое ядро и хвост из крупных обломков.
19 декабря комета прошла на минимальном расстоянии от Земли, подарив астрономам редкую возможность детального изучения. Теперь 3I/ATLAS удаляется, но её научное наследие только начинает раскрываться. Около трети массы объекта составляет водяной лёд, а органические вещества напоминают состав кометы Хейла-Боппа — подтверждение универсальности космической химии.
Учёные не исключают, что зонд NASA Juno сможет перехватить комету вблизи Юпитера в марте 2026 года. Это станет историческим событием: впервые человечество получит возможность изучить межзвёздный объект в непосредственной близости.
Каждый такой визитёр — это послание из далёкого космоса, ключ к пониманию механизмов рождения планет и жизни. 3I/ATLAS уходит, но оставляет нам уверенность: Вселенная полна сюрпризов, а наука способна их разгадывать. Новые телескопы, международное сотрудничество и смелые миссии открывают эру, когда межзвёздные гости перестанут быть редкостью и станут регулярными источниками знаний о нашем месте в космосе.
Похожие материалы
-
23.02.2026, 10:57
От шумерских табличек до Марса: загадка кометы 3I/ATLAS обрастает новыми деталями
Уфолог Эллиот Грей: комета 3I/ATLAS может быть зондом древней цивилизации. Совпадение с шумерскими текстами, аномальное излучение, сбой электроники. Наука настаивает на естественной природе объекта.Читать далее
-
18.02.2026, 00:16
50 лет назад на Марсе могли найти жизнь: ученые требуют пересмотра данных Viking
Вышло исследование: ученые уверены, что миссии Viking на Марсе могли зафиксировать признаки жизни, но ошибочная трактовка данных изменила ход науки. Почему это важно именно сейчас и что может измениться - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 22:26
Космос продолжает удивлять: миссия к Юпитеру неожиданно стала охотником за кометой 3I/ATLAS
Европейский космический аппарат Juice совершил неожиданный научный прорыв, проведя детальные наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Объект может оказаться на миллиарды лет старше Земли, проливая свет на раннюю историю нашей галактики.Читать далее
-
12.02.2026, 08:25
Частные компании меняют правила игры в космической гонке между США и Китаем
Вышло исследование: частные компании все чаще определяют темпы и направления космической гонки между США и Китаем. Почему это важно для будущего технологий, связи и даже автомобильной отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 00:13
Гравитация под подозрением: новая гипотеза может отменить темную материю
Вышло исследование: физики поставили под сомнение само существование темной материи. Неожиданный взгляд на гравитацию может перевернуть привычные представления о космосе. Почему это важно для науки и технологий - в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:18
Триллионы «лошадиных сил»: космический джет затмил все гиперкары Земли
В мире высоких скоростей и экстремальных нагрузок инженеры привыкли оперировать цифрами, которые кажутся пределом возможного. Но даже самые мощные гиперкары меркнут перед явлением, обнаруженным астрономами в глубинах Вселенной. Читать далее
-
09.02.2026, 01:07
Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли
Группа из девяти ведущих экспертов в области репродуктивной медицины, космической биологии и биоэтики опубликовала совместное исследование, призывающее к срочному международному диалогу по этой теме. Как отмечают авторы, технологический энтузиазм рискует опередить элементарные гарантии безопасности будущих поколений.Читать далее
-
08.02.2026, 22:06
Первый в истории: как межзвездная комета 3I/ATLAS переписала правила астрономии
Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал аномальное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS, вызвавшей широкий резонанс в конце 2025 года. По его словам, необычные характеристики объекта — включая странности в динамике вращения, цветовые изменения и интенсивность выбросов вещества — имеют естественное объяснение и напрямую связаны с его происхождением.Читать далее
-
27.01.2026, 07:46
Пчелы вдохновили ученых на поиск универсального языка для контакта с инопланетянами
Исследования пчел открывают новые горизонты для науки. Ученые ищут универсальный способ общения. Математика может стать ключом к межзвездному диалогу. Неожиданные открытия меняют взгляд на разум.Читать далее
-
11.01.2026, 14:56
Комета 3I/ATLAS бросает вызов: NASA фиксирует аномалии, ЦРУ хранит молчание
Межзвездный гость 3I/ATLAS вновь будоражит умы: NASA фиксирует странные структуры, ЦРУ молчит, а учёные спорят. Что скрывает объект, покидающий Солнечную систему — и почему спецслужбы отказываются делиться данными?Читать далее
Похожие материалы
-
23.02.2026, 10:57
От шумерских табличек до Марса: загадка кометы 3I/ATLAS обрастает новыми деталями
Уфолог Эллиот Грей: комета 3I/ATLAS может быть зондом древней цивилизации. Совпадение с шумерскими текстами, аномальное излучение, сбой электроники. Наука настаивает на естественной природе объекта.Читать далее
-
18.02.2026, 00:16
50 лет назад на Марсе могли найти жизнь: ученые требуют пересмотра данных Viking
Вышло исследование: ученые уверены, что миссии Viking на Марсе могли зафиксировать признаки жизни, но ошибочная трактовка данных изменила ход науки. Почему это важно именно сейчас и что может измениться - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 22:26
Космос продолжает удивлять: миссия к Юпитеру неожиданно стала охотником за кометой 3I/ATLAS
Европейский космический аппарат Juice совершил неожиданный научный прорыв, проведя детальные наблюдения межзвёздной кометы 3I/ATLAS. Объект может оказаться на миллиарды лет старше Земли, проливая свет на раннюю историю нашей галактики.Читать далее
-
12.02.2026, 08:25
Частные компании меняют правила игры в космической гонке между США и Китаем
Вышло исследование: частные компании все чаще определяют темпы и направления космической гонки между США и Китаем. Почему это важно для будущего технологий, связи и даже автомобильной отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 00:13
Гравитация под подозрением: новая гипотеза может отменить темную материю
Вышло исследование: физики поставили под сомнение само существование темной материи. Неожиданный взгляд на гравитацию может перевернуть привычные представления о космосе. Почему это важно для науки и технологий - в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 00:18
Триллионы «лошадиных сил»: космический джет затмил все гиперкары Земли
В мире высоких скоростей и экстремальных нагрузок инженеры привыкли оперировать цифрами, которые кажутся пределом возможного. Но даже самые мощные гиперкары меркнут перед явлением, обнаруженным астрономами в глубинах Вселенной. Читать далее
-
09.02.2026, 01:07
Космос ближе, чем кажется: учёные бьют тревогу о репродуктивном будущем человечества за пределами Земли
Группа из девяти ведущих экспертов в области репродуктивной медицины, космической биологии и биоэтики опубликовала совместное исследование, призывающее к срочному международному диалогу по этой теме. Как отмечают авторы, технологический энтузиазм рискует опередить элементарные гарантии безопасности будущих поколений.Читать далее
-
08.02.2026, 22:06
Первый в истории: как межзвездная комета 3I/ATLAS переписала правила астрономии
Президент Российской академии наук Геннадий Красников прокомментировал аномальное поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS, вызвавшей широкий резонанс в конце 2025 года. По его словам, необычные характеристики объекта — включая странности в динамике вращения, цветовые изменения и интенсивность выбросов вещества — имеют естественное объяснение и напрямую связаны с его происхождением.Читать далее
-
27.01.2026, 07:46
Пчелы вдохновили ученых на поиск универсального языка для контакта с инопланетянами
Исследования пчел открывают новые горизонты для науки. Ученые ищут универсальный способ общения. Математика может стать ключом к межзвездному диалогу. Неожиданные открытия меняют взгляд на разум.Читать далее
-
11.01.2026, 14:56
Комета 3I/ATLAS бросает вызов: NASA фиксирует аномалии, ЦРУ хранит молчание
Межзвездный гость 3I/ATLAS вновь будоражит умы: NASA фиксирует странные структуры, ЦРУ молчит, а учёные спорят. Что скрывает объект, покидающий Солнечную систему — и почему спецслужбы отказываются делиться данными?Читать далее