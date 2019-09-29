29 сентября 2019, 12:12
Готовим автомобиль к зиме: пять полезных советов
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Зимние холода не за горами, поэтому сейчас самое время позаботиться об автомобиле и подготовить его к эксплуатации при отрицательных температурах. Расскажем о пяти моментах, на которые следует обратить внимание в первую очередь.
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Следующий пункт – проверка аккумулятора. Несмотря на безотказную работу в теплое время года, при наступлении первых заморозков АКБ может быстрее терять заряд. Не лишним будет проверить напряжение и уровень электролита, а также проверить подключение клемм и очистить их от окислов. Если же аккумулятор начал периодически разряжаться или не может обеспечить стабильного напряжения после зарядки, то лучше купить новую батарею.
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Кроме того, проверьте замки и уплотнители. Обработайте их специальными водоотталкивающими средствами. Из всего многообразия вариантов отлично зарекомендовали себя средства на силиконовой основе. В мороз повторяйте обработку после каждой мойки автомобиля. Приобретите на всякий случай размораживатель замков, который лучше хранить дома.
И, наконец, проверьте уровень тормозной жидкости и антифриза. Последний требует к себе более пристального внимания. Охлаждающая жидкость со временем может потерять свои свойства и замерзнуть во время сильных заморозков. Рекомендуется менять антифриз каждые 50 000 километров пробега. Также проверьте, что жидкость в бачке стеклоомывателя пригодна для эксплуатации в мороз.
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