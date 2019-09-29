Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
29 сентября 2019, 12:12

Готовим автомобиль к зиме: пять полезных советов

  • 392
  • 0
 
Зимние холода не за горами, поэтому сейчас самое время позаботиться об автомобиле и подготовить его к эксплуатации при отрицательных температурах. Расскажем о пяти моментах, на которые следует обратить внимание в первую очередь.
Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов

 

Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов

 

Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов

 

Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов

 

Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов

 

Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов
Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов
Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов
Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов
Готовим автомобиль к зиме пять полезных советов
Ранее мы писали
Каждый год с наступлением холодов автомобилистов терзает один и тот же вопрос: когда нужно менять летнюю резину ...
Читать далее
Чтобы первые заморозки не застигли врасплох, не лишним будет заранее проверить, готов ли ваш «железный конь» к очередной зиме. Редакция «Тарантас Ньюс» отобрала пять полезных советов по подготовке машины к зимнему периоду. Первый пункт в чек-листе – резина. Проверьте, в каком состоянии находится предыдущий комплект зимних шин – уровень износа и количество шипов. Если износ небольшой, а некоторых шипов уже нет, можно воспользоваться услугами шиномонтажа, где специалисты установят новые шипы. Менять летнюю резину на зимнюю надо, как только начинаются первые ночные заморозки, а среднесуточная температура опускается ниже +5°С.

Следующий пункт – проверка аккумулятора. Несмотря на безотказную работу в теплое время года, при наступлении первых заморозков АКБ может быстрее терять заряд. Не лишним будет проверить напряжение и уровень электролита, а также проверить подключение клемм и очистить их от окислов. Если же аккумулятор начал периодически разряжаться или не может обеспечить стабильного напряжения после зарядки, то лучше купить новую батарею.

Ранее мы писали
Осенью самое время задуматься о смене «дворников». Щетки стеклоочистителей — важный элемент безопасной эксплуатации ...
Читать далее
Проверьте состояние стеклоочистителей, ведь хорошая видимость – залог безопасности на дороге. Важно помнить, что «дворники» - это расходные материалы. Если они начинают оставлять разводы на лобовом стекле и царапать его, а встречные машины – слепить, значит пора срочно покупать новые. Выбирайте стеклоочистители, ориентированные на использование в зимний период. В состав резины должны входить специальные компоненты, которые защищают поверхность от примерзания и обеспечивают высокие грязеотталкивающие свойства.

Кроме того, проверьте замки и уплотнители. Обработайте их специальными водоотталкивающими средствами. Из всего многообразия вариантов отлично зарекомендовали себя средства на силиконовой основе. В мороз повторяйте обработку после каждой мойки автомобиля. Приобретите на всякий случай размораживатель замков, который лучше хранить дома.

И, наконец, проверьте уровень тормозной жидкости и антифриза. Последний требует к себе более пристального внимания. Охлаждающая жидкость со временем может потерять свои свойства и замерзнуть во время сильных заморозков. Рекомендуется менять антифриз каждые 50 000 километров пробега. Также проверьте, что жидкость в бачке стеклоомывателя пригодна для эксплуатации в мороз.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
Ваше мнение о синих антифризах
Самая распространенная ошибка владельцев - это выбор антифриза по цвету. Поймите, что это всего лишь цвет, который ни как не влияет на свойства ож. Правильно выбирать охлаждайку по наличию допуска автопроизводителя. Товарищ, работающий на заводе хендэ, рассказывал как-то что там coolstream а-110 зал
BtwOfcAnyway
Нева-Автоком (VW) | отзывы
Цитата:|| Кому: Ксения Цитата:| Очень вас понимаю! Я тоже влипла в этот сервис, по страховой сюда направили после аварии. Хочу сразу сказать, что к качеству проведенных работ претензий не имею. Кузовной ремонт сделали хорошо и лкп восстановили. Но качество сервиса и то, как налажена работа в Автокоме ...
Алекс
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Готовим автомобиль к зиме: пять полезных советов
{{material_126130}}Чтобы первые заморозки не застигли врасплох, не лишним будет заранее проверить, готов ли ваш «железный конь» к очередной зиме. Редакция «Тарантас Ньюс» отобрала пять полезных советов по подготовке машины к зимнему периоду. Первый пункт в чек-листе – резина. Проверьте, в каком состоянии находится предыдущий комплект зимних шин – уровень износа и количество шипов. Если износ небольшой, а некоторых шипов уже нет, можно воспользоваться услугами шиномонтажа, где специалисты установят новые шипы. Менять летнюю резину на зимнюю надо, как только начинаются первые ночные заморозки, а среднесуточная температура опускается ниже +5°С.Следующий пункт – проверка аккумулятора. Несмотря на безотказную работу в теплое время года, при наступлении первых заморозков АКБ может быстрее терять заряд. Не лишним будет проверить напряжение и уровень электролита, а также проверить подключение клемм и очистить их от окислов. Если же аккумулятор начал периодически разряжаться или не может обеспечить стабильного напряжения после зарядки, то лучше купить новую батарею.{{material_127561}}Проверьте состояние стеклоочистителей, ведь хорошая видимость – залог безопасности на дороге. Важно помнить, что «дворники» - это расходные материалы. Если они начинают оставлять разводы на лобовом стекле и царапать его, а встречные машины – слепить, значит пора срочно покупать новые. Выбирайте стеклоочистители, ориентированные на использование в зимний период. В состав резины должны входить специальные компоненты, которые защищают поверхность от примерзания и обеспечивают высокие грязеотталкивающие свойства.Кроме того, проверьте замки и уплотнители. Обработайте их специальными водоотталкивающими средствами. Из всего многообразия вариантов отлично зарекомендовали себя средства на силиконовой основе. В мороз повторяйте обработку после каждой мойки автомобиля. Приобретите на всякий случай размораживатель замков, который лучше хранить дома.И, наконец, проверьте уровень тормозной жидкости и антифриза. Последний требует к себе более пристального внимания. Охлаждающая жидкость со временем может потерять свои свойства и замерзнуть во время сильных заморозков. Рекомендуется менять антифриз каждые 50 000 километров пробега. Также проверьте, что жидкость в бачке стеклоомывателя пригодна для эксплуатации в мороз.
2019-09-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Калужская область Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.