Космический детектив: как два метеора изменили представление о Вселенной

Гостья из другой звёздной системы: 3I/ATLAS уносит с собой секреты мироздания

Межзвездная комета 3I/ATLAS покидает Солнечную систему, оставляя учёным бесценные данные. Гарвардские астрономы обнаружили новые межзвёздные метеоры, а NASA готовит миссию перехвата. Космос продолжает удивлять человечество.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS готовится навсегда покинуть пределы Солнечной системы, оставив после себя уникальный научный след. Это событие стало кульминацией года открытий: в феврале 2026 года астрономы Гарварда Ричард Клоэт и Ави Леб обнаружили два метеора с явно межзвёздным происхождением, пишет Gazeta.SPb.

Благодаря телескопам ATLAS и Vera Rubin учёные получили возможность отслеживать редкие космические визитёры. Выявленные метеоры диаметром 1,8 и 1,2 метра двигались со скоростью около 58 километров в секунду — показатель, превышающий галактическую норму и однозначно указывающий на внешнее происхождение. Российские специалисты Михаил Винник и Натан Эйсмонт подтвердили: тенденция к росту таких открытий будет только усиливаться.

История межзвёздных гостей началась в 2017 году с загадочного 1I/ʻОумуамуа — сигарообразного астероида с аномальным ускорением. В 2019 году его эстафету приняла комета 2I/Борисова с классическим хвостом и никелем в коме. Эти объекты доказали: Солнечная система регулярно принимает визиты из других звёздных миров.

Комету 3I/ATLAS заметили 1 июля 2025 года в Чили на расстоянии 670 миллионов километров от Солнца. Объект движется по гиперболической орбите с рекордным эксцентриситетом со скоростью 58–64 километра в секунду. После прохождения перигелия в декабре 2025 года миссия NASA SPHEREx зафиксировала мощный выброс воды, углекислого и угарного газа, циана и органических молекул. Ледяная оболочка испарилась, открыв пылевое ядро и хвост из крупных обломков.

19 декабря комета прошла на минимальном расстоянии от Земли, подарив астрономам редкую возможность детального изучения. Теперь 3I/ATLAS удаляется, но её научное наследие только начинает раскрываться. Около трети массы объекта составляет водяной лёд, а органические вещества напоминают состав кометы Хейла-Боппа — подтверждение универсальности космической химии.

Учёные не исключают, что зонд NASA Juno сможет перехватить комету вблизи Юпитера в марте 2026 года. Это станет историческим событием: впервые человечество получит возможность изучить межзвёздный объект в непосредственной близости.

Каждый такой визитёр — это послание из далёкого космоса, ключ к пониманию механизмов рождения планет и жизни. 3I/ATLAS уходит, но оставляет нам уверенность: Вселенная полна сюрпризов, а наука способна их разгадывать. Новые телескопы, международное сотрудничество и смелые миссии открывают эру, когда межзвёздные гости перестанут быть редкостью и станут регулярными источниками знаний о нашем месте в космосе.